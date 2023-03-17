https://ria.ru/20230317/dzhabarov-1858701875.html
Джабаров предложил ликвидировать МУС
Джабаров предложил ликвидировать МУС - РИА Новости, 17.03.2023
Джабаров предложил ликвидировать МУС
Международный уголовный суд (МУС) нужно ликвидировать, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T19:26
2023-03-17T19:26
2023-03-17T19:28
россия
владимир джабаров
владимир путин
мария львова-белова
международный уголовный суд
совет федерации рф
в мире
евросоюз
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) нужно ликвидировать, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации. "Только с одним не согласен, Андрей Александрович. МУС должен не самоликвидироваться. Нет. Его нужно ликвидировать", - написал Джабаров в своем телеграм-канале.По его словам, "было бы неплохо, если бы, например, Басманный суд г. Москвы выдал ордер на арест в полном составе членов "международного суда в Гааге" за то, что своими не правовыми провокационными действиями разжигает обстановку в мире"."Уверен, что члены этого "трибунала" сами понимают абсурдность своих шагов, но на них давят неонацисты из ЕС и НАТО, и они вынуждены принимать решения, которые являются ничтожными с юридической точки зрения", - заключил сенатор.
https://ria.ru/20230317/medvedev-1858699517.html
https://ria.ru/20230317/arest-1858698074.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир джабаров, владимир путин, мария львова-белова, международный уголовный суд, совет федерации рф, в мире, евросоюз
Россия, Владимир Джабаров, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Международный уголовный суд, Совет Федерации РФ, В мире, Евросоюз
Джабаров предложил ликвидировать МУС
Джабаров: МУС должен не самоликвидироваться, его нужно ликвидировать