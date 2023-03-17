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Набиуллина не видит влияния турбулентности на западных финрынках на Россию - РИА Новости, 17.03.2023
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15:20 17.03.2023 (обновлено: 15:37 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/ekonomika-1858620129.html
Набиуллина не видит влияния турбулентности на западных финрынках на Россию
Набиуллина не видит влияния турбулентности на западных финрынках на Россию - РИА Новости, 17.03.2023
Набиуллина не видит влияния турбулентности на западных финрынках на Россию
Прямого влияния на российскую экономику от турбулентности на западных финрынках нет, однако ситуация в банковском секторе США увеличивает риски для мировой... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T15:20
2023-03-17T15:37
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
в мире
сша
россия
европа
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Прямого влияния на российскую экономику от турбулентности на западных финрынках нет, однако ситуация в банковском секторе США увеличивает риски для мировой экономики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции."Сложившаяся ситуация обостряет для западных центральных банков проблему балансировки между целями денежно-кредитной политики и рисками для финансовой стабильности. С одной стороны мы видим уязвимость финансового сектора к процентному и другим рискам, с другой - текущее инфляционное давление остается повышенным. В комплексе эта ситуация может увеличить риски в мировой экономике, риски рецессии мировой экономики, несмотря на те сильные данные, которые мы видели в последнее время", - пояснила Набиуллина.По ее словам, для России замедление мировой экономики означает снижение спроса на российские экспортные товары, что может оказать дополнительное проинфляционное давление.
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), в мире, сша, россия, европа
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), В мире, США, Россия, Европа
Набиуллина не видит влияния турбулентности на западных финрынках на Россию

Набиуллина не видит прямого влияния турбулентности на западных финрынках на Россию

© Фото : Банк РоссииЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© Фото : Банк России
Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Прямого влияния на российскую экономику от турбулентности на западных финрынках нет, однако ситуация в банковском секторе США увеличивает риски для мировой экономики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
«
"В оценке внешних условий не могу не прокомментировать текущую ситуацию в банковской системе США и Европы. Прямого влияния на российскую финансовую систему нет, но сам по себе этот новый фактор добавляет неопределенности относительно дальнейшей траектории мировой экономики", - сказала глава ЦБ.
"Сложившаяся ситуация обостряет для западных центральных банков проблему балансировки между целями денежно-кредитной политики и рисками для финансовой стабильности. С одной стороны мы видим уязвимость финансового сектора к процентному и другим рискам, с другой - текущее инфляционное давление остается повышенным. В комплексе эта ситуация может увеличить риски в мировой экономике, риски рецессии мировой экономики, несмотря на те сильные данные, которые мы видели в последнее время", - пояснила Набиуллина.
По ее словам, для России замедление мировой экономики означает снижение спроса на российские экспортные товары, что может оказать дополнительное проинфляционное давление.
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ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)В миреСШАРоссияЕвропа
 
 
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