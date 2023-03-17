https://ria.ru/20230317/dsnv-1858490448.html

В МИД назвали заявления США о ДСНВ несостоятельными

В МИД назвали заявления США о ДСНВ несостоятельными - РИА Новости, 17.03.2023

В МИД назвали заявления США о ДСНВ несостоятельными

Россия считает несостоятельными заявления США о том, что приостановка Москвой действия Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) юридически... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T09:31

2023-03-17T09:31

2023-03-17T10:47

сша

россия

москва

договор снв-3

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841583734_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_c05ea75113359dbc474ebef9dddd5e87.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Россия считает несостоятельными заявления США о том, что приостановка Москвой действия Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) юридически недействительна, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.Москва обратила внимание на "инсинуации" Госдепартамента США относительно того, что решение России о приостановлении действия Договора о СНВ якобы является несостоятельным с международно-правовой точки зрения, отметил он."Рассматриваем подобные вбросы как элемент ведущейся сейчас Вашингтоном политико-пропагандистской кампании, целью которой является принудить Россию к восстановлению режима ДСНВ и сохранению для США возможности по беспрепятственному "просвечиванию" нашего стратегического арсенала", — сказал Рябков изданию "Коммерсант".По его словам, если бесперспективность подобных заходов очевидна еще не для всех в Вашингтоне, то Москва готова вновь повторить, что в условиях ведения Западом во главе с США тотальной гибридной войны против России такой вариант полностью исключен.Дипломат подчеркнул, что все необходимые юридические обоснования были неоднократно представлены Россией во всех подробностях, а также отметил, что по совокупности ряда причин российская сторона пришла к выводу о существенном нарушении Вашингтоном Договора о СНВ и в полном соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров 1969 года приостановила действие ДСНВ."Если же США действительно заинтересованы в возобновлении действия ДСНВ и в целом взаимодействии с нами в области контроля над вооружениями, то им следовало бы для начала отказаться от пустых фантазий на тему нанесения России "стратегического поражения" и признать безальтернативность учета российских интересов в области безопасности", — добавил Рябков.Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия России в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.Позднее замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что ситуация с ДСНВ не повлияет на возможности России и далее обеспечивать ее национальную безопасность. По его словам, контакты России и США по теме ДСНВ продолжатся, но больших результатов не ожидается. Он также отмечал, что при наличии политической воли Лондон и Париж можно было бы подключить к действующему российско-американскому договору, в таком случае можно было бы найти и нужные юридические приемы, и соответствующие формулировки.

https://ria.ru/20230310/dsnv-1856972245.html

https://ria.ru/20230317/kitay-1858378721.html

https://ria.ru/20230222/snv-3-1853579224.html

сша

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, москва, договор снв-3, в мире