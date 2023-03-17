КНДР испытала ракету "Хвасон-17" в ответ на учения США и Южной Кореи
ЦТАК: КНДР испытала МБР "Хвасон-17" как ответ на военные учения США и Южной Кореи
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПусковые установки баллистических ракет средней дальности в Пхеньяне
Пусковые установки баллистических ракет средней дальности в Пхеньяне. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-17" как ответ на военные учения США и Южной Кореи, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
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"В тяжелой ситуации, когда на Корейском полуострове создается нестабильная обстановка в области безопасности из-за провокационных военных учений, проводимых США и южнокорейскими марионетками, Центральная военная комиссия Трудовой партии Кореи позаботилась о том, чтобы 16 марта были проведены учения по запуску МБР "Хвасон-17", — говорится в сообщении ЦТАК.
Испытаниями на месте запуска руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын. Он призвал укреплять ядерные силы, чтобы надежно гарантировать мирную жизнь народа КНДР и его борьбу за социалистическое строительство.
Пуск МБР служит поводом более четко показать практическую волю партии и правительства КНДР в любое время контратаковать с помощью подавляющих наступательных мер, говорится также в заявлении ЦТАК.
Как сообщается, МБР "Хвасон-17", запущенная из международного аэропорта Пхеньяна, поднялась на максимальную высоту 6045 километров и пролетела расстояние в 1000,2 километра в течение 4151 секунды, после чего точно приземлилась в заданном районе в открытых водах Японского моря.
По информации ЦТАК, испытания не сказались на безопасности соседних стран.
Северная Корея в 7:10 (1:10 мск) 16 марта запустила в восточном направлении из района Сунан в Пхеньяне межконтинентальную баллистическую ракет, сообщало ранее минобороны Японии. Она пролетела около 70 минут и в 8:19 (2:19 мск), предположительно, упала в 200 километрах от острова Осима в Хоккайдо, за пределами исключительной экономической зоны Японии. Дальность полета, по данным японских военных, составила тысячу километров, максимальная высота полета — шесть тысяч километров.