https://ria.ru/20230317/frantsiya-1858473033.html

Во Франции заявили о возможности страны "затормозить" поставки оружия Киеву

Во Франции заявили о возможности страны "затормозить" поставки оружия Киеву - РИА Новости, 17.03.2023

Во Франции заявили о возможности страны "затормозить" поставки оружия Киеву

Власти Франции могут "затормозить" решение вопроса о поставках тяжелых вооружений Украине, заявил в интервью РИА Новости лидер французской правой партии... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T05:20

2023-03-17T05:20

2023-03-17T05:20

украина

франция

киев

филипп (король бельгии)

анастасия иванова

эммануэль макрон

в мире

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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Власти Франции могут "затормозить" решение вопроса о поставках тяжелых вооружений Украине, заявил в интервью РИА Новости лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Кроме того, как отметил политик, правительству будет непросто отправлять оружие и деньги Украине из-за нынешней ситуации во Франции с пенсионной реформой и кризисом в системе здравоохранения. По его словам, многие французы уже задаются вопросом о том, почему у правительства нет денег на пенсии в своей стране и почему всегда находятся средства на военную помощь Киеву. "Думаю, что власти замедлят решение этого вопроса, у них просто не будет другого выбора... Французы заставляют власти "притормозить", поставлять меньше оружия и денег", - подчеркнул политик. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил, что не исключает возможность поставок боевых самолетов Украине, а также тяжелых танков Leclerc. В феврале Франция обещала направить Украине колесные танки AMX-10RC, пока что они не были доставлены, и 12 дополнительных гаубиц Caesar.

https://ria.ru/20230316/frantsiya-1858182183.html

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украина, франция, киев, филипп (король бельгии), анастасия иванова, эммануэль макрон, в мире