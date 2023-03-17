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В Петербурге возбудили дело после смерти девочки на уроке физкультуры - РИА Новости, 17.03.2023
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12:27 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/fizkultura-1858553323.html
В Петербурге возбудили дело после смерти девочки на уроке физкультуры
В Петербурге возбудили дело после смерти девочки на уроке физкультуры - РИА Новости, 17.03.2023
В Петербурге возбудили дело после смерти девочки на уроке физкультуры
Уголовное дело возбуждено по факту смерти семиклассницы из Выборгского района Петербурга на уроке физкультуры, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T12:27
2023-03-17T12:27
происшествия
санкт-петербург
россия
выборгский район
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту смерти семиклассницы из Выборгского района Петербурга на уроке физкультуры, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу. Ранее сообщалось, что 14 марта ученица 7-го класса на уроке физкультуры при выполнении бега "змейкой" сошла с дистанции и упала. Несмотря на проведенные бригадой скорой помощи реанимационные мероприятия, врачами констатирована смерть девочки. Прокуратура и СК организовали проверки. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)... Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы произошедшего, сотрудники образовательного учреждения, произведена выемка медицинских документов несовершеннолетней из медицинского учреждения, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз", - сообщает следственное управление.
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санкт-петербург
россия
выборгский район
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происшествия, санкт-петербург, россия, выборгский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Выборгский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге возбудили дело после смерти девочки на уроке физкультуры

СК возбудил уголовное дело после смерти семиклассницы на уроке физкультуры в Петербурге

© РИА НовостиУголовное дело
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости
Уголовное дело. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту смерти семиклассницы из Выборгского района Петербурга на уроке физкультуры, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу.
Ранее сообщалось, что 14 марта ученица 7-го класса на уроке физкультуры при выполнении бега "змейкой" сошла с дистанции и упала. Несмотря на проведенные бригадой скорой помощи реанимационные мероприятия, врачами констатирована смерть девочки. Прокуратура и СК организовали проверки.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)... Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы произошедшего, сотрудники образовательного учреждения, произведена выемка медицинских документов несовершеннолетней из медицинского учреждения, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз", - сообщает следственное управление.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияВыборгский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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