https://ria.ru/20230317/ivanov-1858548874.html

Суд оставил экс-мэра Белгорода Иванова под арестом

Суд оставил экс-мэра Белгорода Иванова под арестом - РИА Новости, 17.03.2023

Суд оставил экс-мэра Белгорода Иванова под арестом

Белгородский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца бывшему мэру Белгорода Антону Иванову, передает... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T12:13

2023-03-17T12:13

2023-03-17T12:49

происшествия

белгород

белгородский областной суд

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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Белгородский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца бывшему мэру Белгорода Антону Иванову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Иванов обвиняется в получении взяток и превышении должностных полномочий. Свердловский районный суд Белгорода 8 марта арестовал Иванова на два месяца, по 5 мая. Защита бывшего чиновника направила апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде ареста, сегодня Белгородский областной суд рассмотрел жалобу. "Постановление Свердловского районного суда города Белгорода от 8 марта 2023… оставить без изменения, жалобу адвокатов - без удовлетворения", - сказал судья в ходе судебного заседания. СУСК РФ по Белгородской области сообщил в пятницу, что возбуждены новые уголовные дела в отношении бывшего чиновника, его обвиняют в преступлениях по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, связанное с причинением вреда интересам государства) и п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). По версии следствия, являясь генеральным директором АО "Белгородская ипотечная корпорация" он в нарушение нормативных требований реализовал земельные участки по заниженной стоимости, в связи с чем бюджету Белгородской области причинен материальный ущерб на сумму более 10 миллионов рублей. Кроме этого, считает следствие, Иванов в период нахождения на посту гендиректора АО "БИК" получил взятку в виде имущества стоимостью более 150 тысяч рублей за заключение договоров подряда на выполнение работ по строительству домов.Иванов занимал пост мэра Белгорода с декабря 2021 года по октябрь 2022 года.

https://ria.ru/20230315/vzyatka-1858119119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, белгород, белгородский областной суд