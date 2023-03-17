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В Канаде двое полицейских погибли во время вызова на семейную ссору - РИА Новости, 17.03.2023
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00:57 17.03.2023 (обновлено: 05:38 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/kanada-1858464206.html
В Канаде двое полицейских погибли во время вызова на семейную ссору
В Канаде двое полицейских погибли во время вызова на семейную ссору - РИА Новости, 17.03.2023
В Канаде двое полицейских погибли во время вызова на семейную ссору
Двое полицейских погибли в канадском городе Эдмонтон во время вызова по поводу семейной ссоры, один из участников которой применил огнестрельное оружие против... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T00:57
2023-03-17T05:38
джастин трюдо
канада
эдмонтон
в мире
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Двое полицейских погибли в канадском городе Эдмонтон во время вызова по поводу семейной ссоры, один из участников которой применил огнестрельное оружие против правоохранителей.Как говорится в заявлении городской полиции, двое патрульных были застрелены подозреваемым, как только подошли к квартире, в которой происходила ссора. У них не было возможности применить табельное оружие.Подозреваемый покончил с собой. Женщина, вызвавшая полицейских, в больнице с тяжелыми ранениями. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования близким погибших полицейских.Это первый случай гибели полицейских в Эдмонтоне, начиная с 2015 года, отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс. Тогда преступники несколько раз выстрелили через дверь в полицейского, который использовал таран, чтобы проникнуть в квартиру. До этого последней жертвой считался полицейский, погибший в 1990 году во время вооруженного ограбления.
https://ria.ru/20230312/lodki-1857416362.html
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джастин трюдо, канада, эдмонтон, в мире
Джастин Трюдо, Канада, Эдмонтон, В мире
В Канаде двое полицейских погибли во время вызова на семейную ссору

В канадском городе Эдмонтон двое полицейских погибли во время вызова на семейную ссору

© Depositphotos.com / oasisamuelБольница в Канаде
Больница в Канаде - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© Depositphotos.com / oasisamuel
Больница в Канаде. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Двое полицейских погибли в канадском городе Эдмонтон во время вызова по поводу семейной ссоры, один из участников которой применил огнестрельное оружие против правоохранителей.
Как говорится в заявлении городской полиции, двое патрульных были застрелены подозреваемым, как только подошли к квартире, в которой происходила ссора. У них не было возможности применить табельное оружие.
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Подозреваемый покончил с собой. Женщина, вызвавшая полицейских, в больнице с тяжелыми ранениями.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования близким погибших полицейских.
Это первый случай гибели полицейских в Эдмонтоне, начиная с 2015 года, отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс. Тогда преступники несколько раз выстрелили через дверь в полицейского, который использовал таран, чтобы проникнуть в квартиру. До этого последней жертвой считался полицейский, погибший в 1990 году во время вооруженного ограбления.
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Джастин ТрюдоКанадаЭдмонтонВ мире
 
 
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