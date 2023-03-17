https://ria.ru/20230317/granata-1858668040.html
На западе Москвы нашли предмет, похожий на гранату
На западе Москвы нашли предмет, похожий на гранату - РИА Новости, 17.03.2023
На западе Москвы нашли предмет, похожий на гранату
Похожий на боевую гранату Ф-1 предмет обнаружили во дворе жилого дома в районе Крылатское на западе Москвы, на место опасной находки вызваны саперы, рассказал... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T17:34
2023-03-17T17:34
2023-03-17T17:43
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Похожий на боевую гранату Ф-1 предмет обнаружили во дворе жилого дома в районе Крылатское на западе Москвы, на место опасной находки вызваны саперы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, место происшествия оцеплено правоохранителями, вызваны саперы.Позднее в пресс-службе столичной полиции РИА Новости сообщили, что найденный предмет не опасен.
https://ria.ru/20230306/rastyazhka-1856101225.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
На западе Москвы нашли предмет, похожий на гранату
Во дворе дома в районе Крылатское на западе Москвы нашли предмет, похожий на гранату Ф-1
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Похожий на боевую гранату Ф-1 предмет обнаружили во дворе жилого дома в районе Крылатское на западе Москвы, на место опасной находки вызваны саперы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"Во дворах между домами на Осеннем бульваре найден предмет, похожий на гранату Ф-1", - сказал собеседник агентства.
По его словам, место происшествия оцеплено правоохранителями, вызваны саперы.
Позднее в пресс-службе столичной полиции РИА Новости сообщили, что найденный предмет не опасен.
"Растяжка с гранатой" в жилом доме в Москве оказалась муляжом