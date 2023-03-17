https://ria.ru/20230317/importozameschenie-1858538873.html
Бирюков: импортозамещение в городском хозяйстве Москвы выполнено успешно
Бирюков: импортозамещение в городском хозяйстве Москвы выполнено успешно - РИА Новости, 17.03.2023
Бирюков: импортозамещение в городском хозяйстве Москвы выполнено успешно
Импортозамещение в городском хозяйстве Москвы выполнено успешно, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в ходе... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:51
2023-03-17T11:51
2023-03-17T11:51
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Импортозамещение в городском хозяйстве Москвы выполнено успешно, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "Импортозамещение выполнено - и достаточно успешно, достаточно хорошо. А что такое значит импортозамещение? Красители наши отечественные, покрытия дорожные отечественные, асфальтовое покрытие отечественное, дополнительные рабочие места, дополнительные налоги. Развивается наша отрасль благоустройства, развивается экономика, развивается не только московская материально-техническая база и предприятия, но и предприятия всей России", - сказал Бирюков. Заммэра отметил, что Москва пользуется не только услугами московских компаний, но и предприятий со всей страны.
https://ria.ru/20230317/moskva-1858533436.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва