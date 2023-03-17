https://ria.ru/20230317/frantsiya-1858475316.html
Французский политик объяснил, почему Париж все еще не отправил танки Киеву
Французский политик объяснил, почему Париж все еще не отправил танки Киеву - РИА Новости, 17.03.2023
Французский политик объяснил, почему Париж все еще не отправил танки Киеву
Если бы не недовольство французов, Париж уже отправил бы Киеву тяжелые танки Leclerc, заявил в интервью РИА Новости лидер французской правой партии "Патриоты"... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T06:33
2023-03-17T06:33
2023-03-17T06:33
франция
украина
париж
эммануэль макрон
анастасия иванова
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847765211_0:161:2986:1841_1920x0_80_0_0_a14821047d390da6319c3304e06bfb8a.jpg
ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Если бы не недовольство французов, Париж уже отправил бы Киеву тяжелые танки Leclerc, заявил в интервью РИА Новости лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. По его словам, все больше и больше французов хотят, чтобы Франция занималась своими внутренними делами "и не добавляла войну к тем многочисленным проблемам, которые у нее уже есть". В субботу в Париже пройдет "марш за мир", среди инициаторов которого выступает лидер партии "Патриоты". Демонстрация пройдет с призывом к выходу Франции из НАТО и прекращению поставок вооружений Украине. В прошлый раз такая акция прошла в более 30 городах Франции. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил, что не исключает возможность поставок боевых самолётов Украине, а также тяжелых танков Leclerc. В феврале Франция обещала направить Украине колесные танки AMX-10RC, а также еще 12 гаубиц CAESAR. Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1, две системы ПВО Crotale и 18 артиллерийских установок CAESAR. Украине также были направлены ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты. Кроме того, Франция вместе с Италией согласовала поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной.
https://ria.ru/20230307/pomosch-1856500163.html
франция
украина
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847765211_109:0:2764:1991_1920x0_80_0_0_5b8bf8a9b7ff3e308507111da8239140.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, украина, париж, эммануэль макрон, анастасия иванова, нато, в мире
Франция, Украина, Париж, Эммануэль Макрон, Анастасия Иванова, НАТО, В мире
Французский политик объяснил, почему Париж все еще не отправил танки Киеву
Французский политик Филиппо: Париж не отправил танки Киеву из-за недовольства граждан
ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Если бы не недовольство французов, Париж уже отправил бы Киеву тяжелые танки Leclerc, заявил в интервью РИА Новости лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
«
"Думаю, если бы никто не подал голос, Франция уже отправила бы Украине танки Leclerc и еще больше гаубиц CAESAR. Так что думаю, что позиция народа имеет свое влияние, она останавливает власти и вынуждает умерить пыл в вопросе поставок вооружений. Я считаю, что мы должны говорить об этом еще громче, нужно продолжать пробуждать общественное мнение и дальше", - сказал Филиппо в беседе с агентством.
По его словам, все больше и больше французов хотят, чтобы Франция занималась своими внутренними делами "и не добавляла войну к тем многочисленным проблемам, которые у нее уже есть".
В субботу в Париже пройдет "марш за мир", среди инициаторов которого выступает лидер партии "Патриоты". Демонстрация пройдет с призывом к выходу Франции из НАТО
и прекращению поставок вооружений Украине. В прошлый раз такая акция прошла в более 30 городах Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон
ранее говорил, что не исключает возможность поставок боевых самолётов Украине, а также тяжелых танков Leclerc. В феврале Франция обещала направить Украине колесные танки AMX-10RC, а также еще 12 гаубиц CAESAR.
Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1, две системы ПВО Crotale и 18 артиллерийских установок CAESAR. Украине также были направлены ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.
Кроме того, Франция вместе с Италией
согласовала поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной.
МИД Франции призвал к массовой военной помощи Украине для контрнаступления