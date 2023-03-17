https://ria.ru/20230317/kompanii-1858575991.html

Песков высказался о "дружественных компаниях из недружественных стран"

Песков высказался о "дружественных компаниях из недружественных стран" - РИА Новости, 17.03.2023

Песков высказался о "дружественных компаниях из недружественных стран"

Наличие "дружественных компаний из недружественных стран" - это повод занимать более гибкую и избирательную позицию к каждому конкретному случаю, чтобы это... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T13:35

2023-03-17T13:35

2023-03-17T13:35

дмитрий песков

российский союз промышленников и предпринимателей

россия

экономика

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Наличие "дружественных компаний из недружественных стран" - это повод занимать более гибкую и избирательную позицию к каждому конкретному случаю, чтобы это наилучшим образом соответствовало интересам РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал прозвучавшее в ходе съезда РСПП предложение ввести понятие "дружественные компании из недружественной страны": "Ну потренируйтесь ещё..., вы на правильном пути, надо потренироваться". "Президент постоянно говорит, что мы должны быть гибкими и действовать так, чтобы это наилучшим образом соответствовало нашим интересам. Поэтому это, конечно, повод для того, чтобы занимать более гибкую, избирательную позицию к каждому конкретному случаю", - сказал Песков журналистам. Он уточнил, что Путин имел ввиду на съезде РСПП, что "есть смысл подумать над ситуацией", когда "в недружественных странах есть дружественные компании, фирмы, которые, несмотря ни на что, заинтересованы в продолжении своей активности" в России.

https://ria.ru/20230317/frantsiya-1858522780.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, российский союз промышленников и предпринимателей, россия, экономика