https://ria.ru/20230317/gaz-1858483619.html

В многоквартирном доме в Нефтекамске взорвался газ

В многоквартирном доме в Нефтекамске взорвался газ - РИА Новости, 17.03.2023

В многоквартирном доме в Нефтекамске взорвался газ

Хлопок газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в башкирском Нефтекамске, эвакуированы более 60 человек, по предварительным данным, пострадавших... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T08:43

2023-03-17T08:43

2023-03-17T08:43

происшествия

нефтекамск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЗАНЬ, 17 мар – РИА Новости. Хлопок газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в башкирском Нефтекамске, эвакуированы более 60 человек, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по республике. "В 06.26… поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси на улице Дорожной в городе Нефтекамск. На момент прибытия пожарных подразделений горения не наблюдалось", - говорится в сообщении. По информации МЧС, в результате произошедшего огнем повреждены натяжной полоток и стены, домашнее имущество на кухне и в комнате однокомнатной квартиры многоквартирного жилого дома, повреждено остекление. В подъезде осыпалась штукатурка. Из двух подъездов дома эвакуированы 63 человека, в том числе 14 детей. Подготовлен пункт временного размещения. По предварительным данным ведомства, пострадавших нет. Отмечается, что видимых нарушений целостности конструкций дома нет, угрозы обрушения нет, газ в подъезде перекрыт, для обследования планируется привлечение диагностического комплекса "Струна". Причины произошедшего устанавливаются.

https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html

нефтекамск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нефтекамск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)