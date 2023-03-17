https://ria.ru/20230317/florentsiya-1858627252.html

Экоактивисты облили краской мэрию Флоренции

Экоактивисты облили краской мэрию Флоренции - РИА Новости, 17.03.2023

Экоактивисты облили краской мэрию Флоренции

Группа климатических активистов в пятницу облила краской Палаццо Веккьо во Флоренции, отмывать фасад принялся в том числе мэр города Дарио Нарделла, сообщает... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T15:42

2023-03-17T15:42

2023-03-17T15:42

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РИМ, 17 мар – РИА Новости. Группа климатических активистов в пятницу облила краской Палаццо Веккьо во Флоренции, отмывать фасад принялся в том числе мэр города Дарио Нарделла, сообщает местная газета la Nazione. Действия активистов, как отмечается, были встречены со свистом со стороны многочисленных туристов. Свидетелем акта вандализма со стороны двух молодых людей стал сам Нарделла, который помог "заблокировать их", а затем стал очищать фасад от краски с другими людьми, в том числе прохожими, пишет la Nazione. По случайности инцидент совпал с процессом реставрации статуй у парадного входа в здание, где располагается мэрия Флоренции, поэтому специалисты с губками и щетками оказались прямо на месте. Таким образом, краску, оказавшуюся смываемой, удалось быстро удалить, ущерба зданию она не нанесла. В июле прошлого года борцы приклеили себя к картине Сандро Боттичелли "Весна" во флорентийской Галерее Уффици. Одной из последних их выходок стал акт вандализма в отношении статуи короля Италии, "отца отечества" Виктора Эммануил II. В начале марта монумент на главной площади Дуомо города Милана также облили краской.

https://ria.ru/20230307/ekoaktivisty-1856432557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, флоренция, италия