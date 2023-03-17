https://ria.ru/20230317/kherson-1858577282.html
Российские войска наблюдают за Каховским водохранилищем и берегами Днепра
Российские войска наблюдают за Каховским водохранилищем и берегами Днепра - РИА Новости, 17.03.2023
Российские войска наблюдают за Каховским водохранилищем и берегами Днепра
Каховское водохранилище и берега реки Днепр в Херсонской области взяты под постоянное наблюдение российских военных с целью предотвращения вражеских попыток... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T13:37
2023-03-17T13:37
2023-03-17T13:37
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
россия
владимир сальдо
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Каховское водохранилище и берега реки Днепр в Херсонской области взяты под постоянное наблюдение российских военных с целью предотвращения вражеских попыток форсирования, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Попытки переправы небольших групп на одной или нескольких лодках происходят регулярно. Однако Каховское водохранилище, Днепр, плавни находятся под постоянным наблюдением наших военных", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. По его словам, все вражеские лодки выявляются, по ним открывается огонь из стрелкового оружия, а при необходимости - артиллерии. "Обычно часть плавсредств уничтожается на воде, остальные спасаются бегством", - подчеркнул Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230316/kherson-1858280814.html
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РИА Новости
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Российские войска наблюдают за Каховским водохранилищем и берегами Днепра
Сальдо: российские войска взяли под наблюдение Каховское водохранилище и берега Днепра