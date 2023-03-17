https://ria.ru/20230317/kompanii-1858575991.html
Песков высказался о "дружественных компаниях из недружественных стран"
Песков высказался о "дружественных компаниях из недружественных стран" - РИА Новости, 17.03.2023
Песков высказался о "дружественных компаниях из недружественных стран"
Наличие "дружественных компаний из недружественных стран" - это повод занимать более гибкую и избирательную позицию к каждому конкретному случаю, чтобы это... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T13:35
2023-03-17T13:35
2023-03-17T13:35
дмитрий песков
российский союз промышленников и предпринимателей
россия
экономика
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Наличие "дружественных компаний из недружественных стран" - это повод занимать более гибкую и избирательную позицию к каждому конкретному случаю, чтобы это наилучшим образом соответствовало интересам РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал прозвучавшее в ходе съезда РСПП предложение ввести понятие "дружественные компании из недружественной страны": "Ну потренируйтесь ещё..., вы на правильном пути, надо потренироваться". "Президент постоянно говорит, что мы должны быть гибкими и действовать так, чтобы это наилучшим образом соответствовало нашим интересам. Поэтому это, конечно, повод для того, чтобы занимать более гибкую, избирательную позицию к каждому конкретному случаю", - сказал Песков журналистам. Он уточнил, что Путин имел ввиду на съезде РСПП, что "есть смысл подумать над ситуацией", когда "в недружественных странах есть дружественные компании, фирмы, которые, несмотря ни на что, заинтересованы в продолжении своей активности" в России.
https://ria.ru/20230317/frantsiya-1858522780.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, российский союз промышленников и предпринимателей, россия, экономика
Дмитрий Песков, Российский союз промышленников и предпринимателей, Россия, Экономика
Песков высказался о "дружественных компаниях из недружественных стран"
Песков призвал к гибкости в отношении к "дружественным компаниям из недружественных стран"
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Наличие "дружественных компаний из недружественных стран" - это повод занимать более гибкую и избирательную позицию к каждому конкретному случаю, чтобы это наилучшим образом соответствовало интересам РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин
прокомментировал прозвучавшее в ходе съезда РСПП
предложение ввести понятие "дружественные компании из недружественной страны": "Ну потренируйтесь ещё..., вы на правильном пути, надо потренироваться".
"Президент постоянно говорит, что мы должны быть гибкими и действовать так, чтобы это наилучшим образом соответствовало нашим интересам. Поэтому это, конечно, повод для того, чтобы занимать более гибкую, избирательную позицию к каждому конкретному случаю", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что Путин имел ввиду на съезде РСПП, что "есть смысл подумать над ситуацией", когда "в недружественных странах есть дружественные компании, фирмы, которые, несмотря ни на что, заинтересованы в продолжении своей активности" в России.
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