https://ria.ru/20230317/epizody-1858537562.html
Суд приобщил к делу экс-мэра Белгорода еще два эпизода
Суд приобщил к делу экс-мэра Белгорода еще два эпизода - РИА Новости, 17.03.2023
Суд приобщил к делу экс-мэра Белгорода еще два эпизода
Белгородский областной суд приобщил еще два эпизода к уголовному делу бывшего мэра Белгорода Антона Иванова, обвиняемого в получении взяток и превышении... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:47
2023-03-17T11:47
2023-03-17T11:47
происшествия
белгород
белгородский областной суд
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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Белгородский областной суд приобщил еще два эпизода к уголовному делу бывшего мэра Белгорода Антона Иванова, обвиняемого в получении взяток и превышении должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд в пятницу рассматривал апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде ареста для бывшего чиновника. Иванов обвиняется в получении взятки в виде дорогого автомобиля за выдачу займов коммерческим организациям на 50 миллионов рублей, когда он занимал пост гендиректора "Белгородской ипотечной корпорации". Свердловский районный суд Белгорода 8 марта арестовал Иванова на два месяца, по 5 мая. Прокурор заявил в суде ходатайство о приобщении к делу еще одного случая получения взятки. "По факту получения взятки в крупном размере в виде ультрабука Lenovo стоимостью 159 770 рублей", - сказал он. Еще один эпизод связан с действиями мэра в интересах компании ОАО "Промагрострой" при заключения договора подряда по строительству домов. "16 марта 2023 года следователем следственного комитета было возбуждено еще одно уголовное дело в отношении Иванова... по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий - ред.) по факту незаконной продажи пяти земельных участков", - сказал прокурор. Он добавил, что данными действиями был причинен значительный ущерб Белгородской области в размере 10 миллионов рублей. Суд постановил удовлетворить оба постановления прокурора и приобщить к делу еще два эпизода, хотя адвокат экс-мэра возражала. Иванов занимал пост мэра Белгорода с декабря 2021 по октябрь 2022 года.
https://ria.ru/20230308/zaderzhanie-1856589487.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородский областной суд
Происшествия, Белгород, Белгородский областной суд
Суд приобщил к делу экс-мэра Белгорода еще два эпизода
К делу экс-мэра Белгорода Иванова приобщили два эпизода: взятки и превышения полномочий
БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Белгородский областной суд приобщил еще два эпизода к уголовному делу бывшего мэра Белгорода Антона Иванова, обвиняемого в получении взяток и превышении должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд в пятницу рассматривал апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде ареста для бывшего чиновника. Иванов обвиняется в получении взятки в виде дорогого автомобиля за выдачу займов коммерческим организациям на 50 миллионов рублей, когда он занимал пост гендиректора "Белгородской ипотечной корпорации". Свердловский районный суд Белгорода 8 марта арестовал Иванова на два месяца, по 5 мая.
Прокурор заявил в суде ходатайство о приобщении к делу еще одного случая получения взятки. "По факту получения взятки в крупном размере в виде ультрабука Lenovo стоимостью 159 770 рублей", - сказал он.
Еще один эпизод связан с действиями мэра в интересах компании ОАО "Промагрострой" при заключения договора подряда по строительству домов. "16 марта 2023 года следователем следственного комитета было возбуждено еще одно уголовное дело в отношении Иванова... по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ
(превышение должностных полномочий - ред.) по факту незаконной продажи пяти земельных участков", - сказал прокурор. Он добавил, что данными действиями был причинен значительный ущерб Белгородской области
в размере 10 миллионов рублей.
Экс-мэра Белгорода задержали в аэропорту при попытке вылететь в Узбекистан
Суд постановил удовлетворить оба постановления прокурора и приобщить к делу еще два эпизода, хотя адвокат экс-мэра возражала.
Иванов занимал пост мэра Белгорода с декабря 2021 по октябрь 2022 года.