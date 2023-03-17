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"Угроза на каждом шагу". С чем столкнулись полицейские в зоне СВО - РИА Новости, 17.03.2023
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08:00 17.03.2023 (обновлено: 08:15 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/kriminal-1858369763.html
"Угроза на каждом шагу". С чем столкнулись полицейские в зоне СВО
"Угроза на каждом шагу". С чем столкнулись полицейские в зоне СВО - РИА Новости, 17.03.2023
"Угроза на каждом шагу". С чем столкнулись полицейские в зоне СВО
Спасти раненых сослуживцев под обстрелом, ликвидировать диверсантов и вынести из пылающего дома детей — служба в МВД на новых территориях особенно опасна. О... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T08:00
2023-03-17T08:15
безопасность
мариуполь
россия
запорожье
владимир колокольцев
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Спасти раненых сослуживцев под обстрелом, ликвидировать диверсантов и вынести из пылающего дома детей — служба в МВД на новых территориях особенно опасна. О том, чем отличились полицейские в зоне СВО, — в материале РИА Новости.Пуля снайпераКомандировать полицейских в Донбасс начали уже прошлой весной — во время ожесточенного штурма Мариуполя. Рядом с севастопольскими морпехами и бойцами Народной милиции ДНР бился и полк имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чечни.В марте штурмовая группа замкомандира 3-го батальона подполковника Джамаладина Юнусова эвакуировала мирных жителей и попала под снайперский огонь. Несколько пуль ранили офицера, однако людей он спас. Медаль "За отвагу" ему вручили прямо в госпитале."Бои были очень серьезные, — вспоминает один из участников мариупольской операции. — Но нас как раз и готовили к военным действиям в городских условиях, поэтому одни ребята продвигались вперед, другие зачищали дома, промзоны и заводы. Задержали много вэсэушников и азовцев, выдававших себя за мирных и пытавшихся покинуть город".Сейчас одно из самых напряженных направлений — Запорожская область. По мнению военных экспертов, именно там ВСУ скоро перейдут в наступление. Обстановка в регионе сложная. Сотрудники МВД действуют плечом к плечу с Росгвардией и оперативниками ФСБ.Борьба с ДРГ"С одной стороны, мы продолжаем заниматься привычными для себя делами: раскрываем убийства, кражи, грабежи, — говорит сотрудник угрозыска отдела МВД по городу Васильевке Запорожской области. — С другой, боремся с диверсантами, выявляем спящие террористические ячейки и ищем схроны с оружием".Перестрелки, подрывы автомобилей госслужащих и ракетные удары здесь не редкость. Осенью во время очередного артналета прямо на рабочем месте погиб полицейский Каменки-Днепровской под Энергодаром."На днях получили информацию, что в поселке Михайловка может быть крупный арсенал боеприпасов, — рассказывают в пресс-службе МВД России. — В итоге на одном из складов тракторной бригады обнаружили около сотни 120-миллиметровых мин, больше десяти выстрелов к гранатомету и крупнокалиберные патроны".Все это, вероятно, ждало своего часа и было нацелено против российской власти, а также мирного населения. Этих людей киевский режим считает предателями.Эвакуация под огнемВ Херсонской области не менее напряженно — тоже диверсии, террористические атаки и артналеты. Недавно оттуда вернулся сводный отряд красноярского управления МВД. Полицейские провели там полгода. По их словам, особенно тяжело было во время осенней эвакуации местных жителей через Антоновский мост."ВСУ постоянно обстреливали и сам мост, и понтонные переправы, — объясняет замкомандира полка ДПС Владимир Дураков. — Даже когда по ним шли колонны автобусов с женщинами и детьми. Второго сентября было прямо очень жарко. Теперь для меня и моих коллег это второй день рождения".К сожалению, вернулись не все: трое погибли от удара HIMARS. Четверых тяжело ранило. Корректировщиков задержали: два молодых человека 17 и 18 лет. Признались, что уже несколько месяцев работали на ВСУ — за деньги."За координаты, по которым прилетело, мне заплатили тысячу гривен (около 1700 рублей. — Прим. ред.). Убитых полицейских я знал лично — они помогали многим местным жителям", — рассказал один их них.Теперь им грозит серьезный тюремный срок. Сотрудников МВД посмертно наградили орденами Мужества.Только за первый месяц этого года, по данным МВД, в Херсонской области оперативники арестовали два десятка диверсантов, корректировщиков и наблюдателей. Изъяли более 600 единиц оружия, 20 килограммов взрывчатки, 20 самодельных взрывных устройств, сотни патронов.Опасное приграничьеНеспокойно и в приграничных районах. Еще осенью местные полицейские сменили привычный табельный пистолет Макарова на автомат Калашникова — по приказу министра перешли на усиленный режим несения службы.В октябре подполковник полиции из Белгородской области Денис Сорочинский получил серьезные осколочные ранения в ходе преследования ДРГ. Боевую задачу офицер все же выполнил, после чего его сразу прооперировали в госпитале. Сейчас он проходит курс реабилитации.А пару недель назад диверсанты проникли на территорию Брянской области, застрелили двоих человек и тяжело ранили ребенка. Преступников ищут — в том числе и сотрудники полиции.Итоги за прошлый год подведут через несколько дней: 20 марта в Москве состоится заседание расширенной коллегии министерства под председательством главы ведомства Владимира Колокольцева. Он, кстати, лично наградил государственными наградами всех полицейских, отличившихся в зоне проведения СВО.
мариуполь
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4.7
96
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безопасность, мариуполь, россия, запорожье, владимир колокольцев, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Безопасность, Мариуполь, Россия, Запорожье, Владимир Колокольцев, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)

