https://ria.ru/20230317/frantsiya-1858475316.html

Французский политик объяснил, почему Париж все еще не отправил танки Киеву

Французский политик объяснил, почему Париж все еще не отправил танки Киеву - РИА Новости, 17.03.2023

Французский политик объяснил, почему Париж все еще не отправил танки Киеву

Если бы не недовольство французов, Париж уже отправил бы Киеву тяжелые танки Leclerc, заявил в интервью РИА Новости лидер французской правой партии "Патриоты"... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T06:33

2023-03-17T06:33

2023-03-17T06:33

франция

украина

париж

эммануэль макрон

анастасия иванова

нато

в мире

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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Если бы не недовольство французов, Париж уже отправил бы Киеву тяжелые танки Leclerc, заявил в интервью РИА Новости лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. По его словам, все больше и больше французов хотят, чтобы Франция занималась своими внутренними делами "и не добавляла войну к тем многочисленным проблемам, которые у нее уже есть". В субботу в Париже пройдет "марш за мир", среди инициаторов которого выступает лидер партии "Патриоты". Демонстрация пройдет с призывом к выходу Франции из НАТО и прекращению поставок вооружений Украине. В прошлый раз такая акция прошла в более 30 городах Франции. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил, что не исключает возможность поставок боевых самолётов Украине, а также тяжелых танков Leclerc. В феврале Франция обещала направить Украине колесные танки AMX-10RC, а также еще 12 гаубиц CAESAR. Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1, две системы ПВО Crotale и 18 артиллерийских установок CAESAR. Украине также были направлены ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты. Кроме того, Франция вместе с Италией согласовала поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной.

https://ria.ru/20230307/pomosch-1856500163.html

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украина

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франция, украина, париж, эммануэль макрон, анастасия иванова, нато, в мире