Токио в ответ на пуск КНДР ракеты вводит санкции против трех ее граждан
Япония в ответ на испытание МБР КНДР вводит санкции против трех граждан Северной Кореи
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News ServiceЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР. Архивное фото
ТОКИО, 17 мар – РИА Новости. Правительство Японии в ответ на испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) КНДР вводит санкции против трех граждан Северной Кореи, причастных к ядерным и ракетным разработкам, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
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"Данные провокационные действия, предпринимаемые с беспрецедентной частотой, представляют собой серьезную и неминуемую угрозу, являются абсолютно неприемлемыми", - отметил он.
Согласно релизу МИД Японии, в новый санкционный список включены заместитель главы департамента военной промышленности Чон Иль Хо, бывший директор Генерального политического бюро Народной армии Кореи Ким Су Гиль и бывший глава департамента военной промышленности Ю Чжин.
Вводимые ограничительные меры подразумевают запрет на проведение каких-либо транзакций с указанными лицами, а также заморозку всех их активов в Японии в случае обнаружения.
Северная Корея в 7.10 (1.10 мск) 16 марта осуществила пуск межконтинентальной баллистической ракеты из района Сунан в Пхеньяне в восточном направлении. По данным министерства обороны Японии, ракета пролетела около 70 минут и в 8.19 (2.19 мск) и, предположительно, упала в 200 километрах от острова Осима в Хоккайдо за пределами японской исключительной экономической зоны. Дальность полета, по данным японских военных, составила 1 тысячу километров, максимальная высота полета - 6 тысяч километров.
Как сообщило ранее в пятницу северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-17" как ответ на военные учения США и Южной Кореи.