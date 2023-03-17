https://ria.ru/20230317/frantsiya-1858462455.html

СМИ: на митинге в Париже против пенсионной реформы задержали 73 человека

СМИ: на митинге в Париже против пенсионной реформы задержали 73 человека - РИА Новости, 17.03.2023

СМИ: на митинге в Париже против пенсионной реформы задержали 73 человека

На спонтанном митинге против пенсионной реформы в центре Парижа зажержали 73 человека, передает издание Figaro со ссылкой на источник в полиции. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T00:19

2023-03-17T00:19

2023-03-17T00:30

элизабет борн

в мире

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ПАРИЖ, 17 мар – РИА Новости. На спонтанном митинге против пенсионной реформы в центре Парижа зажержали 73 человека, передает издание Figaro со ссылкой на источник в полиции.Отряды полиции преследуют несколько сотен манифестантов, которые разбрелись по улицам в самом центре французской столицы после того, как полиция разогнала участников митинга на площади Согласия. Они идут по фешенебельным улицам в 1 квартале города – таким, как Фобур-Сент-Оноре, где, в частности, находится резиденция французского президента – Елисейский дворец.Как сообщает СМИ, агрессивно настроенные митингующие переворачивают на своем пути мусорные баки, в большом количестве скопившиеся на улицах из-за забастовки уборщиков мусора. От них в панике разбегаются туристы.Как передавал корреспондент РИА Новости, люди начали собираться днем напротив здания национального собрания в Париже. После того, как премьер-министр Элизабет Борн объявила о принятии закона с помощью статьи 49.3 конституции без одобрения депутатов, тысячи людей начали стягиваться на площадь Согласия. Ближе к вечеру на акции начались столкновения протестующих с полицией, был применен слезоточивый газ. Позже полиция использовала для разгона манифестации водометы. Поздним вечером протестующие все еще возводят баррикады и устраивают поджоги, горят несколько машин.В четверг митинги прошли практически во всех крупных французских городах. Профсоюз CFDT запланирован на 23 марта новую всеобщую манифестацию против закона о повышении пенсионного возраста.Принятая в четверг реформа предполагает повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет вместо нынешних 62.

https://ria.ru/20230316/melanshon-1858421906.html

https://ria.ru/20230316/born-1858459870.html

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элизабет борн, в мире