"Угроза на каждом шагу". С чем столкнулись полицейские в зоне СВО

© РИА Новости / Геннадий ДубовойБоец чеченского отряда "Ахмат" во время вылазки на территорию вблизи Лисичанска, контролируемую украинскими войсками
Боец чеченского отряда Ахмат во время вылазки на территорию вблизи Лисичанска, контролируемую украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Спасти раненых сослуживцев под обстрелом, ликвидировать диверсантов и вынести из пылающего дома детей — служба в МВД на новых территориях особенно опасна. О том, чем отличились полицейские в зоне СВО, — в материале РИА Новости.

Пуля снайпера

Командировать полицейских в Донбасс начали уже прошлой весной — во время ожесточенного штурма Мариуполя. Рядом с севастопольскими морпехами и бойцами Народной милиции ДНР бился и полк имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чечни.
В марте штурмовая группа замкомандира 3-го батальона подполковника Джамаладина Юнусова эвакуировала мирных жителей и попала под снайперский огонь. Несколько пуль ранили офицера, однако людей он спас. Медаль "За отвагу" ему вручили прямо в госпитале.
© Фото : МВД РоссииДжамаладин Юнусов в госпитале
Джамаладин Юнусов в госпитале - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© Фото : МВД России
Джамаладин Юнусов в госпитале
"Бои были очень серьезные, — вспоминает один из участников мариупольской операции. — Но нас как раз и готовили к военным действиям в городских условиях, поэтому одни ребята продвигались вперед, другие зачищали дома, промзоны и заводы. Задержали много вэсэушников и азовцев, выдававших себя за мирных и пытавшихся покинуть город".
Сейчас одно из самых напряженных направлений — Запорожская область. По мнению военных экспертов, именно там ВСУ скоро перейдут в наступление. Обстановка в регионе сложная. Сотрудники МВД действуют плечом к плечу с Росгвардией и оперативниками ФСБ.
© РИА Новости / Геннадий Дубовой | Перейти в медиабанкБойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики на складе с трофейным оружием, взятым после боев за поселок Золотое Попаснянского района
Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики на складе с трофейным оружием, взятым после боев за поселок Золотое Попаснянского района - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики на складе с трофейным оружием, взятым после боев за поселок Золотое Попаснянского района

