https://ria.ru/20230317/frantsiya-1858535383.html
Французы стали понимать природу конфликта на Украине, заявил политик
Французы стали понимать природу конфликта на Украине, заявил политик - РИА Новости, 17.03.2023
Французы стали понимать природу конфликта на Украине, заявил политик
Все больше французов стали понимать природу конфликта на Украине, рассказал в интервью РИА Новости лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:41
2023-03-17T11:41
2023-03-17T11:41
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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. Все больше французов стали понимать природу конфликта на Украине, рассказал в интервью РИА Новости лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Все больше людей стали понимать ситуацию. Ведь еще год назад многие французы считали, что это конфликт (на Украине - ред.) между хорошими и плохими, где плохие – это русские, а хорошие – украинцы вместе с Зеленским. Год спустя многие поняли, что конфликт начался гораздо раньше, не в 2022 году, что там было много проблем", - сказал Филиппо. Как отметил собеседник агентства, раньше во Франции многие даже не знали, что такое Донбасс и где он находится. "Понадобилось время, чтобы люди стали понимать природу этого конфликта, роль в нем американцев, что на самом деле из себя представляет украинское правительство и то, что неонацисты и батальон "Азов"* – это не фантазии. Чем больше информации об этом распространяется, тем больше у людей появляется понимания ситуации", - добавил лидер партии "Патриоты". Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. * Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230317/frantsiya-1858522780.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, донбасс, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Донбасс, Владимир Путин
Французы стали понимать природу конфликта на Украине, заявил политик
Глава партии "Патриоты" Филиппо: французы стали понимать природу конфликта на Украине
ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. Все больше французов стали понимать природу конфликта на Украине, рассказал в интервью РИА Новости лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Все больше людей стали понимать ситуацию. Ведь еще год назад многие французы считали, что это конфликт (на Украине - ред.) между хорошими и плохими, где плохие – это русские, а хорошие – украинцы вместе с Зеленским. Год спустя многие поняли, что конфликт начался гораздо раньше, не в 2022 году, что там было много проблем", - сказал Филиппо.
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Как отметил собеседник агентства, раньше во Франции
многие даже не знали, что такое Донбасс
и где он находится.
"Понадобилось время, чтобы люди стали понимать природу этого конфликта, роль в нем американцев, что на самом деле из себя представляет украинское правительство и то, что неонацисты и батальон "Азов"* – это не фантазии. Чем больше информации об этом распространяется, тем больше у людей появляется понимания ситуации", - добавил лидер партии "Патриоты".
Россия
с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
* Запрещенная в России террористическая организация
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