https://ria.ru/20230317/giatsint-1858473168.html

Мобилизованные артиллеристы спасли два взвода пехоты, поддержав их огнем

Мобилизованные артиллеристы спасли два взвода пехоты, поддержав их огнем - РИА Новости, 17.03.2023

Мобилизованные артиллеристы спасли два взвода пехоты, поддержав их огнем

Мобилизованные артиллеристы в одном из эпизодов спецоперации спасли два взвода пехотинцев, поддержав их огнем из 152-миллиметровых буксируемых пушек... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T05:24

2023-03-17T05:24

2023-03-17T10:29

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858505040_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e1dea53c45366861b84f0b428b9ce4f5.jpg

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Мобилизованные артиллеристы в одном из эпизодов спецоперации спасли два взвода пехотинцев, поддержав их огнем из 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б", следует из опубликованного в пятницу видео Минобороны России."Работали по живой силе противника и по укреплениям… Расчет состоит у нас из мобилизованных. Выучились все, сражаемся, бьемся… На прошлой позиции поддержали артиллерийским огнем наших ребят, спасли два взвода пехоты", - рассказал заряжающий орудия "Гиацинт-Б" Западного военного округа с позывным "Черемуха".Он пояснил, что расчеты орудий работают в тесной координации с дивизионной разведкой."У нас дивизионная разведка работает — либо видит вживую, либо с коптера, с "птички". Пришли подтвержденные цели, мы уничтожили танк, два минометных расчета и около 15 человек живой силы противника", - пояснил "Черемуха".Он подчеркнул, что у мобилизованных артиллеристов "настроение — боевое, боевой дух силен, готовы продолжать, наступать".

https://ria.ru/20230224/voennye-1854097687.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артиллеристы поддержали пехоту огнем из "Гиацинтов" Мобилизованные артиллеристы в одном из эпизодов спецоперации спасли 2 взвода пехотинцев, поддержав их огнем из 152-мм "Гиацинтов". Видео публикует Минобороны России. 2023-03-17T05:24 true PT1M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия