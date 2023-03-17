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Во Франции заявили о возможности страны "затормозить" поставки оружия Киеву - РИА Новости, 17.03.2023
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05:20 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/frantsiya-1858473033.html
Во Франции заявили о возможности страны "затормозить" поставки оружия Киеву
Во Франции заявили о возможности страны "затормозить" поставки оружия Киеву - РИА Новости, 17.03.2023
Во Франции заявили о возможности страны "затормозить" поставки оружия Киеву
Власти Франции могут "затормозить" решение вопроса о поставках тяжелых вооружений Украине, заявил в интервью РИА Новости лидер французской правой партии... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T05:20
2023-03-17T05:20
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франция
киев
филипп (король бельгии)
анастасия иванова
эммануэль макрон
в мире
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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Власти Франции могут "затормозить" решение вопроса о поставках тяжелых вооружений Украине, заявил в интервью РИА Новости лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Кроме того, как отметил политик, правительству будет непросто отправлять оружие и деньги Украине из-за нынешней ситуации во Франции с пенсионной реформой и кризисом в системе здравоохранения. По его словам, многие французы уже задаются вопросом о том, почему у правительства нет денег на пенсии в своей стране и почему всегда находятся средства на военную помощь Киеву. "Думаю, что власти замедлят решение этого вопроса, у них просто не будет другого выбора... Французы заставляют власти "притормозить", поставлять меньше оружия и денег", - подчеркнул политик. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил, что не исключает возможность поставок боевых самолетов Украине, а также тяжелых танков Leclerc. В феврале Франция обещала направить Украине колесные танки AMX-10RC, пока что они не были доставлены, и 12 дополнительных гаубиц Caesar.
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украина, франция, киев, филипп (король бельгии), анастасия иванова, эммануэль макрон, в мире
Украина, Франция, Киев, Филипп (король Бельгии), Анастасия Иванова, Эммануэль Макрон, В мире
Во Франции заявили о возможности страны "затормозить" поставки оружия Киеву

Французский политик Филиппо: власти могут "затормозить" вопрос о поставках оружия Украине

© Фото : U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Mikki L. SprenkleФранцузская самоходная артиллерийская установка Caesar
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© Фото : U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Mikki L. Sprenkle
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Власти Франции могут "затормозить" решение вопроса о поставках тяжелых вооружений Украине, заявил в интервью РИА Новости лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
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"Все возможно. Однако я думаю, что для французского правительства это становится все более сложным вопросом, так как французы, как мы видим по опросам общественного мнения, все больше выступают за переговоры и прекращение поставок оружия Украине", - сказал Филиппо в ответ на вопрос о том, пойдет ли Париж на поставки тяжелых вооружений Украине.
Кроме того, как отметил политик, правительству будет непросто отправлять оружие и деньги Украине из-за нынешней ситуации во Франции с пенсионной реформой и кризисом в системе здравоохранения. По его словам, многие французы уже задаются вопросом о том, почему у правительства нет денег на пенсии в своей стране и почему всегда находятся средства на военную помощь Киеву.
"Думаю, что власти замедлят решение этого вопроса, у них просто не будет другого выбора... Французы заставляют власти "притормозить", поставлять меньше оружия и денег", - подчеркнул политик.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил, что не исключает возможность поставок боевых самолетов Украине, а также тяжелых танков Leclerc. В феврале Франция обещала направить Украине колесные танки AMX-10RC, пока что они не были доставлены, и 12 дополнительных гаубиц Caesar.
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УкраинаФранцияКиевФилипп (король Бельгии)Анастасия ИвановаЭммануэль МакронВ мире
 
 
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