https://ria.ru/20230317/epizody-1858537562.html

Суд приобщил к делу экс-мэра Белгорода еще два эпизода

Суд приобщил к делу экс-мэра Белгорода еще два эпизода - РИА Новости, 17.03.2023

Суд приобщил к делу экс-мэра Белгорода еще два эпизода

Белгородский областной суд приобщил еще два эпизода к уголовному делу бывшего мэра Белгорода Антона Иванова, обвиняемого в получении взяток и превышении... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T11:47

2023-03-17T11:47

2023-03-17T11:47

происшествия

белгород

белгородский областной суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828061243_0:63:1920:1143_1920x0_80_0_0_758d9a931514a2910805fe7764ffe146.jpg

БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Белгородский областной суд приобщил еще два эпизода к уголовному делу бывшего мэра Белгорода Антона Иванова, обвиняемого в получении взяток и превышении должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд в пятницу рассматривал апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде ареста для бывшего чиновника. Иванов обвиняется в получении взятки в виде дорогого автомобиля за выдачу займов коммерческим организациям на 50 миллионов рублей, когда он занимал пост гендиректора "Белгородской ипотечной корпорации". Свердловский районный суд Белгорода 8 марта арестовал Иванова на два месяца, по 5 мая. Прокурор заявил в суде ходатайство о приобщении к делу еще одного случая получения взятки. "По факту получения взятки в крупном размере в виде ультрабука Lenovo стоимостью 159 770 рублей", - сказал он. Еще один эпизод связан с действиями мэра в интересах компании ОАО "Промагрострой" при заключения договора подряда по строительству домов. "16 марта 2023 года следователем следственного комитета было возбуждено еще одно уголовное дело в отношении Иванова... по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий - ред.) по факту незаконной продажи пяти земельных участков", - сказал прокурор. Он добавил, что данными действиями был причинен значительный ущерб Белгородской области в размере 10 миллионов рублей. Суд постановил удовлетворить оба постановления прокурора и приобщить к делу еще два эпизода, хотя адвокат экс-мэра возражала. Иванов занимал пост мэра Белгорода с декабря 2021 по октябрь 2022 года.

https://ria.ru/20230308/zaderzhanie-1856589487.html

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, белгород, белгородский областной суд