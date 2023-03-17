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Бирюков: импортозамещение в городском хозяйстве Москвы выполнено успешно - РИА Новости, 17.03.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:51 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/importozameschenie-1858538873.html
Бирюков: импортозамещение в городском хозяйстве Москвы выполнено успешно
Бирюков: импортозамещение в городском хозяйстве Москвы выполнено успешно - РИА Новости, 17.03.2023
Бирюков: импортозамещение в городском хозяйстве Москвы выполнено успешно
Импортозамещение в городском хозяйстве Москвы выполнено успешно, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в ходе... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:51
2023-03-17T11:51
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Импортозамещение в городском хозяйстве Москвы выполнено успешно, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "Импортозамещение выполнено - и достаточно успешно, достаточно хорошо. А что такое значит импортозамещение? Красители наши отечественные, покрытия дорожные отечественные, асфальтовое покрытие отечественное, дополнительные рабочие места, дополнительные налоги. Развивается наша отрасль благоустройства, развивается экономика, развивается не только московская материально-техническая база и предприятия, но и предприятия всей России", - сказал Бирюков. Заммэра отметил, что Москва пользуется не только услугами московских компаний, но и предприятий со всей страны.
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Артем Смирнов
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петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва

Бирюков: импортозамещение в городском хозяйстве Москвы выполнено успешно

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Москву
Вид на Москву - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Импортозамещение в городском хозяйстве Москвы выполнено успешно, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Импортозамещение выполнено - и достаточно успешно, достаточно хорошо. А что такое значит импортозамещение? Красители наши отечественные, покрытия дорожные отечественные, асфальтовое покрытие отечественное, дополнительные рабочие места, дополнительные налоги. Развивается наша отрасль благоустройства, развивается экономика, развивается не только московская материально-техническая база и предприятия, но и предприятия всей России", - сказал Бирюков.
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Заммэра отметил, что Москва пользуется не только услугами московских компаний, но и предприятий со всей страны.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
 
 
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