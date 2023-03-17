https://ria.ru/20230317/dtp-1858669842.html

В Петербурге микроавтобус въехал на остановку, среди пострадавших есть дети

В Петербурге микроавтобус въехал на остановку, среди пострадавших есть дети - РИА Новости, 17.03.2023

В Петербурге микроавтобус въехал на остановку, среди пострадавших есть дети

Микроавтобус врезался в остановку в Красносельском районе Санкт-Петербурга, несколько человек получили травмы, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T17:38

2023-03-17T17:38

2023-03-17T19:32

происшествия

санкт-петербург

красносельский район

дтп

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Микроавтобус врезался в остановку в Красносельском районе Санкт-Петербурга, несколько человек получили травмы, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону."В результате ДТП пострадали шесть человек: трое взрослых, состояние которых уточняется, и трое детей, двое из которых в тяжелом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести госпитализированы", — говорится в заявлении.Как уточняется, в 16:33 мск в полицию Красносельского района поступило сообщение о ДТП на пересечении улицы Первого Мая и проспекта Ленина. На остановку выехал микроавтобус "Форд-Транзит". По предварительной информации, водитель транспортного средства, "не сориентировавшись в дорожной обстановке, предпринял действия, которые привели к потере управления автомобилем", уточнили в МВД.

https://ria.ru/20230314/dtp-1857742428.html

санкт-петербург

красносельский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, красносельский район, дтп