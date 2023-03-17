https://ria.ru/20230317/frantsiya-1858483793.html

Французский политик обвинил официальный Париж во лжи

Французский политик обвинил официальный Париж во лжи - РИА Новости, 17.03.2023

Французский политик обвинил официальный Париж во лжи

Власти Франции дают Киеву миллиарды, а потом врут, что денег нет, заявил в интервью РИА Новости лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T08:44

2023-03-17T08:44

2023-03-17T08:44

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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Власти Франции дают Киеву миллиарды, а потом врут, что денег нет, заявил в интервью РИА Новости лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "За год Франция уже потратила где-то 8,5 миллиарда евро на Украину - и деньгами, и оружием. Это очень большая сумма для одного года. И мы так и не увидели, для чего все это было... А потом французские власти говорят, что у них нет денег на пенсии, нет денег на систему здравоохранения, нет денег на больницы и так далее", - заявил Филиппо в беседе с РИА Новости. По его словам, французский народ этого просто не понимает. Кроме того, как отметил французский политик, направляемые Парижем деньги зачастую сильно разворовываются на Украине, "которая, как известно, очень коррумпирована". Франция в настоящее время сталкивается с рядом социальных проблем, среди которых - спорная пенсионная реформа, которая вызвала волну протестов и забастовки во многих секторах экономики, а также кризис в системе здравоохранения, высокая инфляция, рост цен на продукты и энергию.

https://ria.ru/20230317/frantsiya-1858473033.html

https://ria.ru/20230316/melanshon-1858421906.html

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Дарья Буймова

в мире, париж, франция, украина, анастасия иванова, патриот