В Нижегородской области сын пациента избил фельдшера скорой
В нижегородском селе Арманиха фельдшера скорой помощи избил сын пожилого пациента
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар – РИА Новости. Фельдшера нижегородской скорой помощи избил сын пожилого пациента, делом занялась полиция, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
"Пришел оперативный доклад от старшего дежурного, что произошло нападение на сотрудника скорой медицинской помощи. Событие произошло в селе Арманиха Дальнеконстантиновского района. Наш фельдшер скорой медицинской помощи получил телесные повреждения, а если прямо говорить, то был избит родственником пациента… Сотрудник "скорой" от госпитализации отказался. Но какое-то время ему придется лечиться амбулаторно", - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что информацию о происшествии передали в полицию. "Оставить без внимания этот инцидент нельзя. Медики иногда продолжают сталкиваться с таким насилием в свой адрес. И каждое такое вопиющее событие не должно пройти безнаказанно. Обязательно проявим особое внимание к расследованию этого случая", - подчеркнул министр.
В свою очередь в региональном управлении МВД журналистам сообщили, что получили сообщение об инциденте с участием фельдшера и родственника пациента "скорой", произошедшем вечером 16 марта.
"Медработник сообщил, что отрабатывал заявку по перевозке лежачего больного из больницы города Саров в село Арманиха. Во время остановки на дороге между сыном пациента и фельдшером произошёл конфликт, в ходе которого мужчина нанёс медику удар кулаком в область груди. В настоящее время полицией по поступившему заявлению проводится проверка, по результатам которой действиям участников инцидента будет дана правовая оценка", - сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Нижегородской области.