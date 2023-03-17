https://ria.ru/20230317/feldsher-1858579270.html

В Нижегородской области сын пациента избил фельдшера скорой

В Нижегородской области сын пациента избил фельдшера скорой - РИА Новости, 17.03.2023

В Нижегородской области сын пациента избил фельдшера скорой

Фельдшера нижегородской скорой помощи избил сын пожилого пациента, делом занялась полиция, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T13:45

2023-03-17T13:45

2023-03-17T13:45

происшествия

нижегородская область

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

саров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар – РИА Новости. Фельдшера нижегородской скорой помощи избил сын пожилого пациента, делом занялась полиция, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. "Пришел оперативный доклад от старшего дежурного, что произошло нападение на сотрудника скорой медицинской помощи. Событие произошло в селе Арманиха Дальнеконстантиновского района. Наш фельдшер скорой медицинской помощи получил телесные повреждения, а если прямо говорить, то был избит родственником пациента… Сотрудник "скорой" от госпитализации отказался. Но какое-то время ему придется лечиться амбулаторно", - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале. Он сообщил, что информацию о происшествии передали в полицию. "Оставить без внимания этот инцидент нельзя. Медики иногда продолжают сталкиваться с таким насилием в свой адрес. И каждое такое вопиющее событие не должно пройти безнаказанно. Обязательно проявим особое внимание к расследованию этого случая", - подчеркнул министр. В свою очередь в региональном управлении МВД журналистам сообщили, что получили сообщение об инциденте с участием фельдшера и родственника пациента "скорой", произошедшем вечером 16 марта. "Медработник сообщил, что отрабатывал заявку по перевозке лежачего больного из больницы города Саров в село Арманиха. Во время остановки на дороге между сыном пациента и фельдшером произошёл конфликт, в ходе которого мужчина нанёс медику удар кулаком в область груди. В настоящее время полицией по поступившему заявлению проводится проверка, по результатам которой действиям участников инцидента будет дана правовая оценка", - сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Нижегородской области.

https://ria.ru/20230228/skoraya-1854849885.html

https://ria.ru/20230317/izbienie-1858566293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, нижегородская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), саров