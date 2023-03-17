https://ria.ru/20230317/gretsiya-1858728940.html

Госдеп одобрил возможную продажу Греции десантных автомобилей-амфибий

Госдеп одобрил возможную продажу Греции десантных автомобилей-амфибий - РИА Новости, 17.03.2023

Госдеп одобрил возможную продажу Греции десантных автомобилей-амфибий

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Греции нескольких десятков десантных автомобилей-амфибий (AAV) и сопутствующего оборудования на сумму... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T23:02

2023-03-17T23:02

2023-03-17T23:02

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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Греции нескольких десятков десантных автомобилей-амфибий (AAV) и сопутствующего оборудования на сумму порядка 268 миллионов долларов, заявило в пятницу Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона. Как отметили в ведомстве, такого рода сделка послужит реализации целей США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку предполагает оказание помощи "союзнику по НАТО, который представляет собой важного партнера в контексте обеспечения политической стабильности и экономического прогресса в Европе". "Предполагаемая сделка повысит способность Греции противостоять текущим и будущим угрозам, предоставив ей эффективные средства для защиты ее интересов на море и инфраструктуры с учетом ее стратегического положения на южном фланге НАТО. Греция участвует в операциях альянса, а также в борьбе с терроризмом и морским пиратством. Греции не составит труда интегрировать эти вооружения в свои ВС", - подчеркнули в американском военном ведомстве. Американская администрация уже официально уведомила Конгресс США о данном решении. У законодательного органа теперь есть месяц на то, чтобы рассмотреть потенциальную сделку и принять решение о ее возможной блокировке.

https://ria.ru/20230208/f35-1850482658.html

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в мире, греция, сша, государственный департамент сша, пентагон, нато