https://ria.ru/20230317/gulin-1858529378.html

Источник: сложивший полномочия депутата Гулин перейдет в "Движение первых"

Источник: сложивший полномочия депутата Гулин перейдет в "Движение первых" - РИА Новости, 17.03.2023

Источник: сложивший полномочия депутата Гулин перейдет в "Движение первых"

Досрочно сложивший полномочия депутата Госдумы от "Новых людей" Максим Гулин перейдет на работу в движение детей и молодежи "Движение первых", сообщил РИА... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T11:27

2023-03-17T11:27

2023-03-17T11:27

политика

цик рф

максим гулин

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Досрочно сложивший полномочия депутата Госдумы от "Новых людей" Максим Гулин перейдет на работу в движение детей и молодежи "Движение первых", сообщил РИА Новости близкий к фракции источник в ГД. Накануне Госдума прекратила полномочия Гулина. Сам экс-депутат ранее рассказал РИА Новости, что досрочно сдает мандат в связи с переходом на новое место работы, куда именно - не уточнил. Он заявил, что продолжит реализовывать принципы партии "на земле", в исполнительной власти. "Гулин уходит в "Движение первых", по должности пока не могу сказать", - уточнил собеседник агентства. При этом, по словам собеседника, переход Гулина в "Движение первых" неслучаен. По его мнению, там депутат сможет реализовывать партийные наработки в сфере образования, в частности те, которые ранее депутат вел по линии комитета по просвещению, являясь его первым зампредседателя. "Он обладает достаточным опытом, поэтому, видимо, направлен туда - "в поля", - считает источник. Однако с передачей мандата все остается неоднозначным, и на данный момент, по информации собеседника агентства, окончательное решение по конкретному кандидату не принято. При этом, как уже ранее подтвердили в партии, мандат передадут кандидату из региональной группы, по которой Гулин проходил на выборах в Думу. Как ранее отметили в партии, у "Новых людей" много достойных претендентов". Решение по кандидату будет определено в 14-дневный срок и передано в ЦИК РФ, указывали там. Сам Гулин пока не ответил на запрос РИА Новости о переходе на работу в "Движение первых".

https://ria.ru/20230314/gulin-1857753468.html

https://ria.ru/20221222/podderzhka-1840596213.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, цик рф, максим гулин