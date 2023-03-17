https://ria.ru/20230317/gosduma-1858733283.html

В Госдуме предложили МУС зачитать свое решение чеченскому спецназу

В Госдуме предложили МУС зачитать свое решение чеченскому спецназу - РИА Новости, 17.03.2023

В Госдуме предложили МУС зачитать свое решение чеченскому спецназу

Следует пригласить представителей досудебной палаты МУС зачитать свое решение об ордере на "арест" президента России Владимира Путина чеченскому спецназу, это... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T23:49

2023-03-17T23:49

2023-03-17T23:49

россия

москва

владимир путин

олег морозов

мария львова-белова

международный уголовный суд

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Следует пригласить представителей досудебной палаты МУС зачитать свое решение об ордере на "арест" президента России Владимира Путина чеченскому спецназу, это будет лучшим способом реакции на такие решения, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. "Самый лучший способ реакции - пригласить представителей палаты в Россию и предложить зачитать свое решение чеченскому спецназу. Последует самая объективная и адекватная реакция", — сказал Морозов. Комментируя "инициативу" МУС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда. Он добавил, что любые решения его ничтожны с точки зрения права.

https://ria.ru/20230317/kosachev-1858731567.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, владимир путин, олег морозов, мария львова-белова, международный уголовный суд, госдума рф, единая россия