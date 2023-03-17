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В бундестаге считают немецкие истребители неподходящими для Киева - РИА Новости, 17.03.2023
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18:10 17.03.2023 (обновлено: 19:13 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/istrebiteli-1858679828.html
В бундестаге считают немецкие истребители неподходящими для Киева
В бундестаге считают немецкие истребители неподходящими для Киева - РИА Новости, 17.03.2023
В бундестаге считают немецкие истребители неподходящими для Киева
Депутаты партий "Зеленые" и СвДП не считают возможными поставки немецких истребителей Киеву, но видят другие формы поддержки. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T18:10
2023-03-17T19:13
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БЕРЛИН, 17 мар — РИА Новости. Депутаты партий "Зеленые" и СвДП не считают возможными поставки немецких истребителей Киеву, но видят другие формы поддержки.При реэкспорте третьими странами истребителей, полученных из старых запасов ГДР, необходимо разрешение со стороны Берлина, напомнил парламентарий."Германия не должна блокировать поставки польских и чешских истребителей, если потребуется разрешение Германии", — сказал депутат. Схожего мнения придерживается и эксперт по оборонным вопросам парламентской фракции СвДП Маркус Фабер, указавший в интервью Der Spiegel на трудности в обслуживании этих моделей истребителей, к которым не существует большого количества запчастей. Вместо этого он призвал начать обучать украинских пилотов в Германии.Как сообщил сегодня спикер немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, Берлин не получал запросов от Польши и Словакии на согласование экспорта стоявших некогда на вооружении ГДР истребителей.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230317/polsha-1858565378.html
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в мире, украина, россия, германия, сергей лавров, дмитрий песков, нато, eurofighter typhoon, киев, берлин (город)
В мире, Украина, Россия, Германия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Eurofighter Typhoon, Киев, Берлин (город)
В бундестаге считают немецкие истребители неподходящими для Киева

В бундестаге считают немецкие истребители Eurofighter и Tornado неподходящими для Киева

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие истребители Eurofighter Typhoon
Немецкие истребители Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие истребители Eurofighter Typhoon. Архивное фото
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БЕРЛИН, 17 мар — РИА Новости. Депутаты партий "Зеленые" и СвДП не считают возможными поставки немецких истребителей Киеву, но видят другие формы поддержки.
«

"Машины из Германии — Eurofighter и Tornado — не подходят", — подчеркнул член правящей партии "Зеленые" и глава комитета бундестага по европейской политике Антон Хофрайтер в интервью немецкой медиагруппе Funke.

При реэкспорте третьими странами истребителей, полученных из старых запасов ГДР, необходимо разрешение со стороны Берлина, напомнил парламентарий.
"Германия не должна блокировать поставки польских и чешских истребителей, если потребуется разрешение Германии", — сказал депутат.
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Схожего мнения придерживается и эксперт по оборонным вопросам парламентской фракции СвДП Маркус Фабер, указавший в интервью Der Spiegel на трудности в обслуживании этих моделей истребителей, к которым не существует большого количества запчастей. Вместо этого он призвал начать обучать украинских пилотов в Германии.
«

"На примере затянувшихся споров о поставках танков мы видим, что недостающая подготовка является задерживающим элементом в этой войне. А обучение с истребителями занимает гораздо больше времени", — отметил Фабер.

Как сообщил сегодня спикер немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, Берлин не получал запросов от Польши и Словакии на согласование экспорта стоявших некогда на вооружении ГДР истребителей.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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