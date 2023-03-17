https://ria.ru/20230317/ekonomika-1858620129.html

Набиуллина не видит влияния турбулентности на западных финрынках на Россию

Набиуллина не видит влияния турбулентности на западных финрынках на Россию - РИА Новости, 17.03.2023

Набиуллина не видит влияния турбулентности на западных финрынках на Россию

Прямого влияния на российскую экономику от турбулентности на западных финрынках нет, однако ситуация в банковском секторе США увеличивает риски для мировой... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T15:20

2023-03-17T15:20

2023-03-17T15:37

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

в мире

сша

россия

европа

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Прямого влияния на российскую экономику от турбулентности на западных финрынках нет, однако ситуация в банковском секторе США увеличивает риски для мировой экономики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции."Сложившаяся ситуация обостряет для западных центральных банков проблему балансировки между целями денежно-кредитной политики и рисками для финансовой стабильности. С одной стороны мы видим уязвимость финансового сектора к процентному и другим рискам, с другой - текущее инфляционное давление остается повышенным. В комплексе эта ситуация может увеличить риски в мировой экономике, риски рецессии мировой экономики, несмотря на те сильные данные, которые мы видели в последнее время", - пояснила Набиуллина.По ее словам, для России замедление мировой экономики означает снижение спроса на российские экспортные товары, что может оказать дополнительное проинфляционное давление.

https://ria.ru/20230110/retsessiya-1843962371.html

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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), в мире, сша, россия, европа