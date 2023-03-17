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Путин поздравил крымчан и всех жителей России с воссоединением - РИА Новости, 17.03.2023
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17:07 17.03.2023 (обновлено: 17:36 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/krym-1858657423.html
Путин поздравил крымчан и всех жителей России с воссоединением
Путин поздравил крымчан и всех жителей России с воссоединением - РИА Новости, 17.03.2023
Путин поздравил крымчан и всех жителей России с воссоединением
Президент РФ Владимир Путин поздравил крымчан и всех россиян с Днем воссоединения Крыма с Россией, отметив, что девять лет назад крымчане и севастопольцы... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T17:07
2023-03-17T17:36
россия
владимир путин
севастополь
республика крым
политика
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил крымчан и всех россиян с Днем воссоединения Крыма с Россией, отметив, что девять лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой окончательный и исторический выбор."Но прежде, конечно, хочу поздравить крымчан, севастопольцев, все граждан нашей страны с наступающим Днем воссоединения Крыма с Россией. Девять лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой окончательный и исторический выбор - вновь и навсегда стать частью нашей единой большой страны", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
https://ria.ru/20230304/krym-1855796349.html
россия
севастополь
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Поздравление Путина с Днем воссоединения Крыма с Россией
Поздравление Путина с Днем воссоединения Крыма с Россией
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россия, владимир путин, севастополь, республика крым, политика
Россия, Владимир Путин, Севастополь, Республика Крым, Политика
Путин поздравил крымчан и всех жителей России с воссоединением

Путин поздравил жителей Крыма и всей России с девятой годовщиной воссоединения

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил крымчан и всех россиян с Днем воссоединения Крыма с Россией, отметив, что девять лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой окончательный и исторический выбор.
"Но прежде, конечно, хочу поздравить крымчан, севастопольцев, все граждан нашей страны с наступающим Днем воссоединения Крыма с Россией. Девять лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой окончательный и исторический выбор - вновь и навсегда стать частью нашей единой большой страны", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
Зрители на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
В Крыму назвали девиз девятой годовщины воссоединения с Россией
4 марта, 08:02
 
РоссияВладимир ПутинСевастопольРеспублика КрымПолитика
 
 
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