https://ria.ru/20230317/kndr-1858465745.html

КНДР испытала ракету "Хвасон-17" в ответ на учения США и Южной Кореи

КНДР испытала ракету "Хвасон-17" в ответ на учения США и Южной Кореи - РИА Новости, 17.03.2023

КНДР испытала ракету "Хвасон-17" в ответ на учения США и Южной Кореи

КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-17" как ответ на военные учения США и Южной Кореи, передает северокорейское Центральное... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T01:23

2023-03-17T01:23

2023-03-17T08:51

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южная корея

ким чен ын

пхеньян

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-17" как ответ на военные учения США и Южной Кореи, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Испытаниями на месте запуска руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын. Он призвал укреплять ядерные силы, чтобы надежно гарантировать мирную жизнь народа КНДР и его борьбу за социалистическое строительство.Пуск МБР служит поводом более четко показать практическую волю партии и правительства КНДР в любое время контратаковать с помощью подавляющих наступательных мер, говорится также в заявлении ЦТАК.Как сообщается, МБР "Хвасон-17", запущенная из международного аэропорта Пхеньяна, поднялась на максимальную высоту 6045 километров и пролетела расстояние в 1000,2 километра в течение 4151 секунды, после чего точно приземлилась в заданном районе в открытых водах Японского моря.По информации ЦТАК, испытания не сказались на безопасности соседних стран.Северная Корея в 7:10 (1:10 мск) 16 марта запустила в восточном направлении из района Сунан в Пхеньяне межконтинентальную баллистическую ракет, сообщало ранее минобороны Японии. Она пролетела около 70 минут и в 8:19 (2:19 мск), предположительно, упала в 200 километрах от острова Осима в Хоккайдо, за пределами исключительной экономической зоны Японии. Дальность полета, по данным японских военных, составила тысячу километров, максимальная высота полета — шесть тысяч километров.

https://ria.ru/20230317/kndr-1858474251.html

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япония

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в мире, сша, япония, южная корея, ким чен ын, пхеньян