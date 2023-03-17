https://ria.ru/20230317/gaz-1858483619.html
В многоквартирном доме в Нефтекамске взорвался газ
В многоквартирном доме в Нефтекамске взорвался газ - РИА Новости, 17.03.2023
В многоквартирном доме в Нефтекамске взорвался газ
Хлопок газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в башкирском Нефтекамске, эвакуированы более 60 человек, по предварительным данным, пострадавших... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T08:43
2023-03-17T08:43
2023-03-17T08:43
происшествия
нефтекамск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЗАНЬ, 17 мар – РИА Новости. Хлопок газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в башкирском Нефтекамске, эвакуированы более 60 человек, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по республике. "В 06.26… поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси на улице Дорожной в городе Нефтекамск. На момент прибытия пожарных подразделений горения не наблюдалось", - говорится в сообщении. По информации МЧС, в результате произошедшего огнем повреждены натяжной полоток и стены, домашнее имущество на кухне и в комнате однокомнатной квартиры многоквартирного жилого дома, повреждено остекление. В подъезде осыпалась штукатурка. Из двух подъездов дома эвакуированы 63 человека, в том числе 14 детей. Подготовлен пункт временного размещения. По предварительным данным ведомства, пострадавших нет. Отмечается, что видимых нарушений целостности конструкций дома нет, угрозы обрушения нет, газ в подъезде перекрыт, для обследования планируется привлечение диагностического комплекса "Струна". Причины произошедшего устанавливаются.
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
нефтекамск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нефтекамск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нефтекамск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В многоквартирном доме в Нефтекамске взорвался газ
МЧС: в многоквартирном доме в Башкирии взорвался газ, более 60 человек эвакуированы
КАЗАНЬ, 17 мар – РИА Новости. Хлопок газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в башкирском Нефтекамске, эвакуированы более 60 человек, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по республике.
"В 06.26… поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси на улице Дорожной в городе Нефтекамск. На момент прибытия пожарных подразделений горения не наблюдалось", - говорится в сообщении.
По информации МЧС
, в результате произошедшего огнем повреждены натяжной полоток и стены, домашнее имущество на кухне и в комнате однокомнатной квартиры многоквартирного жилого дома, повреждено остекление. В подъезде осыпалась штукатурка.
Из двух подъездов дома эвакуированы 63 человека, в том числе 14 детей. Подготовлен пункт временного размещения. По предварительным данным ведомства, пострадавших нет.
Отмечается, что видимых нарушений целостности конструкций дома нет, угрозы обрушения нет, газ в подъезде перекрыт, для обследования планируется привлечение диагностического комплекса "Струна". Причины произошедшего устанавливаются.
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