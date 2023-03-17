В МИД назвали заявления США о ДСНВ несостоятельными
В МИД назвали отказ США признавать приостановку Россией действия ДСНВ несостоятельным
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Россия считает несостоятельными заявления США о том, что приостановка Москвой действия Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) юридически недействительна, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Москва обратила внимание на "инсинуации" Госдепартамента США относительно того, что решение России о приостановлении действия Договора о СНВ якобы является несостоятельным с международно-правовой точки зрения, отметил он.
"Рассматриваем подобные вбросы как элемент ведущейся сейчас Вашингтоном политико-пропагандистской кампании, целью которой является принудить Россию к восстановлению режима ДСНВ и сохранению для США возможности по беспрепятственному "просвечиванию" нашего стратегического арсенала", — сказал Рябков изданию "Коммерсант".
По его словам, если бесперспективность подобных заходов очевидна еще не для всех в Вашингтоне, то Москва готова вновь повторить, что в условиях ведения Западом во главе с США тотальной гибридной войны против России такой вариант полностью исключен.
Дипломат подчеркнул, что все необходимые юридические обоснования были неоднократно представлены Россией во всех подробностях, а также отметил, что по совокупности ряда причин российская сторона пришла к выводу о существенном нарушении Вашингтоном Договора о СНВ и в полном соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров 1969 года приостановила действие ДСНВ.
"Если же США действительно заинтересованы в возобновлении действия ДСНВ и в целом взаимодействии с нами в области контроля над вооружениями, то им следовало бы для начала отказаться от пустых фантазий на тему нанесения России "стратегического поражения" и признать безальтернативность учета российских интересов в области безопасности", — добавил Рябков.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия России в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
Позднее замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что ситуация с ДСНВ не повлияет на возможности России и далее обеспечивать ее национальную безопасность. По его словам, контакты России и США по теме ДСНВ продолжатся, но больших результатов не ожидается. Он также отмечал, что при наличии политической воли Лондон и Париж можно было бы подключить к действующему российско-американскому договору, в таком случае можно было бы найти и нужные юридические приемы, и соответствующие формулировки.