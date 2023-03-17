https://ria.ru/20230317/himars-1858593519.html

Польша разместит HIMARS недалеко от границы с Калининградской областью

Польша разместит HIMARS недалеко от границы с Калининградской областью - РИА Новости, 17.03.2023

Польша разместит HIMARS недалеко от границы с Калининградской областью

Варшава разместит первые американские РСЗО HIMARS недалеко от границы с Калининградской областью, заявил вице-премьер, министр национальной обороны республики... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T14:21

2023-03-17T14:21

2023-03-17T15:13

россия

калининградская область

рсзо himars

сша

в мире

польша

мариуш блащак

сергей лавров

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ВАРШАВА, 17 мар — РИА Новости. Варшава разместит первые американские РСЗО HIMARS недалеко от границы с Калининградской областью, заявил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак, выступая на торжественной церемонии принятия военной присяги солдатами Войска польского. "Еще в этом году на вооружение 16-й механизированной дивизии поступят американские HIMARS", — сказал он.Блащак уточнил, что эти системы заказали в 2019 году. Он напомнил, что конгресс США одобрил заявку Польши на 500 пусковых установок HIMARS. Министр подчеркнул, что подобные РСЗО Соединенные Штаты передали Киеву. По его словам, очень важно, чтобы Войско польское имело оружие, зарекомендовавшее себя на фронте и "показавшее себя очень успешным в руках украинцев".Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://radiosputnik.ria.ru/20230305/himars-1855981238.html

россия

калининградская область

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польша

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, калининградская область, рсзо himars, сша, в мире, польша, мариуш блащак, сергей лавров, владимир путин, нато