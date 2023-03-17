https://ria.ru/20230317/istrebiteli-1858679828.html

В бундестаге считают немецкие истребители неподходящими для Киева

В бундестаге считают немецкие истребители неподходящими для Киева - РИА Новости, 17.03.2023

В бундестаге считают немецкие истребители неподходящими для Киева

Депутаты партий "Зеленые" и СвДП не считают возможными поставки немецких истребителей Киеву, но видят другие формы поддержки. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T18:10

2023-03-17T18:10

2023-03-17T19:13

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БЕРЛИН, 17 мар — РИА Новости. Депутаты партий "Зеленые" и СвДП не считают возможными поставки немецких истребителей Киеву, но видят другие формы поддержки.При реэкспорте третьими странами истребителей, полученных из старых запасов ГДР, необходимо разрешение со стороны Берлина, напомнил парламентарий."Германия не должна блокировать поставки польских и чешских истребителей, если потребуется разрешение Германии", — сказал депутат. Схожего мнения придерживается и эксперт по оборонным вопросам парламентской фракции СвДП Маркус Фабер, указавший в интервью Der Spiegel на трудности в обслуживании этих моделей истребителей, к которым не существует большого количества запчастей. Вместо этого он призвал начать обучать украинских пилотов в Германии.Как сообщил сегодня спикер немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, Берлин не получал запросов от Польши и Словакии на согласование экспорта стоявших некогда на вооружении ГДР истребителей.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230317/polsha-1858565378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, германия, сергей лавров, дмитрий песков, нато, eurofighter typhoon, киев, берлин (город)