Борьба с ДРГ

"С одной стороны, мы продолжаем заниматься привычными для себя делами: раскрываем убийства, кражи, грабежи, — говорит сотрудник угрозыска отдела МВД по городу Васильевке Запорожской области. — С другой, боремся с диверсантами, выявляем спящие террористические ячейки и ищем схроны с оружием".
© Фото : МВД РоссииИзъятые мины
Изъятые мины - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© Фото : МВД России
Изъятые мины
Перестрелки, подрывы автомобилей госслужащих и ракетные удары здесь не редкость. Осенью во время очередного артналета прямо на рабочем месте погиб полицейский Каменки-Днепровской под Энергодаром.
"На днях получили информацию, что в поселке Михайловка может быть крупный арсенал боеприпасов, — рассказывают в пресс-службе МВД России. — В итоге на одном из складов тракторной бригады обнаружили около сотни 120-миллиметровых мин, больше десяти выстрелов к гранатомету и крупнокалиберные патроны".
Все это, вероятно, ждало своего часа и было нацелено против российской власти, а также мирного населения. Этих людей киевский режим считает предателями.
© РИА Новости / Виктор АнтонюкБоец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова в населенном пункте Попасная в ЛНР
Боец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова в населенном пункте Попасная в ЛНР. - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Боец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова в населенном пункте Попасная в ЛНР

Эвакуация под огнем

В Херсонской области не менее напряженно — тоже диверсии, террористические атаки и артналеты. Недавно оттуда вернулся сводный отряд красноярского управления МВД. Полицейские провели там полгода. По их словам, особенно тяжело было во время осенней эвакуации местных жителей через Антоновский мост.
"ВСУ постоянно обстреливали и сам мост, и понтонные переправы, — объясняет замкомандира полка ДПС Владимир Дураков. — Даже когда по ним шли колонны автобусов с женщинами и детьми. Второго сентября было прямо очень жарко. Теперь для меня и моих коллег это второй день рождения".
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции
К сожалению, вернулись не все: трое погибли от удара HIMARS. Четверых тяжело ранило. Корректировщиков задержали: два молодых человека 17 и 18 лет. Признались, что уже несколько месяцев работали на ВСУ — за деньги.
"За координаты, по которым прилетело, мне заплатили тысячу гривен (около 1700 рублей. — Прим. ред.). Убитых полицейских я знал лично — они помогали многим местным жителям", — рассказал один их них.
Теперь им грозит серьезный тюремный срок. Сотрудников МВД посмертно наградили орденами Мужества.
Только за первый месяц этого года, по данным МВД, в Херсонской области оперативники арестовали два десятка диверсантов, корректировщиков и наблюдателей. Изъяли более 600 единиц оружия, 20 килограммов взрывчатки, 20 самодельных взрывных устройств, сотни патронов.
© Фото : МВД РоссииНайденные на складе патроны
Найденные на складе патроны - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© Фото : МВД России
Найденные на складе патроны

Опасное приграничье

Неспокойно и в приграничных районах. Еще осенью местные полицейские сменили привычный табельный пистолет Макарова на автомат Калашникова — по приказу министра перешли на усиленный режим несения службы.
В октябре подполковник полиции из Белгородской области Денис Сорочинский получил серьезные осколочные ранения в ходе преследования ДРГ. Боевую задачу офицер все же выполнил, после чего его сразу прооперировали в госпитале. Сейчас он проходит курс реабилитации.
© Фото : МВД РоссииБелгородские полицейские, получившие ранения во время преследования ДРГ
Белгородские полицейские, получившие ранения во время преследования ДРГ - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© Фото : МВД России
Белгородские полицейские, получившие ранения во время преследования ДРГ
А пару недель назад диверсанты проникли на территорию Брянской области, застрелили двоих человек и тяжело ранили ребенка. Преступников ищут — в том числе и сотрудники полиции.
Итоги за прошлый год подведут через несколько дней: 20 марта в Москве состоится заседание расширенной коллегии министерства под председательством главы ведомства Владимира Колокольцева. Он, кстати, лично наградил государственными наградами всех полицейских, отличившихся в зоне проведения СВО.
 
БезопасностьМариупольРоссияЗапорожьеВладимир КолокольцевВооруженные силы УкраиныФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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