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В многоквартирном доме в Нефтекамске взорвался газ - РИА Новости, 17.03.2023
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08:43 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/gaz-1858483619.html
В многоквартирном доме в Нефтекамске взорвался газ
В многоквартирном доме в Нефтекамске взорвался газ - РИА Новости, 17.03.2023
В многоквартирном доме в Нефтекамске взорвался газ
Хлопок газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в башкирском Нефтекамске, эвакуированы более 60 человек, по предварительным данным, пострадавших... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T08:43
2023-03-17T08:43
происшествия
нефтекамск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЗАНЬ, 17 мар – РИА Новости. Хлопок газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в башкирском Нефтекамске, эвакуированы более 60 человек, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по республике. "В 06.26… поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси на улице Дорожной в городе Нефтекамск. На момент прибытия пожарных подразделений горения не наблюдалось", - говорится в сообщении. По информации МЧС, в результате произошедшего огнем повреждены натяжной полоток и стены, домашнее имущество на кухне и в комнате однокомнатной квартиры многоквартирного жилого дома, повреждено остекление. В подъезде осыпалась штукатурка. Из двух подъездов дома эвакуированы 63 человека, в том числе 14 детей. Подготовлен пункт временного размещения. По предварительным данным ведомства, пострадавших нет. Отмечается, что видимых нарушений целостности конструкций дома нет, угрозы обрушения нет, газ в подъезде перекрыт, для обследования планируется привлечение диагностического комплекса "Струна". Причины произошедшего устанавливаются.
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
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происшествия, нефтекамск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нефтекамск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В многоквартирном доме в Нефтекамске взорвался газ

МЧС: в многоквартирном доме в Башкирии взорвался газ, более 60 человек эвакуированы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 17 мар – РИА Новости. Хлопок газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в башкирском Нефтекамске, эвакуированы более 60 человек, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по республике.
"В 06.26… поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси на улице Дорожной в городе Нефтекамск. На момент прибытия пожарных подразделений горения не наблюдалось", - говорится в сообщении.
По информации МЧС, в результате произошедшего огнем повреждены натяжной полоток и стены, домашнее имущество на кухне и в комнате однокомнатной квартиры многоквартирного жилого дома, повреждено остекление. В подъезде осыпалась штукатурка.
Из двух подъездов дома эвакуированы 63 человека, в том числе 14 детей. Подготовлен пункт временного размещения. По предварительным данным ведомства, пострадавших нет.
Отмечается, что видимых нарушений целостности конструкций дома нет, угрозы обрушения нет, газ в подъезде перекрыт, для обследования планируется привлечение диагностического комплекса "Струна". Причины произошедшего устанавливаются.
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