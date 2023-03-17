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Французский политик обвинил официальный Париж во лжи - РИА Новости, 17.03.2023
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08:44 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/frantsiya-1858483793.html
Французский политик обвинил официальный Париж во лжи
Французский политик обвинил официальный Париж во лжи - РИА Новости, 17.03.2023
Французский политик обвинил официальный Париж во лжи
Власти Франции дают Киеву миллиарды, а потом врут, что денег нет, заявил в интервью РИА Новости лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T08:44
2023-03-17T08:44
в мире
париж
франция
украина
анастасия иванова
патриот
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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Власти Франции дают Киеву миллиарды, а потом врут, что денег нет, заявил в интервью РИА Новости лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "За год Франция уже потратила где-то 8,5 миллиарда евро на Украину - и деньгами, и оружием. Это очень большая сумма для одного года. И мы так и не увидели, для чего все это было... А потом французские власти говорят, что у них нет денег на пенсии, нет денег на систему здравоохранения, нет денег на больницы и так далее", - заявил Филиппо в беседе с РИА Новости. По его словам, французский народ этого просто не понимает. Кроме того, как отметил французский политик, направляемые Парижем деньги зачастую сильно разворовываются на Украине, "которая, как известно, очень коррумпирована". Франция в настоящее время сталкивается с рядом социальных проблем, среди которых - спорная пенсионная реформа, которая вызвала волну протестов и забастовки во многих секторах экономики, а также кризис в системе здравоохранения, высокая инфляция, рост цен на продукты и энергию.
https://ria.ru/20230317/frantsiya-1858473033.html
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в мире, париж, франция, украина, анастасия иванова, патриот
В мире, Париж, Франция, Украина, Анастасия Иванова, Патриот
Французский политик обвинил официальный Париж во лжи

Политик Флориан Филиппо: Париж дает Киеву миллиарды, а потом врет, что денег нет

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста против пенсионной реформы в Париже
Участники акции протеста против пенсионной реформы в Париже - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Участники акции протеста против пенсионной реформы в Париже
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Власти Франции дают Киеву миллиарды, а потом врут, что денег нет, заявил в интервью РИА Новости лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"За год Франция уже потратила где-то 8,5 миллиарда евро на Украину - и деньгами, и оружием. Это очень большая сумма для одного года. И мы так и не увидели, для чего все это было... А потом французские власти говорят, что у них нет денег на пенсии, нет денег на систему здравоохранения, нет денег на больницы и так далее", - заявил Филиппо в беседе с РИА Новости.
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По его словам, французский народ этого просто не понимает. Кроме того, как отметил французский политик, направляемые Парижем деньги зачастую сильно разворовываются на Украине, "которая, как известно, очень коррумпирована".
«
"Мы видим, что правительство лжет и что у этого правительства собственный народ не находится в приоритете, у них в приоритете - США. Судя по всему, (президент Франции Эммануэль) Макрон и его правительство находятся у власти не для того, чтобы служить французскому народу, а для того чтобы служить американскому правительству", - считает лидер партии "Патриоты".
Франция в настоящее время сталкивается с рядом социальных проблем, среди которых - спорная пенсионная реформа, которая вызвала волну протестов и забастовки во многих секторах экономики, а также кризис в системе здравоохранения, высокая инфляция, рост цен на продукты и энергию.
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