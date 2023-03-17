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Армянский политик назвал планы Киева захватить Крым самоубийством - РИА Новости, 17.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:15 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/krym-1858549877.html
Армянский политик назвал планы Киева захватить Крым самоубийством
Армянский политик назвал планы Киева захватить Крым самоубийством - РИА Новости, 17.03.2023
Армянский политик назвал планы Киева захватить Крым самоубийством
Председатель армянской партии "Союз Конституционное право", соучредитель движения "Сильная Армения с Россией: во имя нового союза" Айк Бабуханян заявил, что... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T12:15
2023-03-17T12:15
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
республика крым
вооруженные силы украины
армения
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Председатель армянской партии "Союз Конституционное право", соучредитель движения "Сильная Армения с Россией: во имя нового союза" Айк Бабуханян заявил, что попытки Киева захватить Крым станут для него самоубийственны сродни харакири. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к военному захвату Крыма. "Подобные заявления с их стороны я оцениваю как самоубийство. Это будет просто самоубийство, они сами себе сделают харакири", - сказал РИА Новости Бабуханян. По его словам, киевские власти продолжают демонстрировать неуважение к выбору крымчан. "Это попытка захватить крымский народ и заставить жить по чуждым ему правилам. Я многократно был в Крыму, многократно общался с разными людьми, из разных сфер деятельности и могу с полной уверенностью сказать, что крымский народ за то, чтобы жить в составе Российской Федерации, жить свободно, жить по близким им законам и традиционным ценностям", - сказал политик. По его словам, западным странам пора оставить Крым в покое и не мешать его развитию как субъекта Российской Федерации. "Девять лет назад в Крыму прошло законное волеизъявление народа, который выступил против западной политики неоколониализма, связанной с попытками захватить или подчинить другие народы. Я поддерживаю, и всегда буду поддерживать право народа Крыма самому решать, в составе какого государства ему жить и развиваться, а западным странам пора оставить крымчан в покое и не мешать им", - сказал Бабуханян. По его словам, крымчане, согласно уставу ООН, имели полное и законное право на самоопределение путем проведения Общекрымского референдума. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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безопасность, россия, украина, республика крым, вооруженные силы украины, армения, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Армения, Ситуация в ДНР и ЛНР
Армянский политик назвал планы Киева захватить Крым самоубийством

Армянский политик Бабуханян заявил, что попытки захватить Крым станут для Киева харакири

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМолодежная акция, посвящённая Дню воссоединения Крыма с Россией
Молодежная акция, посвящённая Дню воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Молодежная акция, посвящённая Дню воссоединения Крыма с Россией. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Председатель армянской партии "Союз Конституционное право", соучредитель движения "Сильная Армения с Россией: во имя нового союза" Айк Бабуханян заявил, что попытки Киева захватить Крым станут для него самоубийственны сродни харакири. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к военному захвату Крыма.
"Подобные заявления с их стороны я оцениваю как самоубийство. Это будет просто самоубийство, они сами себе сделают харакири", - сказал РИА Новости Бабуханян.
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По его словам, киевские власти продолжают демонстрировать неуважение к выбору крымчан. "Это попытка захватить крымский народ и заставить жить по чуждым ему правилам. Я многократно был в Крыму, многократно общался с разными людьми, из разных сфер деятельности и могу с полной уверенностью сказать, что крымский народ за то, чтобы жить в составе Российской Федерации, жить свободно, жить по близким им законам и традиционным ценностям", - сказал политик.
По его словам, западным странам пора оставить Крым в покое и не мешать его развитию как субъекта Российской Федерации. "Девять лет назад в Крыму прошло законное волеизъявление народа, который выступил против западной политики неоколониализма, связанной с попытками захватить или подчинить другие народы. Я поддерживаю, и всегда буду поддерживать право народа Крыма самому решать, в составе какого государства ему жить и развиваться, а западным странам пора оставить крымчан в покое и не мешать им", - сказал Бабуханян. По его словам, крымчане, согласно уставу ООН, имели полное и законное право на самоопределение путем проведения Общекрымского референдума.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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