Рейтинг@Mail.ru
Российские войска наблюдают за Каховским водохранилищем и берегами Днепра - РИА Новости, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:37 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/kherson-1858577282.html
Российские войска наблюдают за Каховским водохранилищем и берегами Днепра
Российские войска наблюдают за Каховским водохранилищем и берегами Днепра - РИА Новости, 17.03.2023
Российские войска наблюдают за Каховским водохранилищем и берегами Днепра
Каховское водохранилище и берега реки Днепр в Херсонской области взяты под постоянное наблюдение российских военных с целью предотвращения вражеских попыток... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T13:37
2023-03-17T13:37
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
россия
владимир сальдо
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826222187_708:734:3043:2048_1920x0_80_0_0_2af2f7777af429524dca100c05f5d5cd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Каховское водохранилище и берега реки Днепр в Херсонской области взяты под постоянное наблюдение российских военных с целью предотвращения вражеских попыток форсирования, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Попытки переправы небольших групп на одной или нескольких лодках происходят регулярно. Однако Каховское водохранилище, Днепр, плавни находятся под постоянным наблюдением наших военных", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. По его словам, все вражеские лодки выявляются, по ним открывается огонь из стрелкового оружия, а при необходимости - артиллерии. "Обычно часть плавсредств уничтожается на воде, остальные спасаются бегством", - подчеркнул Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230316/kherson-1858280814.html
херсонская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826222187_1279:725:3043:2048_1920x0_80_0_0_5ccd8eec8849ce192977037bc2da4eda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, херсонская область , россия, владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские войска наблюдают за Каховским водохранилищем и берегами Днепра

Сальдо: российские войска взяли под наблюдение Каховское водохранилище и берега Днепра

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области
Военнослужащие ВС РФ на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Каховское водохранилище и берега реки Днепр в Херсонской области взяты под постоянное наблюдение российских военных с целью предотвращения вражеских попыток форсирования, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Попытки переправы небольших групп на одной или нескольких лодках происходят регулярно. Однако Каховское водохранилище, Днепр, плавни находятся под постоянным наблюдением наших военных", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.
По его словам, все вражеские лодки выявляются, по ним открывается огонь из стрелкового оружия, а при необходимости - артиллерии. "Обычно часть плавсредств уничтожается на воде, остальные спасаются бегством", - подчеркнул Сальдо.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
Набережная реки Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Сальдо рассказал, как жители Херсона отказываются от эвакуации
16 марта, 13:20
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьРоссияВладимир СальдоУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала