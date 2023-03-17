https://ria.ru/20230317/krym-1858549877.html

Армянский политик назвал планы Киева захватить Крым самоубийством

Армянский политик назвал планы Киева захватить Крым самоубийством - РИА Новости, 17.03.2023

Армянский политик назвал планы Киева захватить Крым самоубийством

Председатель армянской партии "Союз Конституционное право", соучредитель движения "Сильная Армения с Россией: во имя нового союза" Айк Бабуханян заявил, что... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T12:15

2023-03-17T12:15

2023-03-17T12:15

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

республика крым

вооруженные силы украины

армения

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Председатель армянской партии "Союз Конституционное право", соучредитель движения "Сильная Армения с Россией: во имя нового союза" Айк Бабуханян заявил, что попытки Киева захватить Крым станут для него самоубийственны сродни харакири. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к военному захвату Крыма. "Подобные заявления с их стороны я оцениваю как самоубийство. Это будет просто самоубийство, они сами себе сделают харакири", - сказал РИА Новости Бабуханян. По его словам, киевские власти продолжают демонстрировать неуважение к выбору крымчан. "Это попытка захватить крымский народ и заставить жить по чуждым ему правилам. Я многократно был в Крыму, многократно общался с разными людьми, из разных сфер деятельности и могу с полной уверенностью сказать, что крымский народ за то, чтобы жить в составе Российской Федерации, жить свободно, жить по близким им законам и традиционным ценностям", - сказал политик. По его словам, западным странам пора оставить Крым в покое и не мешать его развитию как субъекта Российской Федерации. "Девять лет назад в Крыму прошло законное волеизъявление народа, который выступил против западной политики неоколониализма, связанной с попытками захватить или подчинить другие народы. Я поддерживаю, и всегда буду поддерживать право народа Крыма самому решать, в составе какого государства ему жить и развиваться, а западным странам пора оставить крымчан в покое и не мешать им", - сказал Бабуханян. По его словам, крымчане, согласно уставу ООН, имели полное и законное право на самоопределение путем проведения Общекрымского референдума. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230311/krym-1857261209.html

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

россия

украина

республика крым

армения

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, республика крым, вооруженные силы украины, армения, ситуация в днр и лнр