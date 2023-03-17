https://ria.ru/20230317/gimn-1858664291.html

В Калужской области оштрафовали депутата, не вставшего во время гимна

В Калужской области оштрафовали депутата, не вставшего во время гимна - РИА Новости, 17.03.2023

В Калужской области оштрафовали депутата, не вставшего во время гимна

Мировой суд в Малоярославецком районе Калужской области оштрафовал на пять тысяч рублей местного депутата, не вставшего во время исполнения гимна России. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T17:27

2023-03-17T17:27

2023-03-17T17:27

общество

калужская область

россия

малоярославецкий район

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Мировой суд в Малоярославецком районе Калужской области оштрафовал на пять тысяч рублей местного депутата, не вставшего во время исполнения гимна России. В конце февраля малоярославецкий муниципальный районный информационный центр "Маяк" (Калужская область) на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сделал публикацию о том, что во время исполнения государственного гимна РФ, которым начался отчёт главы района, депутат районного собрания от КПРФ Александр Лепендин остался сидеть. Это возмутило депутатов. Сам Лепендин в комментариях к публикации написал, что не смог встать, потому что у него болели ноги после тренировки. При этом он отметил, что на минуте молчания в память о погибших в ходе спецоперации "собрал силы в кулак" и встал. Лепендин рассказал РИА Новости, что мировой суд оштрафовал его на 5 тысяч рублей по статье 17.10 КоАП РФ "Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации". Решение еще не вступило в силу. "Пока так. Будем опротестовывать", - сказал собеседник. Он отметил, что его позиция остается неизменной – как он и объяснял в соцсетях: встать не мог из-за того, что болели ноги. Глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов в своем Telegram-канале тоже проинформировал о том, что Лепендин оштрафован.

https://ria.ru/20230316/deputat-1858382538.html

https://ria.ru/20230317/z-1858554565.html

калужская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, калужская область, россия, малоярославецкий район, происшествия