https://ria.ru/20230317/krym-1858657423.html
Путин поздравил крымчан и всех жителей России с воссоединением
Путин поздравил крымчан и всех жителей России с воссоединением - РИА Новости, 17.03.2023
Путин поздравил крымчан и всех жителей России с воссоединением
Президент РФ Владимир Путин поздравил крымчан и всех россиян с Днем воссоединения Крыма с Россией, отметив, что девять лет назад крымчане и севастопольцы... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T17:07
2023-03-17T17:07
2023-03-17T17:36
россия
владимир путин
севастополь
республика крым
политика
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил крымчан и всех россиян с Днем воссоединения Крыма с Россией, отметив, что девять лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой окончательный и исторический выбор."Но прежде, конечно, хочу поздравить крымчан, севастопольцев, все граждан нашей страны с наступающим Днем воссоединения Крыма с Россией. Девять лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой окончательный и исторический выбор - вновь и навсегда стать частью нашей единой большой страны", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Поздравление Путина с Днем воссоединения Крыма с Россией
Поздравление Путина с Днем воссоединения Крыма с Россией
2023-03-17T17:07
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PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, севастополь, республика крым, политика
Россия, Владимир Путин, Севастополь, Республика Крым, Политика
Путин поздравил крымчан и всех жителей России с воссоединением
Путин поздравил жителей Крыма и всей России с девятой годовщиной воссоединения