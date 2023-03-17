https://ria.ru/20230317/kanada-1858464206.html

В Канаде двое полицейских погибли во время вызова на семейную ссору

В Канаде двое полицейских погибли во время вызова на семейную ссору - РИА Новости, 17.03.2023

В Канаде двое полицейских погибли во время вызова на семейную ссору

Двое полицейских погибли в канадском городе Эдмонтон во время вызова по поводу семейной ссоры, один из участников которой применил огнестрельное оружие против... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T00:57

2023-03-17T00:57

2023-03-17T05:38

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Двое полицейских погибли в канадском городе Эдмонтон во время вызова по поводу семейной ссоры, один из участников которой применил огнестрельное оружие против правоохранителей.Как говорится в заявлении городской полиции, двое патрульных были застрелены подозреваемым, как только подошли к квартире, в которой происходила ссора. У них не было возможности применить табельное оружие.Подозреваемый покончил с собой. Женщина, вызвавшая полицейских, в больнице с тяжелыми ранениями. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования близким погибших полицейских.Это первый случай гибели полицейских в Эдмонтоне, начиная с 2015 года, отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс. Тогда преступники несколько раз выстрелили через дверь в полицейского, который использовал таран, чтобы проникнуть в квартиру. До этого последней жертвой считался полицейский, погибший в 1990 году во время вооруженного ограбления.

https://ria.ru/20230312/lodki-1857416362.html

https://ria.ru/20230313/strelba-1857500626.html

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джастин трюдо, канада, эдмонтон, в мире