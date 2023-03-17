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Французский политик объяснил, почему Париж все еще не отправил танки Киеву - РИА Новости, 17.03.2023
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06:33 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/frantsiya-1858475316.html
Французский политик объяснил, почему Париж все еще не отправил танки Киеву
Французский политик объяснил, почему Париж все еще не отправил танки Киеву - РИА Новости, 17.03.2023
Французский политик объяснил, почему Париж все еще не отправил танки Киеву
Если бы не недовольство французов, Париж уже отправил бы Киеву тяжелые танки Leclerc, заявил в интервью РИА Новости лидер французской правой партии "Патриоты"... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T06:33
2023-03-17T06:33
франция
украина
париж
эммануэль макрон
анастасия иванова
нато
в мире
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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Если бы не недовольство французов, Париж уже отправил бы Киеву тяжелые танки Leclerc, заявил в интервью РИА Новости лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. По его словам, все больше и больше французов хотят, чтобы Франция занималась своими внутренними делами "и не добавляла войну к тем многочисленным проблемам, которые у нее уже есть". В субботу в Париже пройдет "марш за мир", среди инициаторов которого выступает лидер партии "Патриоты". Демонстрация пройдет с призывом к выходу Франции из НАТО и прекращению поставок вооружений Украине. В прошлый раз такая акция прошла в более 30 городах Франции. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил, что не исключает возможность поставок боевых самолётов Украине, а также тяжелых танков Leclerc. В феврале Франция обещала направить Украине колесные танки AMX-10RC, а также еще 12 гаубиц CAESAR. Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1, две системы ПВО Crotale и 18 артиллерийских установок CAESAR. Украине также были направлены ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты. Кроме того, Франция вместе с Италией согласовала поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной.
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франция, украина, париж, эммануэль макрон, анастасия иванова, нато, в мире
Франция, Украина, Париж, Эммануэль Макрон, Анастасия Иванова, НАТО, В мире
Французский политик объяснил, почему Париж все еще не отправил танки Киеву

Французский политик Филиппо: Париж не отправил танки Киеву из-за недовольства граждан

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузский танк Leclerc
Французский танк Leclerc - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французский танк Leclerc. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Если бы не недовольство французов, Париж уже отправил бы Киеву тяжелые танки Leclerc, заявил в интервью РИА Новости лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
«
"Думаю, если бы никто не подал голос, Франция уже отправила бы Украине танки Leclerc и еще больше гаубиц CAESAR. Так что думаю, что позиция народа имеет свое влияние, она останавливает власти и вынуждает умерить пыл в вопросе поставок вооружений. Я считаю, что мы должны говорить об этом еще громче, нужно продолжать пробуждать общественное мнение и дальше", - сказал Филиппо в беседе с агентством.
По его словам, все больше и больше французов хотят, чтобы Франция занималась своими внутренними делами "и не добавляла войну к тем многочисленным проблемам, которые у нее уже есть".
В субботу в Париже пройдет "марш за мир", среди инициаторов которого выступает лидер партии "Патриоты". Демонстрация пройдет с призывом к выходу Франции из НАТО и прекращению поставок вооружений Украине. В прошлый раз такая акция прошла в более 30 городах Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил, что не исключает возможность поставок боевых самолётов Украине, а также тяжелых танков Leclerc. В феврале Франция обещала направить Украине колесные танки AMX-10RC, а также еще 12 гаубиц CAESAR.
Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1, две системы ПВО Crotale и 18 артиллерийских установок CAESAR. Украине также были направлены ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.
Кроме того, Франция вместе с Италией согласовала поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
МИД Франции призвал к массовой военной помощи Украине для контрнаступления
7 марта, 20:56
 
ФранцияУкраинаПарижЭммануэль МакронАнастасия ИвановаНАТОВ мире
 
 
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