https://ria.ru/20230317/inflyatsiya-1858576128.html

ЦБ спрогнозировал годовую инфляцию в пять-семь процентов в 2023 году

ЦБ спрогнозировал годовую инфляцию в пять-семь процентов в 2023 году - РИА Новости, 17.03.2023

ЦБ спрогнозировал годовую инфляцию в пять-семь процентов в 2023 году

Инфляция в России по итогам текущего года составит величину от 5 до 7%, вернется к 4% в 2024-м и будет находиться вблизи этого уровня в дальнейшем, подтвердил... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T13:35

2023-03-17T13:35

2023-03-17T13:44

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

цены на нефть

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Инфляция в России по итогам текущего года составит величину от 5 до 7%, вернется к 4% в 2024-м и будет находиться вблизи этого уровня в дальнейшем, подтвердил свой прежний прогноз Центробанк РФ."В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–7,0% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - говорится в сообщении.В феврале ЦБ в среднесрочном прогнозе указывал, что инфляции в России по итогам текущего года сложится в интервале от 5 до 7%, а в 2024 году вернется к цели в 4%.

https://ria.ru/20230118/mrot-1845758906.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), цены на нефть