https://ria.ru/20230317/krym-1858657423.html

Путин поздравил крымчан и всех жителей России с воссоединением

Путин поздравил крымчан и всех жителей России с воссоединением - РИА Новости, 17.03.2023

Путин поздравил крымчан и всех жителей России с воссоединением

Президент РФ Владимир Путин поздравил крымчан и всех россиян с Днем воссоединения Крыма с Россией, отметив, что девять лет назад крымчане и севастопольцы... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T17:07

2023-03-17T17:07

2023-03-17T17:36

россия

владимир путин

севастополь

республика крым

политика

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил крымчан и всех россиян с Днем воссоединения Крыма с Россией, отметив, что девять лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой окончательный и исторический выбор."Но прежде, конечно, хочу поздравить крымчан, севастопольцев, все граждан нашей страны с наступающим Днем воссоединения Крыма с Россией. Девять лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой окончательный и исторический выбор - вновь и навсегда стать частью нашей единой большой страны", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

https://ria.ru/20230304/krym-1855796349.html

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севастополь

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Поздравление Путина с Днем воссоединения Крыма с Россией Поздравление Путина с Днем воссоединения Крыма с Россией 2023-03-17T17:07 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, севастополь, республика крым, политика