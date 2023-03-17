https://ria.ru/20230317/ekstrasensy-1858283353.html
ТНТ анонсировал новое шоу об экстрасенсах
ТНТ анонсировал новое шоу об экстрасенсах - РИА Новости, 17.03.2023
ТНТ анонсировал новое шоу об экстрасенсах
ТНТ анонсировал новое шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших", в котором появятся девять ярких участников "Битвы экстрасенсов". Премьера состоится первого апреля,... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T02:18
2023-03-17T02:18
2023-03-17T02:18
шоубиз
тнт (телеканал)
"битва экстрасенсов"
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. ТНТ анонсировал новое шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших", в котором появятся девять ярких участников "Битвы экстрасенсов". Премьера состоится первого апреля, сообщает пресс-служба телеканала. По словам продюсера Марии Шайкевич, создатели передачи не сразу решились на создание проекта. "Каждый год мы откладывали и боялись: мы сомневались, что кто-то из победителей и финалистов согласится на такую авантюру. Каждый из них уже доказал, что он победитель, и они боятся потерять свой статус. Но все же мы решились, а кроме этого решились и лучшие из лучших участников "Битвы", которых мы пригласили в новый проект", – приводят слова Шайкевич в пресс-службе. Проект "Битва сильнейших" – турнир, в котором победители предыдущих сезонов снова будут проходить испытания в эфире, чтобы побороться за звание самого сильного экстрасенса. Премьера проекта "Битва экстрасенсов" состоялась в 2007 году на ТНТ. В эфир вышло 25 сезонов.
https://ria.ru/20230311/shou-1857098484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тнт (телеканал), "битва экстрасенсов"
Шоубиз, ТНТ (телеканал), "Битва экстрасенсов"
ТНТ анонсировал новое шоу об экстрасенсах
На ТНТ сообщили о выходе 1 апреля нового шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших"
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. ТНТ анонсировал новое шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших", в котором появятся девять ярких участников "Битвы экстрасенсов". Премьера состоится первого апреля, сообщает пресс-служба телеканала.
По словам продюсера Марии Шайкевич, создатели передачи не сразу решились на создание проекта.
"Каждый год мы откладывали и боялись: мы сомневались, что кто-то из победителей и финалистов согласится на такую авантюру. Каждый из них уже доказал, что он победитель, и они боятся потерять свой статус. Но все же мы решились, а кроме этого решились и лучшие из лучших участников "Битвы", которых мы пригласили в новый проект", – приводят слова Шайкевич в пресс-службе.
Проект "Битва сильнейших" – турнир, в котором победители предыдущих сезонов снова будут проходить испытания в эфире, чтобы побороться за звание самого сильного экстрасенса.
Премьера проекта "Битва экстрасенсов" состоялась в 2007 году на ТНТ. В эфир вышло 25 сезонов.
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