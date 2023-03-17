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Французский политик заявил, что власти толкали бизнес к уходу из России - РИА Новости, 17.03.2023
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11:10 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/frantsiya-1858522780.html
Французский политик заявил, что власти толкали бизнес к уходу из России
Французский политик заявил, что власти толкали бизнес к уходу из России - РИА Новости, 17.03.2023
Французский политик заявил, что власти толкали бизнес к уходу из России
Власти Франции толкали бизнес к уходу из России, а французам все равно, они не бойкотировали компании, которые остались в РФ, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:10
2023-03-17T11:10
в мире
россия
франция
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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Власти Франции толкали бизнес к уходу из России, а французам все равно, они не бойкотировали компании, которые остались в РФ, сообщил в интервью РИА Новости лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Причина, по которой они (французские компании) покинули Россию, исключительно политическая. Концерн Renault мог бы остаться в России, и, я думаю, что он хотел бы там остаться", - сказал Филиппо. Он напомнил, что для этой компании Россия являлась вторым рынком в мире, и она многое потеряла, уйдя из РФ. "И никакого давления со стороны общественного мнения не было. Никто из французов не требовал от Renault уйти из России. Мы видим, что Auchan и Leroy Merlin остались в России, и во Франции никто не перестал ходить в эти магазины, французы не устраивали им бойкот. Никакого давления со стороны народа не было, давление было исключительно со стороны властей", - отметил политик. По мнению Филиппо, если бы политического давления не было бы, французские компании продолжали бы работать в России, и никто не просил бы их уйти с российского рынка, так как "французам вообще все равно". Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине, многие европейские компании ушли с российского рынка. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже десять пакетов санкций против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны и сильнее бьют по Западу, чем по России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230316/putin-1858312015.html
https://ria.ru/20230316/biznes-1858309733.html
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в мире, россия, франция
В мире, Россия, Франция
Французский политик заявил, что власти толкали бизнес к уходу из России

Политик Филиппо: власти толкали бизнес к уходу из России, а французам было все равно

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкФранцузский политик Флориан Филиппо
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Французский политик Флориан Филиппо. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Власти Франции толкали бизнес к уходу из России, а французам все равно, они не бойкотировали компании, которые остались в РФ, сообщил в интервью РИА Новости лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Причина, по которой они (французские компании) покинули Россию, исключительно политическая. Концерн Renault мог бы остаться в России, и, я думаю, что он хотел бы там остаться", - сказал Филиппо.
Он напомнил, что для этой компании Россия являлась вторым рынком в мире, и она многое потеряла, уйдя из РФ.
"И никакого давления со стороны общественного мнения не было. Никто из французов не требовал от Renault уйти из России. Мы видим, что Auchan и Leroy Merlin остались в России, и во Франции никто не перестал ходить в эти магазины, французы не устраивали им бойкот. Никакого давления со стороны народа не было, давление было исключительно со стороны властей", - отметил политик.
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По мнению Филиппо, если бы политического давления не было бы, французские компании продолжали бы работать в России, и никто не просил бы их уйти с российского рынка, так как "французам вообще все равно".
Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине, многие европейские компании ушли с российского рынка. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже десять пакетов санкций против России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны и сильнее бьют по Западу, чем по России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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