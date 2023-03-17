https://ria.ru/20230317/kanada-1858464206.html
В Канаде двое полицейских погибли во время вызова на семейную ссору
В Канаде двое полицейских погибли во время вызова на семейную ссору - РИА Новости, 17.03.2023
В Канаде двое полицейских погибли во время вызова на семейную ссору
Двое полицейских погибли в канадском городе Эдмонтон во время вызова по поводу семейной ссоры, один из участников которой применил огнестрельное оружие против... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T00:57
2023-03-17T00:57
2023-03-17T05:38
джастин трюдо
канада
эдмонтон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735768910_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_c3664dfb3205ca8446e52ca1127237c2.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Двое полицейских погибли в канадском городе Эдмонтон во время вызова по поводу семейной ссоры, один из участников которой применил огнестрельное оружие против правоохранителей.Как говорится в заявлении городской полиции, двое патрульных были застрелены подозреваемым, как только подошли к квартире, в которой происходила ссора. У них не было возможности применить табельное оружие.Подозреваемый покончил с собой. Женщина, вызвавшая полицейских, в больнице с тяжелыми ранениями. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования близким погибших полицейских.Это первый случай гибели полицейских в Эдмонтоне, начиная с 2015 года, отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс. Тогда преступники несколько раз выстрелили через дверь в полицейского, который использовал таран, чтобы проникнуть в квартиру. До этого последней жертвой считался полицейский, погибший в 1990 году во время вооруженного ограбления.
https://ria.ru/20230312/lodki-1857416362.html
https://ria.ru/20230313/strelba-1857500626.html
канада
эдмонтон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735768910_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_7ff7db65c5108a1c93d34e89519528b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джастин трюдо, канада, эдмонтон, в мире
Джастин Трюдо, Канада, Эдмонтон, В мире
В Канаде двое полицейских погибли во время вызова на семейную ссору
В канадском городе Эдмонтон двое полицейских погибли во время вызова на семейную ссору
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Двое полицейских погибли в канадском городе Эдмонтон во время вызова по поводу семейной ссоры, один из участников которой применил огнестрельное оружие против правоохранителей.
Как говорится в заявлении городской полиции, двое патрульных были застрелены подозреваемым, как только подошли к квартире, в которой происходила ссора. У них не было возможности применить табельное оружие.
В США восемь человек погибли после опрокидывания двух лодок
Подозреваемый покончил с собой. Женщина, вызвавшая полицейских, в больнице с тяжелыми ранениями.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
выразил соболезнования близким погибших полицейских.
Это первый случай гибели полицейских в Эдмонтоне, начиная с 2015 года, отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс. Тогда преступники несколько раз выстрелили через дверь в полицейского, который использовал таран, чтобы проникнуть в квартиру. До этого последней жертвой считался полицейский, погибший в 1990 году во время вооруженного ограбления.
В Техасе трехлетняя девочка застрелила сестру