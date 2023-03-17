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Мобилизованные артиллеристы спасли два взвода пехоты, поддержав их огнем
Мобилизованные артиллеристы спасли два взвода пехоты, поддержав их огнем - РИА Новости, 17.03.2023
Мобилизованные артиллеристы спасли два взвода пехоты, поддержав их огнем
Мобилизованные артиллеристы в одном из эпизодов спецоперации спасли два взвода пехотинцев, поддержав их огнем из 152-миллиметровых буксируемых пушек... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T05:24
2023-03-17T05:24
2023-03-17T10:29
россия
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Мобилизованные артиллеристы в одном из эпизодов спецоперации спасли два взвода пехотинцев, поддержав их огнем из 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б", следует из опубликованного в пятницу видео Минобороны России."Работали по живой силе противника и по укреплениям… Расчет состоит у нас из мобилизованных. Выучились все, сражаемся, бьемся… На прошлой позиции поддержали артиллерийским огнем наших ребят, спасли два взвода пехоты", - рассказал заряжающий орудия "Гиацинт-Б" Западного военного округа с позывным "Черемуха".Он пояснил, что расчеты орудий работают в тесной координации с дивизионной разведкой."У нас дивизионная разведка работает — либо видит вживую, либо с коптера, с "птички". Пришли подтвержденные цели, мы уничтожили танк, два минометных расчета и около 15 человек живой силы противника", - пояснил "Черемуха".Он подчеркнул, что у мобилизованных артиллеристов "настроение — боевое, боевой дух силен, готовы продолжать, наступать".
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Артиллеристы поддержали пехоту огнем из "Гиацинтов"
Мобилизованные артиллеристы в одном из эпизодов спецоперации спасли 2 взвода пехотинцев, поддержав их огнем из 152-мм "Гиацинтов". Видео публикует Минобороны России.
2023-03-17T05:24
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россия
Мобилизованные артиллеристы спасли два взвода пехоты, поддержав их огнем
Мобилизованные артиллеристы спасли два взвода пехоты, поддержав их огнем из "Гиацинтов-Б"
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Мобилизованные артиллеристы в одном из эпизодов спецоперации спасли два взвода пехотинцев, поддержав их огнем из 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б", следует из опубликованного в пятницу видео Минобороны России.
"Работали по живой силе противника и по укреплениям… Расчет состоит у нас из мобилизованных. Выучились все, сражаемся, бьемся… На прошлой позиции поддержали артиллерийским огнем наших ребят, спасли два взвода пехоты", - рассказал заряжающий орудия "Гиацинт-Б" Западного военного округа с позывным "Черемуха".
Он пояснил, что расчеты орудий работают в тесной координации с дивизионной разведкой.
"У нас дивизионная разведка работает — либо видит вживую, либо с коптера, с "птички". Пришли подтвержденные цели, мы уничтожили танк, два минометных расчета и около 15 человек живой силы противника", - пояснил "Черемуха".
Он подчеркнул, что у мобилизованных артиллеристов "настроение — боевое, боевой дух силен, готовы продолжать, наступать".
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