https://ria.ru/20230317/importozameschenie-1858538873.html

Бирюков: импортозамещение в городском хозяйстве Москвы выполнено успешно

Бирюков: импортозамещение в городском хозяйстве Москвы выполнено успешно - РИА Новости, 17.03.2023

Бирюков: импортозамещение в городском хозяйстве Москвы выполнено успешно

Импортозамещение в городском хозяйстве Москвы выполнено успешно, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в ходе... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T11:51

2023-03-17T11:51

2023-03-17T11:51

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Импортозамещение в городском хозяйстве Москвы выполнено успешно, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "Импортозамещение выполнено - и достаточно успешно, достаточно хорошо. А что такое значит импортозамещение? Красители наши отечественные, покрытия дорожные отечественные, асфальтовое покрытие отечественное, дополнительные рабочие места, дополнительные налоги. Развивается наша отрасль благоустройства, развивается экономика, развивается не только московская материально-техническая база и предприятия, но и предприятия всей России", - сказал Бирюков. Заммэра отметил, что Москва пользуется не только услугами московских компаний, но и предприятий со всей страны.

https://ria.ru/20230317/moskva-1858533436.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, москва