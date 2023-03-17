https://ria.ru/20230317/kiev-1858566427.html

Песков прокомментировал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры

Песков прокомментировал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 17.03.2023

Песков прокомментировал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры

Незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T13:08

2023-03-17T13:08

2023-03-17T13:10

религия

россия

ситуация вокруг упц

религия

дмитрий песков

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, киевский режим вот этими незаконными действиями, посягательствами на церковь, лишний раз демонстрирует свой характер. Тот самый характер, с которым мы боремся, который мы должны пресечь в результате той операции, которая происходит. Это лишний раз доказывает и показывает, что всё, что мы делаем, абсолютно правильно. Еще раз хочется выразить глубокое сожаление, что эти противоправные действия киевского режима не получают должного осуждения со стороны мирового сообщества. Мы осуждаем их самым решительным образом", - сказал Песков журналистам.Ранее национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений она не привела. После министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), а "совместная работа специалистов и правоохранителей простимулирует такое их решение". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 11 марта обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, назвав цели украинских чиновников, изгоняющих из нее монахов УПЦ, репрессивными.

https://ria.ru/20230317/oon-1858560339.html

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Дарья Буймова

россия, ситуация вокруг упц, религия, дмитрий песков, православная церковь украины (пцу)