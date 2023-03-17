В бундестаге считают немецкие истребители неподходящими для Киева
В бундестаге считают немецкие истребители Eurofighter и Tornado неподходящими для Киева
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие истребители Eurofighter Typhoon
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие истребители Eurofighter Typhoon. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 мар — РИА Новости. Депутаты партий "Зеленые" и СвДП не считают возможными поставки немецких истребителей Киеву, но видят другие формы поддержки.
«
"Машины из Германии — Eurofighter и Tornado — не подходят", — подчеркнул член правящей партии "Зеленые" и глава комитета бундестага по европейской политике Антон Хофрайтер в интервью немецкой медиагруппе Funke.
При реэкспорте третьими странами истребителей, полученных из старых запасов ГДР, необходимо разрешение со стороны Берлина, напомнил парламентарий.
"Германия не должна блокировать поставки польских и чешских истребителей, если потребуется разрешение Германии", — сказал депутат.
Схожего мнения придерживается и эксперт по оборонным вопросам парламентской фракции СвДП Маркус Фабер, указавший в интервью Der Spiegel на трудности в обслуживании этих моделей истребителей, к которым не существует большого количества запчастей. Вместо этого он призвал начать обучать украинских пилотов в Германии.
«
"На примере затянувшихся споров о поставках танков мы видим, что недостающая подготовка является задерживающим элементом в этой войне. А обучение с истребителями занимает гораздо больше времени", — отметил Фабер.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.