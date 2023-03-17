https://ria.ru/20230317/ekstrasensy-1858283353.html

ТНТ анонсировал новое шоу об экстрасенсах

ТНТ анонсировал новое шоу об экстрасенсах - РИА Новости, 17.03.2023

ТНТ анонсировал новое шоу об экстрасенсах

ТНТ анонсировал новое шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших", в котором появятся девять ярких участников "Битвы экстрасенсов". Премьера состоится первого апреля,... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T02:18

2023-03-17T02:18

2023-03-17T02:18

шоубиз

тнт (телеканал)

"битва экстрасенсов"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147847/59/1478475932_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_00952d2f4987da9d2507896b7ae6065e.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. ТНТ анонсировал новое шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших", в котором появятся девять ярких участников "Битвы экстрасенсов". Премьера состоится первого апреля, сообщает пресс-служба телеканала. По словам продюсера Марии Шайкевич, создатели передачи не сразу решились на создание проекта. "Каждый год мы откладывали и боялись: мы сомневались, что кто-то из победителей и финалистов согласится на такую авантюру. Каждый из них уже доказал, что он победитель, и они боятся потерять свой статус. Но все же мы решились, а кроме этого решились и лучшие из лучших участников "Битвы", которых мы пригласили в новый проект", – приводят слова Шайкевич в пресс-службе. Проект "Битва сильнейших" – турнир, в котором победители предыдущих сезонов снова будут проходить испытания в эфире, чтобы побороться за звание самого сильного экстрасенса. Премьера проекта "Битва экстрасенсов" состоялась в 2007 году на ТНТ. В эфир вышло 25 сезонов.

https://ria.ru/20230311/shou-1857098484.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

тнт (телеканал), "битва экстрасенсов"