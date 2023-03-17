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ЦБ спрогнозировал годовую инфляцию в пять-семь процентов в 2023 году - РИА Новости, 17.03.2023
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13:35 17.03.2023 (обновлено: 13:44 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/inflyatsiya-1858576128.html
ЦБ спрогнозировал годовую инфляцию в пять-семь процентов в 2023 году
ЦБ спрогнозировал годовую инфляцию в пять-семь процентов в 2023 году - РИА Новости, 17.03.2023
ЦБ спрогнозировал годовую инфляцию в пять-семь процентов в 2023 году
Инфляция в России по итогам текущего года составит величину от 5 до 7%, вернется к 4% в 2024-м и будет находиться вблизи этого уровня в дальнейшем, подтвердил... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T13:35
2023-03-17T13:44
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
цены на нефть
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Инфляция в России по итогам текущего года составит величину от 5 до 7%, вернется к 4% в 2024-м и будет находиться вблизи этого уровня в дальнейшем, подтвердил свой прежний прогноз Центробанк РФ."В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–7,0% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - говорится в сообщении.В феврале ЦБ в среднесрочном прогнозе указывал, что инфляции в России по итогам текущего года сложится в интервале от 5 до 7%, а в 2024 году вернется к цели в 4%.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), цены на нефть
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Цены на нефть
ЦБ спрогнозировал годовую инфляцию в пять-семь процентов в 2023 году

ЦБ: годовая инфляция составит пять-семь процентов в 2023 году, в 2024 вернется к четырем

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Инфляция в России по итогам текущего года составит величину от 5 до 7%, вернется к 4% в 2024-м и будет находиться вблизи этого уровня в дальнейшем, подтвердил свой прежний прогноз Центробанк РФ.
"В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–7,0% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - говорится в сообщении.
В феврале ЦБ в среднесрочном прогнозе указывал, что инфляции в России по итогам текущего года сложится в интервале от 5 до 7%, а в 2024 году вернется к цели в 4%.
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