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Калининградские власти призвали не опасаться установки в Польше HIMARS - РИА Новости, 17.03.2023
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16:06 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/himars-1858634388.html
Калининградские власти призвали не опасаться установки в Польше HIMARS
Калининградские власти призвали не опасаться установки в Польше HIMARS - РИА Новости, 17.03.2023
Калининградские власти призвали не опасаться установки в Польше HIMARS
Калининградцам не нужно опасаться установки в Польше систем HIMARS, которые она планировала разместить на границе с Калининградской областью, так как жители... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T16:06
2023-03-17T16:06
безопасность
россия
польша
калининградская область
нато
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КАЛИНИНГРАД, 17 мар - РИА Новости. Калининградцам не нужно опасаться установки в Польше систем HIMARS, которые она планировала разместить на границе с Калининградской областью, так как жители региона находятся под надежной защитой, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков. Ранее польский министр обороны заявил, что Польша в этом году получит на вооружение системы HIMARS и планирует разместить их у границы с Калининградской областью. "Несмотря на явно наступательный потенциал пусковых установок HIMARS, жителям нашего региона нечего опасаться. Они под надежной защитой частей Балтийского флота и, в целом, Армии России", - заявил Лысков. О возможном размещении систем HIMARS недалеко от границы с Калининградской областью России, ранее заявил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. По его словам, речь идет о дивизионе, заказанном в 2019 году. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230205/zagrazhdenie-1849894340.html
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безопасность, россия, польша, калининградская область, нато
Безопасность, Россия, Польша, Калининградская область, НАТО
Калининградские власти призвали не опасаться установки в Польше HIMARS

Калининградские власти заверили, что защитят жителей от установленных в Польше HIMARS

© РИА Новости / Андрей Финтисов"Рыбная деревня" в Калининграде
Рыбная деревня в Калининграде - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Андрей Финтисов
"Рыбная деревня" в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 17 мар - РИА Новости. Калининградцам не нужно опасаться установки в Польше систем HIMARS, которые она планировала разместить на границе с Калининградской областью, так как жители региона находятся под надежной защитой, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков.
Ранее польский министр обороны заявил, что Польша в этом году получит на вооружение системы HIMARS и планирует разместить их у границы с Калининградской областью.
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"Несмотря на явно наступательный потенциал пусковых установок HIMARS, жителям нашего региона нечего опасаться. Они под надежной защитой частей Балтийского флота и, в целом, Армии России", - заявил Лысков.
О возможном размещении систем HIMARS недалеко от границы с Калининградской областью России, ранее заявил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. По его словам, речь идет о дивизионе, заказанном в 2019 году.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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