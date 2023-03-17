https://ria.ru/20230317/granata-1858668040.html

На западе Москвы нашли предмет, похожий на гранату

На западе Москвы нашли предмет, похожий на гранату - РИА Новости, 17.03.2023

На западе Москвы нашли предмет, похожий на гранату

Похожий на боевую гранату Ф-1 предмет обнаружили во дворе жилого дома в районе Крылатское на западе Москвы, на место опасной находки вызваны саперы, рассказал... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T17:34

2023-03-17T17:34

2023-03-17T17:43

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Похожий на боевую гранату Ф-1 предмет обнаружили во дворе жилого дома в районе Крылатское на западе Москвы, на место опасной находки вызваны саперы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, место происшествия оцеплено правоохранителями, вызваны саперы.Позднее в пресс-службе столичной полиции РИА Новости сообщили, что найденный предмет не опасен.

https://ria.ru/20230306/rastyazhka-1856101225.html

москва

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, россия