https://ria.ru/20230317/kriminal-1858369763.html

"Угроза на каждом шагу". С чем столкнулись полицейские в зоне СВО

"Угроза на каждом шагу". С чем столкнулись полицейские в зоне СВО - РИА Новости, 17.03.2023

"Угроза на каждом шагу". С чем столкнулись полицейские в зоне СВО

Спасти раненых сослуживцев под обстрелом, ликвидировать диверсантов и вынести из пылающего дома детей — служба в МВД на новых территориях особенно опасна. О... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T08:00

2023-03-17T08:00

2023-03-17T08:15

безопасность

мариуполь

россия

запорожье

владимир колокольцев

вооруженные силы украины

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Спасти раненых сослуживцев под обстрелом, ликвидировать диверсантов и вынести из пылающего дома детей — служба в МВД на новых территориях особенно опасна. О том, чем отличились полицейские в зоне СВО, — в материале РИА Новости.Пуля снайпераКомандировать полицейских в Донбасс начали уже прошлой весной — во время ожесточенного штурма Мариуполя. Рядом с севастопольскими морпехами и бойцами Народной милиции ДНР бился и полк имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чечни.В марте штурмовая группа замкомандира 3-го батальона подполковника Джамаладина Юнусова эвакуировала мирных жителей и попала под снайперский огонь. Несколько пуль ранили офицера, однако людей он спас. Медаль "За отвагу" ему вручили прямо в госпитале."Бои были очень серьезные, — вспоминает один из участников мариупольской операции. — Но нас как раз и готовили к военным действиям в городских условиях, поэтому одни ребята продвигались вперед, другие зачищали дома, промзоны и заводы. Задержали много вэсэушников и азовцев, выдававших себя за мирных и пытавшихся покинуть город".Сейчас одно из самых напряженных направлений — Запорожская область. По мнению военных экспертов, именно там ВСУ скоро перейдут в наступление. Обстановка в регионе сложная. Сотрудники МВД действуют плечом к плечу с Росгвардией и оперативниками ФСБ.Борьба с ДРГ"С одной стороны, мы продолжаем заниматься привычными для себя делами: раскрываем убийства, кражи, грабежи, — говорит сотрудник угрозыска отдела МВД по городу Васильевке Запорожской области. — С другой, боремся с диверсантами, выявляем спящие террористические ячейки и ищем схроны с оружием".Перестрелки, подрывы автомобилей госслужащих и ракетные удары здесь не редкость. Осенью во время очередного артналета прямо на рабочем месте погиб полицейский Каменки-Днепровской под Энергодаром."На днях получили информацию, что в поселке Михайловка может быть крупный арсенал боеприпасов, — рассказывают в пресс-службе МВД России. — В итоге на одном из складов тракторной бригады обнаружили около сотни 120-миллиметровых мин, больше десяти выстрелов к гранатомету и крупнокалиберные патроны".Все это, вероятно, ждало своего часа и было нацелено против российской власти, а также мирного населения. Этих людей киевский режим считает предателями.Эвакуация под огнемВ Херсонской области не менее напряженно — тоже диверсии, террористические атаки и артналеты. Недавно оттуда вернулся сводный отряд красноярского управления МВД. Полицейские провели там полгода. По их словам, особенно тяжело было во время осенней эвакуации местных жителей через Антоновский мост."ВСУ постоянно обстреливали и сам мост, и понтонные переправы, — объясняет замкомандира полка ДПС Владимир Дураков. — Даже когда по ним шли колонны автобусов с женщинами и детьми. Второго сентября было прямо очень жарко. Теперь для меня и моих коллег это второй день рождения".К сожалению, вернулись не все: трое погибли от удара HIMARS. Четверых тяжело ранило. Корректировщиков задержали: два молодых человека 17 и 18 лет. Признались, что уже несколько месяцев работали на ВСУ — за деньги."За координаты, по которым прилетело, мне заплатили тысячу гривен (около 1700 рублей. — Прим. ред.). Убитых полицейских я знал лично — они помогали многим местным жителям", — рассказал один их них.Теперь им грозит серьезный тюремный срок. Сотрудников МВД посмертно наградили орденами Мужества.Только за первый месяц этого года, по данным МВД, в Херсонской области оперативники арестовали два десятка диверсантов, корректировщиков и наблюдателей. Изъяли более 600 единиц оружия, 20 килограммов взрывчатки, 20 самодельных взрывных устройств, сотни патронов.Опасное приграничьеНеспокойно и в приграничных районах. Еще осенью местные полицейские сменили привычный табельный пистолет Макарова на автомат Калашникова — по приказу министра перешли на усиленный режим несения службы.В октябре подполковник полиции из Белгородской области Денис Сорочинский получил серьезные осколочные ранения в ходе преследования ДРГ. Боевую задачу офицер все же выполнил, после чего его сразу прооперировали в госпитале. Сейчас он проходит курс реабилитации.А пару недель назад диверсанты проникли на территорию Брянской области, застрелили двоих человек и тяжело ранили ребенка. Преступников ищут — в том числе и сотрудники полиции.Итоги за прошлый год подведут через несколько дней: 20 марта в Москве состоится заседание расширенной коллегии министерства под председательством главы ведомства Владимира Колокольцева. Он, кстати, лично наградил государственными наградами всех полицейских, отличившихся в зоне проведения СВО.

мариуполь

россия

запорожье

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2023

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

безопасность, мариуполь, россия, запорожье, владимир колокольцев, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)