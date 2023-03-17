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На западе Москвы нашли предмет, похожий на гранату - РИА Новости, 17.03.2023
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17:34 17.03.2023 (обновлено: 17:43 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/granata-1858668040.html
На западе Москвы нашли предмет, похожий на гранату
На западе Москвы нашли предмет, похожий на гранату - РИА Новости, 17.03.2023
На западе Москвы нашли предмет, похожий на гранату
Похожий на боевую гранату Ф-1 предмет обнаружили во дворе жилого дома в районе Крылатское на западе Москвы, на место опасной находки вызваны саперы, рассказал... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T17:34
2023-03-17T17:43
происшествия
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россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Похожий на боевую гранату Ф-1 предмет обнаружили во дворе жилого дома в районе Крылатское на западе Москвы, на место опасной находки вызваны саперы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, место происшествия оцеплено правоохранителями, вызваны саперы.Позднее в пресс-службе столичной полиции РИА Новости сообщили, что найденный предмет не опасен.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
На западе Москвы нашли предмет, похожий на гранату

Во дворе дома в районе Крылатское на западе Москвы нашли предмет, похожий на гранату Ф-1

© фото очевидцаСотрудники экстренных служб на месте обнаружения предмета, на боевую гранату Ф-1
Сотрудники экстренных служб на месте обнаружения предмета, на боевую гранату Ф-1
© фото очевидца
Сотрудники экстренных служб на месте обнаружения предмета, на боевую гранату Ф-1
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Похожий на боевую гранату Ф-1 предмет обнаружили во дворе жилого дома в районе Крылатское на западе Москвы, на место опасной находки вызваны саперы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"Во дворах между домами на Осеннем бульваре найден предмет, похожий на гранату Ф-1", - сказал собеседник агентства.
По его словам, место происшествия оцеплено правоохранителями, вызваны саперы.
Позднее в пресс-службе столичной полиции РИА Новости сообщили, что найденный предмет не опасен.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
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6 марта, 12:24
 
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