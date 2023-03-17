https://ria.ru/20230317/h3-1858471465.html

В Японии назвали причину неудачного запуска ракеты H3

В Японии назвали причину неудачного запуска ракеты H3 - РИА Новости, 17.03.2023

В Японии назвали причину неудачного запуска ракеты H3

Перегрузка по току стала вероятной причиной сбоя в системе электропитания новой японской ракеты H3, запуск которой завершился неудачей, свидетельствуют данные... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T04:50

2023-03-17T04:50

2023-03-17T04:50

япония

филиппины

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ТОКИО, 17 мар – РИА Новости. Перегрузка по току стала вероятной причиной сбоя в системе электропитания новой японской ракеты H3, запуск которой завершился неудачей, свидетельствуют данные отчета Японского аэрокосмического агентства JAXA. Согласно обнародованному 27-страничному докладу, сигнал о зажигании успешно был передан на двигатель второй ступени, однако сразу после этого система контроля зафиксировала превышающие показатели, в результате чего подача энергии к двигателю была прекращена. "Существует высокая вероятность того, что подача электроэнергии к двигателю второй ступени была прекращена в результате появления перегрузки по току, возникшей по неизвестной пока причине", - отмечается в документе. Также отмечается, что резервные источники электропитания, ведущие к двигателю, также были отключены. В настоящее время специалистам предстоит выяснить, что именно вызвало перегрузку по току – был ли это сбой к работе электросистемы внутри двигателя, или же это был сбой в работе системы в целом. Ситуация осложняется еще и тем, что предшественница новой ракеты – ракета H2A – имеет то же оборудование двигателя второй ступени, однако у нее отсутствует функция выявления аномалий напряжения и силы тока. Запуск новой японской ракеты H3 состоялся 7 марта с космодрома Танэгасима на юге Японии в 10.37 по местному времени (04.37 мск), но через 14 минут после старта JAXA направила приказ на самоуничтожение ракеты из-за того, что не произошло зажигания двигателя второй ступени. Ракета упала в море в районе Филиппин. В середине февраля запуск ракеты был отменен из-за отсутствия сигнала запуска твердотопливного ускорителя. После окончания обратного отсчета до запуска произошло зажигание в главном двигателе, однако твердотопливные ускорители не сработали. Затем неполадки, вызвавшие сбой сигнала, удалось устранить и новый запуск был назначен на 7 марта. До этого запуск планировался на 13 февраля, но был отложен на 15 февраля из-за выявленных неполадок в системе управления полетом. Система отвечает за изменение положения ракеты в зависимости от ветра. Провести запуск ракеты 15 февраля не позволили погодные условия, а запуск 17 февраля был прерван. Ракета Н3 должна заменить используемые сейчас Н2А. Н3 способна нести груз в 1,3 раза больше, чем Н2А, а расходы на запуск вполовину меньше, чем для Н2А. Разработка была начата 9 лет назад и обошлась JAXA и Mitsubishi Heavy Industries в 200 миллиардов иен (1,5 миллиарда долларов). Н3 считают первой за 30 лет новой разработкой большой ракеты. Ракета H3 должна была вывести на орбиту новый спутник для наблюдения за Землей Daichi-3.

https://ria.ru/20221118/raketa-1832418584.html

https://ria.ru/20230209/kosmos-1850730775.html

https://ria.ru/20230217/zapusk-1852615395.html

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япония, филиппины