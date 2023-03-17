https://ria.ru/20230317/ivanov-1858548874.html
Суд оставил экс-мэра Белгорода Иванова под арестом
Суд оставил экс-мэра Белгорода Иванова под арестом - РИА Новости, 17.03.2023
Суд оставил экс-мэра Белгорода Иванова под арестом
Белгородский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца бывшему мэру Белгорода Антону Иванову, передает... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T12:13
2023-03-17T12:13
2023-03-17T12:49
происшествия
белгород
белгородский областной суд
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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Белгородский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца бывшему мэру Белгорода Антону Иванову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Иванов обвиняется в получении взяток и превышении должностных полномочий. Свердловский районный суд Белгорода 8 марта арестовал Иванова на два месяца, по 5 мая. Защита бывшего чиновника направила апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде ареста, сегодня Белгородский областной суд рассмотрел жалобу. "Постановление Свердловского районного суда города Белгорода от 8 марта 2023… оставить без изменения, жалобу адвокатов - без удовлетворения", - сказал судья в ходе судебного заседания. СУСК РФ по Белгородской области сообщил в пятницу, что возбуждены новые уголовные дела в отношении бывшего чиновника, его обвиняют в преступлениях по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, связанное с причинением вреда интересам государства) и п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). По версии следствия, являясь генеральным директором АО "Белгородская ипотечная корпорация" он в нарушение нормативных требований реализовал земельные участки по заниженной стоимости, в связи с чем бюджету Белгородской области причинен материальный ущерб на сумму более 10 миллионов рублей. Кроме этого, считает следствие, Иванов в период нахождения на посту гендиректора АО "БИК" получил взятку в виде имущества стоимостью более 150 тысяч рублей за заключение договоров подряда на выполнение работ по строительству домов.Иванов занимал пост мэра Белгорода с декабря 2021 года по октябрь 2022 года.
https://ria.ru/20230315/vzyatka-1858119119.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородский областной суд
Происшествия, Белгород, Белгородский областной суд
Суд оставил экс-мэра Белгорода Иванова под арестом
Суд оставил под арестом экс-мэра Белгорода по делу о взятках и превышении полномочий
БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Белгородский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца бывшему мэру Белгорода Антону Иванову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Иванов обвиняется в получении взяток и превышении должностных полномочий. Свердловский районный суд Белгорода 8 марта арестовал Иванова на два месяца, по 5 мая. Защита бывшего чиновника направила апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде ареста, сегодня Белгородский областной суд рассмотрел жалобу.
"Постановление Свердловского районного суда города Белгорода от 8 марта 2023… оставить без изменения, жалобу адвокатов - без удовлетворения", - сказал судья в ходе судебного заседания.
СУСК РФ
по Белгородской области
сообщил в пятницу, что возбуждены новые уголовные дела в отношении бывшего чиновника, его обвиняют в преступлениях по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, связанное с причинением вреда интересам государства) и п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). По версии следствия, являясь генеральным директором АО "Белгородская ипотечная корпорация" он в нарушение нормативных требований реализовал земельные участки по заниженной стоимости, в связи с чем бюджету Белгородской области причинен материальный ущерб на сумму более 10 миллионов рублей. Кроме этого, считает следствие, Иванов в период нахождения на посту гендиректора АО "БИК" получил взятку в виде имущества стоимостью более 150 тысяч рублей за заключение договоров подряда на выполнение работ по строительству домов.
Иванов занимал пост мэра Белгорода с декабря 2021 года по октябрь 2022 года.
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