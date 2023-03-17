Рейтинг@Mail.ru
ТНТ анонсировал новое шоу об экстрасенсах - РИА Новости, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
02:18 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/ekstrasensy-1858283353.html
ТНТ анонсировал новое шоу об экстрасенсах
ТНТ анонсировал новое шоу об экстрасенсах - РИА Новости, 17.03.2023
ТНТ анонсировал новое шоу об экстрасенсах
ТНТ анонсировал новое шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших", в котором появятся девять ярких участников "Битвы экстрасенсов". Премьера состоится первого апреля,... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T02:18
2023-03-17T02:18
шоубиз
тнт (телеканал)
"битва экстрасенсов"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147847/59/1478475932_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_00952d2f4987da9d2507896b7ae6065e.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. ТНТ анонсировал новое шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших", в котором появятся девять ярких участников "Битвы экстрасенсов". Премьера состоится первого апреля, сообщает пресс-служба телеканала. По словам продюсера Марии Шайкевич, создатели передачи не сразу решились на создание проекта. "Каждый год мы откладывали и боялись: мы сомневались, что кто-то из победителей и финалистов согласится на такую авантюру. Каждый из них уже доказал, что он победитель, и они боятся потерять свой статус. Но все же мы решились, а кроме этого решились и лучшие из лучших участников "Битвы", которых мы пригласили в новый проект", – приводят слова Шайкевич в пресс-службе. Проект "Битва сильнейших" – турнир, в котором победители предыдущих сезонов снова будут проходить испытания в эфире, чтобы побороться за звание самого сильного экстрасенса. Премьера проекта "Битва экстрасенсов" состоялась в 2007 году на ТНТ. В эфир вышло 25 сезонов.
https://ria.ru/20230311/shou-1857098484.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147847/59/1478475932_222:0:2445:1667_1920x0_80_0_0_fc2c94f35483a32b1ddf697f8137fd58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тнт (телеканал), "битва экстрасенсов"
Шоубиз, ТНТ (телеканал), "Битва экстрасенсов"
ТНТ анонсировал новое шоу об экстрасенсах

На ТНТ сообщили о выходе 1 апреля нового шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших"

© Fotolia / WavebreakmediaMicroПредсказательница будущего
Предсказательница будущего - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© Fotolia / WavebreakmediaMicro
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. ТНТ анонсировал новое шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших", в котором появятся девять ярких участников "Битвы экстрасенсов". Премьера состоится первого апреля, сообщает пресс-служба телеканала.
По словам продюсера Марии Шайкевич, создатели передачи не сразу решились на создание проекта.
"Каждый год мы откладывали и боялись: мы сомневались, что кто-то из победителей и финалистов согласится на такую авантюру. Каждый из них уже доказал, что он победитель, и они боятся потерять свой статус. Но все же мы решились, а кроме этого решились и лучшие из лучших участников "Битвы", которых мы пригласили в новый проект", – приводят слова Шайкевич в пресс-службе.
Проект "Битва сильнейших" – турнир, в котором победители предыдущих сезонов снова будут проходить испытания в эфире, чтобы побороться за звание самого сильного экстрасенса.
Премьера проекта "Битва экстрасенсов" состоялась в 2007 году на ТНТ. В эфир вышло 25 сезонов.
Лейсан Утяшева и Павел Воля перед началом церемонии вручения премии GQ Super Women - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Павел Воля и Ляйсан Утяшева станут ведущими нового шоу на ТНТ
11 марта, 00:27
 
ШоубизТНТ (телеканал)"Битва экстрасенсов"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала