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Госдеп одобрил возможную продажу Греции десантных автомобилей-амфибий
Госдеп одобрил возможную продажу Греции десантных автомобилей-амфибий - РИА Новости, 17.03.2023
Госдеп одобрил возможную продажу Греции десантных автомобилей-амфибий
Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Греции нескольких десятков десантных автомобилей-амфибий (AAV) и сопутствующего оборудования на сумму... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T23:02
2023-03-17T23:02
2023-03-17T23:02
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Греции нескольких десятков десантных автомобилей-амфибий (AAV) и сопутствующего оборудования на сумму порядка 268 миллионов долларов, заявило в пятницу Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона. Как отметили в ведомстве, такого рода сделка послужит реализации целей США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку предполагает оказание помощи "союзнику по НАТО, который представляет собой важного партнера в контексте обеспечения политической стабильности и экономического прогресса в Европе". "Предполагаемая сделка повысит способность Греции противостоять текущим и будущим угрозам, предоставив ей эффективные средства для защиты ее интересов на море и инфраструктуры с учетом ее стратегического положения на южном фланге НАТО. Греция участвует в операциях альянса, а также в борьбе с терроризмом и морским пиратством. Греции не составит труда интегрировать эти вооружения в свои ВС", - подчеркнули в американском военном ведомстве. Американская администрация уже официально уведомила Конгресс США о данном решении. У законодательного органа теперь есть месяц на то, чтобы рассмотреть потенциальную сделку и принять решение о ее возможной блокировке.
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в мире, греция, сша, государственный департамент сша, пентагон, нато
В мире, Греция, США, Государственный департамент США, Пентагон, НАТО
Госдеп одобрил возможную продажу Греции десантных автомобилей-амфибий
Госдеп одобрил возможную продажу Греции десантных машин-амфибий на 268 миллионов долларов
ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Греции нескольких десятков десантных автомобилей-амфибий (AAV) и сопутствующего оборудования на сумму порядка 268 миллионов долларов, заявило в пятницу Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.
Как отметили в ведомстве, такого рода сделка послужит реализации целей США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку предполагает оказание помощи "союзнику по НАТО
, который представляет собой важного партнера в контексте обеспечения политической стабильности и экономического прогресса в Европе".
"Предполагаемая сделка повысит способность Греции противостоять текущим и будущим угрозам, предоставив ей эффективные средства для защиты ее интересов на море и инфраструктуры с учетом ее стратегического положения на южном фланге НАТО. Греция участвует в операциях альянса, а также в борьбе с терроризмом и морским пиратством. Греции не составит труда интегрировать эти вооружения в свои ВС", - подчеркнули в американском военном ведомстве.
Американская администрация уже официально уведомила Конгресс США о данном решении. У законодательного органа теперь есть месяц на то, чтобы рассмотреть потенциальную сделку и принять решение о ее возможной блокировке.
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