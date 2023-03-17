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Польша разместит HIMARS недалеко от границы с Калининградской областью - РИА Новости, 17.03.2023
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14:21 17.03.2023 (обновлено: 15:13 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/himars-1858593519.html
Польша разместит HIMARS недалеко от границы с Калининградской областью
Польша разместит HIMARS недалеко от границы с Калининградской областью - РИА Новости, 17.03.2023
Польша разместит HIMARS недалеко от границы с Калининградской областью
Варшава разместит первые американские РСЗО HIMARS недалеко от границы с Калининградской областью, заявил вице-премьер, министр национальной обороны республики... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T14:21
2023-03-17T15:13
россия
калининградская область
рсзо himars
сша
в мире
польша
мариуш блащак
сергей лавров
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ВАРШАВА, 17 мар — РИА Новости. Варшава разместит первые американские РСЗО HIMARS недалеко от границы с Калининградской областью, заявил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак, выступая на торжественной церемонии принятия военной присяги солдатами Войска польского. "Еще в этом году на вооружение 16-й механизированной дивизии поступят американские HIMARS", — сказал он.Блащак уточнил, что эти системы заказали в 2019 году. Он напомнил, что конгресс США одобрил заявку Польши на 500 пусковых установок HIMARS. Министр подчеркнул, что подобные РСЗО Соединенные Штаты передали Киеву. По его словам, очень важно, чтобы Войско польское имело оружие, зарекомендовавшее себя на фронте и "показавшее себя очень успешным в руках украинцев".Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://radiosputnik.ria.ru/20230305/himars-1855981238.html
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россия, калининградская область, рсзо himars, сша, в мире, польша, мариуш блащак, сергей лавров, владимир путин, нато
Россия, Калининградская область, РСЗО HIMARS, США, В мире, Польша, Мариуш Блащак, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО
Польша разместит HIMARS недалеко от границы с Калининградской областью

Министр обороны Польши: у границы с Калининградской областью разместят системы HIMARS

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Nathan ClarkАмериканский военнослужащий развертывает антенну на реактивной системе залпового огня HIMARS
Американский военнослужащий развертывает антенну на реактивной системе залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Nathan Clark
Американский военнослужащий развертывает антенну на реактивной системе залпового огня HIMARS. Архивное фото
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ВАРШАВА, 17 мар — РИА Новости. Варшава разместит первые американские РСЗО HIMARS недалеко от границы с Калининградской областью, заявил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак, выступая на торжественной церемонии принятия военной присяги солдатами Войска польского.
"Еще в этом году на вооружение 16-й механизированной дивизии поступят американские HIMARS", — сказал он.
Блащак уточнил, что эти системы заказали в 2019 году. Он напомнил, что конгресс США одобрил заявку Польши на 500 пусковых установок HIMARS. Министр подчеркнул, что подобные РСЗО Соединенные Штаты передали Киеву. По его словам, очень важно, чтобы Войско польское имело оружие, зарекомендовавшее себя на фронте и "показавшее себя очень успешным в руках украинцев".
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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5 марта, 16:25
 
РоссияКалининградская областьРСЗО HIMARSСШАВ миреПольшаМариуш БлащакСергей ЛавровВладимир ПутинНАТО
 
 
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