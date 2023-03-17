https://ria.ru/20230317/florentsiya-1858627252.html
Экоактивисты облили краской мэрию Флоренции
Экоактивисты облили краской мэрию Флоренции - РИА Новости, 17.03.2023
Экоактивисты облили краской мэрию Флоренции
Группа климатических активистов в пятницу облила краской Палаццо Веккьо во Флоренции, отмывать фасад принялся в том числе мэр города Дарио Нарделла, сообщает... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T15:42
2023-03-17T15:42
2023-03-17T15:42
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флоренция
италия
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РИМ, 17 мар – РИА Новости. Группа климатических активистов в пятницу облила краской Палаццо Веккьо во Флоренции, отмывать фасад принялся в том числе мэр города Дарио Нарделла, сообщает местная газета la Nazione. Действия активистов, как отмечается, были встречены со свистом со стороны многочисленных туристов. Свидетелем акта вандализма со стороны двух молодых людей стал сам Нарделла, который помог "заблокировать их", а затем стал очищать фасад от краски с другими людьми, в том числе прохожими, пишет la Nazione. По случайности инцидент совпал с процессом реставрации статуй у парадного входа в здание, где располагается мэрия Флоренции, поэтому специалисты с губками и щетками оказались прямо на месте. Таким образом, краску, оказавшуюся смываемой, удалось быстро удалить, ущерба зданию она не нанесла. В июле прошлого года борцы приклеили себя к картине Сандро Боттичелли "Весна" во флорентийской Галерее Уффици. Одной из последних их выходок стал акт вандализма в отношении статуи короля Италии, "отца отечества" Виктора Эммануил II. В начале марта монумент на главной площади Дуомо города Милана также облили краской.
https://ria.ru/20230307/ekoaktivisty-1856432557.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, флоренция, италия
В мире, Флоренция, Италия
Экоактивисты облили краской мэрию Флоренции
Климатические активисты облили краской Палаццо Веккьо, где находится мэрия Флоренции
РИМ, 17 мар – РИА Новости.
Группа климатических активистов в пятницу облила краской Палаццо Веккьо во Флоренции, отмывать фасад принялся в том числе мэр города Дарио Нарделла, сообщает местная газета la Nazione
.
Действия активистов, как отмечается, были встречены со свистом со стороны многочисленных туристов. Свидетелем акта вандализма со стороны двух молодых людей стал сам Нарделла, который помог "заблокировать их", а затем стал очищать фасад от краски с другими людьми, в том числе прохожими, пишет la Nazione.
По случайности инцидент совпал с процессом реставрации статуй у парадного входа в здание, где располагается мэрия Флоренции, поэтому специалисты с губками и щетками оказались прямо на месте. Таким образом, краску, оказавшуюся смываемой, удалось быстро удалить, ущерба зданию она не нанесла.
В июле прошлого года борцы приклеили себя к картине Сандро Боттичелли
"Весна
" во флорентийской Галерее Уффици
. Одной из последних их выходок стал акт вандализма в отношении статуи короля Италии
, "отца отечества" Виктора Эммануил II. В начале марта монумент на главной площади Дуомо города Милана
также облили краской.
Экоактивисты облили краской и водой здание Минтранса Германии