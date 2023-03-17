Рейтинг@Mail.ru
В МИД назвали заявления США о ДСНВ несостоятельными - РИА Новости, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:31 17.03.2023 (обновлено: 10:47 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/dsnv-1858490448.html
В МИД назвали заявления США о ДСНВ несостоятельными
В МИД назвали заявления США о ДСНВ несостоятельными - РИА Новости, 17.03.2023
В МИД назвали заявления США о ДСНВ несостоятельными
Россия считает несостоятельными заявления США о том, что приостановка Москвой действия Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) юридически... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T09:31
2023-03-17T10:47
сша
россия
москва
договор снв-3
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841583734_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_c05ea75113359dbc474ebef9dddd5e87.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Россия считает несостоятельными заявления США о том, что приостановка Москвой действия Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) юридически недействительна, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.Москва обратила внимание на "инсинуации" Госдепартамента США относительно того, что решение России о приостановлении действия Договора о СНВ якобы является несостоятельным с международно-правовой точки зрения, отметил он."Рассматриваем подобные вбросы как элемент ведущейся сейчас Вашингтоном политико-пропагандистской кампании, целью которой является принудить Россию к восстановлению режима ДСНВ и сохранению для США возможности по беспрепятственному "просвечиванию" нашего стратегического арсенала", — сказал Рябков изданию "Коммерсант".По его словам, если бесперспективность подобных заходов очевидна еще не для всех в Вашингтоне, то Москва готова вновь повторить, что в условиях ведения Западом во главе с США тотальной гибридной войны против России такой вариант полностью исключен.Дипломат подчеркнул, что все необходимые юридические обоснования были неоднократно представлены Россией во всех подробностях, а также отметил, что по совокупности ряда причин российская сторона пришла к выводу о существенном нарушении Вашингтоном Договора о СНВ и в полном соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров 1969 года приостановила действие ДСНВ."Если же США действительно заинтересованы в возобновлении действия ДСНВ и в целом взаимодействии с нами в области контроля над вооружениями, то им следовало бы для начала отказаться от пустых фантазий на тему нанесения России "стратегического поражения" и признать безальтернативность учета российских интересов в области безопасности", — добавил Рябков.Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия России в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.Позднее замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что ситуация с ДСНВ не повлияет на возможности России и далее обеспечивать ее национальную безопасность. По его словам, контакты России и США по теме ДСНВ продолжатся, но больших результатов не ожидается. Он также отмечал, что при наличии политической воли Лондон и Париж можно было бы подключить к действующему российско-американскому договору, в таком случае можно было бы найти и нужные юридические приемы, и соответствующие формулировки.
https://ria.ru/20230310/dsnv-1856972245.html
https://ria.ru/20230317/kitay-1858378721.html
https://ria.ru/20230222/snv-3-1853579224.html
сша
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841583734_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_e81af8d1ec24ecb9e85e0bfcdadf2fdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, москва, договор снв-3, в мире
США, Россия, Москва, Договор СНВ-3, В мире
В МИД назвали заявления США о ДСНВ несостоятельными

В МИД назвали отказ США признавать приостановку Россией действия ДСНВ несостоятельным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Россия считает несостоятельными заявления США о том, что приостановка Москвой действия Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) юридически недействительна, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Москва обратила внимание на "инсинуации" Госдепартамента США относительно того, что решение России о приостановлении действия Договора о СНВ якобы является несостоятельным с международно-правовой точки зрения, отметил он.
"Рассматриваем подобные вбросы как элемент ведущейся сейчас Вашингтоном политико-пропагандистской кампании, целью которой является принудить Россию к восстановлению режима ДСНВ и сохранению для США возможности по беспрепятственному "просвечиванию" нашего стратегического арсенала", — сказал Рябков изданию "Коммерсант".
По его словам, если бесперспективность подобных заходов очевидна еще не для всех в Вашингтоне, то Москва готова вновь повторить, что в условиях ведения Западом во главе с США тотальной гибридной войны против России такой вариант полностью исключен.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Рябков назвал условия, при которых Россия может вернуться к работе по ДСНВ
10 марта, 12:37
Дипломат подчеркнул, что все необходимые юридические обоснования были неоднократно представлены Россией во всех подробностях, а также отметил, что по совокупности ряда причин российская сторона пришла к выводу о существенном нарушении Вашингтоном Договора о СНВ и в полном соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров 1969 года приостановила действие ДСНВ.
"Если же США действительно заинтересованы в возобновлении действия ДСНВ и в целом взаимодействии с нами в области контроля над вооружениями, то им следовало бы для начала отказаться от пустых фантазий на тему нанесения России "стратегического поражения" и признать безальтернативность учета российских интересов в области безопасности", — добавил Рябков.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
США начали передел мира. Кто станет первой жертвой
08:00
Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия России в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
Позднее замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что ситуация с ДСНВ не повлияет на возможности России и далее обеспечивать ее национальную безопасность. По его словам, контакты России и США по теме ДСНВ продолжатся, но больших результатов не ожидается. Он также отмечал, что при наличии политической воли Лондон и Париж можно было бы подключить к действующему российско-американскому договору, в таком случае можно было бы найти и нужные юридические приемы, и соответствующие формулировки.
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)
22 февраля, 09:50
 
СШАРоссияМоскваДоговор СНВ-3В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала