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В Нижегородской области сын пациента избил фельдшера скорой - РИА Новости, 17.03.2023
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13:45 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/feldsher-1858579270.html
В Нижегородской области сын пациента избил фельдшера скорой
В Нижегородской области сын пациента избил фельдшера скорой - РИА Новости, 17.03.2023
В Нижегородской области сын пациента избил фельдшера скорой
Фельдшера нижегородской скорой помощи избил сын пожилого пациента, делом занялась полиция, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T13:45
2023-03-17T13:45
происшествия
нижегородская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
саров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар – РИА Новости. Фельдшера нижегородской скорой помощи избил сын пожилого пациента, делом занялась полиция, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. "Пришел оперативный доклад от старшего дежурного, что произошло нападение на сотрудника скорой медицинской помощи. Событие произошло в селе Арманиха Дальнеконстантиновского района. Наш фельдшер скорой медицинской помощи получил телесные повреждения, а если прямо говорить, то был избит родственником пациента… Сотрудник "скорой" от госпитализации отказался. Но какое-то время ему придется лечиться амбулаторно", - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале. Он сообщил, что информацию о происшествии передали в полицию. "Оставить без внимания этот инцидент нельзя. Медики иногда продолжают сталкиваться с таким насилием в свой адрес. И каждое такое вопиющее событие не должно пройти безнаказанно. Обязательно проявим особое внимание к расследованию этого случая", - подчеркнул министр. В свою очередь в региональном управлении МВД журналистам сообщили, что получили сообщение об инциденте с участием фельдшера и родственника пациента "скорой", произошедшем вечером 16 марта. "Медработник сообщил, что отрабатывал заявку по перевозке лежачего больного из больницы города Саров в село Арманиха. Во время остановки на дороге между сыном пациента и фельдшером произошёл конфликт, в ходе которого мужчина нанёс медику удар кулаком в область груди. В настоящее время полицией по поступившему заявлению проводится проверка, по результатам которой действиям участников инцидента будет дана правовая оценка", - сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Нижегородской области.
https://ria.ru/20230228/skoraya-1854849885.html
https://ria.ru/20230317/izbienie-1858566293.html
нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), саров
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Саров
В Нижегородской области сын пациента избил фельдшера скорой

В нижегородском селе Арманиха фельдшера скорой помощи избил сын пожилого пациента

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар – РИА Новости. Фельдшера нижегородской скорой помощи избил сын пожилого пациента, делом занялась полиция, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
"Пришел оперативный доклад от старшего дежурного, что произошло нападение на сотрудника скорой медицинской помощи. Событие произошло в селе Арманиха Дальнеконстантиновского района. Наш фельдшер скорой медицинской помощи получил телесные повреждения, а если прямо говорить, то был избит родственником пациента… Сотрудник "скорой" от госпитализации отказался. Но какое-то время ему придется лечиться амбулаторно", - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.
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Он сообщил, что информацию о происшествии передали в полицию. "Оставить без внимания этот инцидент нельзя. Медики иногда продолжают сталкиваться с таким насилием в свой адрес. И каждое такое вопиющее событие не должно пройти безнаказанно. Обязательно проявим особое внимание к расследованию этого случая", - подчеркнул министр.
В свою очередь в региональном управлении МВД журналистам сообщили, что получили сообщение об инциденте с участием фельдшера и родственника пациента "скорой", произошедшем вечером 16 марта.
"Медработник сообщил, что отрабатывал заявку по перевозке лежачего больного из больницы города Саров в село Арманиха. Во время остановки на дороге между сыном пациента и фельдшером произошёл конфликт, в ходе которого мужчина нанёс медику удар кулаком в область груди. В настоящее время полицией по поступившему заявлению проводится проверка, по результатам которой действиям участников инцидента будет дана правовая оценка", - сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Нижегородской области.
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