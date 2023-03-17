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В Петербурге микроавтобус въехал на остановку, среди пострадавших есть дети - РИА Новости, 17.03.2023
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17:38 17.03.2023 (обновлено: 19:32 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/dtp-1858669842.html
В Петербурге микроавтобус въехал на остановку, среди пострадавших есть дети
В Петербурге микроавтобус въехал на остановку, среди пострадавших есть дети - РИА Новости, 17.03.2023
В Петербурге микроавтобус въехал на остановку, среди пострадавших есть дети
Микроавтобус врезался в остановку в Красносельском районе Санкт-Петербурга, несколько человек получили травмы, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T17:38
2023-03-17T19:32
происшествия
санкт-петербург
красносельский район
дтп
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Микроавтобус врезался в остановку в Красносельском районе Санкт-Петербурга, несколько человек получили травмы, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону."В результате ДТП пострадали шесть человек: трое взрослых, состояние которых уточняется, и трое детей, двое из которых в тяжелом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести госпитализированы", — говорится в заявлении.Как уточняется, в 16:33 мск в полицию Красносельского района поступило сообщение о ДТП на пересечении улицы Первого Мая и проспекта Ленина. На остановку выехал микроавтобус "Форд-Транзит". По предварительной информации, водитель транспортного средства, "не сориентировавшись в дорожной обстановке, предпринял действия, которые привели к потере управления автомобилем", уточнили в МВД.
https://ria.ru/20230314/dtp-1857742428.html
санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, красносельский район, дтп
Происшествия, Санкт-Петербург, Красносельский район, ДТП
В Петербурге микроавтобус въехал на остановку, среди пострадавших есть дети

В Красном Селе в Петербурге микроавтобус въехал на остановку, среди пострадавших есть дети

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Микроавтобус врезался в остановку в Красносельском районе Санкт-Петербурга, несколько человек получили травмы, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
"В результате ДТП пострадали шесть человек: трое взрослых, состояние которых уточняется, и трое детей, двое из которых в тяжелом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести госпитализированы", — говорится в заявлении.
Как уточняется, в 16:33 мск в полицию Красносельского района поступило сообщение о ДТП на пересечении улицы Первого Мая и проспекта Ленина. На остановку выехал микроавтобус "Форд-Транзит". По предварительной информации, водитель транспортного средства, "не сориентировавшись в дорожной обстановке, предпринял действия, которые привели к потере управления автомобилем", уточнили в МВД.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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ПроисшествияСанкт-ПетербургКрасносельский районДТП
 
 
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