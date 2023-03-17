https://ria.ru/20230317/fizkultura-1858553323.html

В Петербурге возбудили дело после смерти девочки на уроке физкультуры

В Петербурге возбудили дело после смерти девочки на уроке физкультуры - РИА Новости, 17.03.2023

В Петербурге возбудили дело после смерти девочки на уроке физкультуры

Уголовное дело возбуждено по факту смерти семиклассницы из Выборгского района Петербурга на уроке физкультуры, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T12:27

2023-03-17T12:27

2023-03-17T12:27

происшествия

санкт-петербург

россия

выборгский район

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту смерти семиклассницы из Выборгского района Петербурга на уроке физкультуры, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу. Ранее сообщалось, что 14 марта ученица 7-го класса на уроке физкультуры при выполнении бега "змейкой" сошла с дистанции и упала. Несмотря на проведенные бригадой скорой помощи реанимационные мероприятия, врачами констатирована смерть девочки. Прокуратура и СК организовали проверки. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)... Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы произошедшего, сотрудники образовательного учреждения, произведена выемка медицинских документов несовершеннолетней из медицинского учреждения, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз", - сообщает следственное управление.

https://ria.ru/20230310/rebenok-1857035202.html

санкт-петербург

россия

выборгский район

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Владимир Лаврентьев

происшествия, санкт-петербург, россия, выборгский район, следственный комитет россии (ск рф)