https://ria.ru/20230317/fizkultura-1858553323.html
В Петербурге возбудили дело после смерти девочки на уроке физкультуры
В Петербурге возбудили дело после смерти девочки на уроке физкультуры - РИА Новости, 17.03.2023
В Петербурге возбудили дело после смерти девочки на уроке физкультуры
Уголовное дело возбуждено по факту смерти семиклассницы из Выборгского района Петербурга на уроке физкультуры, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T12:27
2023-03-17T12:27
2023-03-17T12:27
происшествия
санкт-петербург
россия
выборгский район
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту смерти семиклассницы из Выборгского района Петербурга на уроке физкультуры, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу. Ранее сообщалось, что 14 марта ученица 7-го класса на уроке физкультуры при выполнении бега "змейкой" сошла с дистанции и упала. Несмотря на проведенные бригадой скорой помощи реанимационные мероприятия, врачами констатирована смерть девочки. Прокуратура и СК организовали проверки. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)... Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы произошедшего, сотрудники образовательного учреждения, произведена выемка медицинских документов несовершеннолетней из медицинского учреждения, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз", - сообщает следственное управление.
https://ria.ru/20230310/rebenok-1857035202.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, выборгский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Выборгский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге возбудили дело после смерти девочки на уроке физкультуры
СК возбудил уголовное дело после смерти семиклассницы на уроке физкультуры в Петербурге