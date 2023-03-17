https://ria.ru/20230317/dron-1858550255.html
США рискуют потерять в Черном море новые дроны, считает Коротченко
США рискуют потерять в Черном море новые дроны, считает Коротченко - РИА Новости, 17.03.2023
США рискуют потерять в Черном море новые дроны, считает Коротченко
Военные США рискуют потерять в Черном море новые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), если попытаются отправить их в зону, объявленную закрытой в связи с... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T12:16
2023-03-17T12:16
2023-03-17T12:16
россия
черное море
вашингтон (штат)
игорь коротченко
джон кирби
министерство обороны сша
в мире
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Военные США рискуют потерять в Черном море новые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), если попытаются отправить их в зону, объявленную закрытой в связи с проведением спецоперации на Украине, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Как ранее заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, Вашингтон считает незаконными авиационные ограничения, которые ввела Россия над Черным морем, и не собираются их придерживаться. "После инцидента с потерей беспилотника Пентагон внимательным образом анализирует ситуацию и просчитывает риски. Понятно, что при направлении очередных беспилотников-разведчиков в зону, которая объявлена закрытой в связи с проведением специальной военной операции, американцы будут терять все новые и новые БПЛА Поэтому сейчас у них идет переоценка рисков и соотнесение возможных потерь с необходимостью вести разведку именно в данной зоне", - пояснил Коротченко РИА Новости. При этом эксперт добавил, что критически важным для Пентагона будет - сможет ли Россия поднять обломки со дна Черного моря, "поскольку это станет новым и очень чувствительным репутационным ударом по Пентагону и американской военной машине в целом". Комментируя заявления источников американских СМИ, по данным которых, в Вашингтоне рассматривают возможность запустить над Черным морем в ближайшие дни еще один беспилотник, военный эксперт высказал мнение, что "его будет ждать судьба первого аппарата". Минобороны России сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20230317/ssha-1858511355.html
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черное море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черное море, вашингтон (штат), игорь коротченко, джон кирби, министерство обороны сша, в мире
Россия, Черное море, Вашингтон (штат), Игорь Коротченко, Джон Кирби, Министерство обороны США, В мире
США рискуют потерять в Черном море новые дроны, считает Коротченко
Коротченко: США рискуют потерять в Черном море новые дроны при отправке их в закрытую зону
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Военные США рискуют потерять в Черном море новые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), если попытаются отправить их в зону, объявленную закрытой в связи с проведением спецоперации на Украине, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Как ранее заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби
, Вашингтон считает незаконными авиационные ограничения, которые ввела Россия над Черным морем, и не собираются их придерживаться.
"После инцидента с потерей беспилотника Пентагон внимательным образом анализирует ситуацию и просчитывает риски. Понятно, что при направлении очередных беспилотников-разведчиков в зону, которая объявлена закрытой в связи с проведением специальной военной операции, американцы будут терять все новые и новые БПЛА Поэтому сейчас у них идет переоценка рисков и соотнесение возможных потерь с необходимостью вести разведку именно в данной зоне", - пояснил Коротченко РИА Новости.
При этом эксперт добавил, что критически важным для Пентагона
будет - сможет ли Россия
поднять обломки со дна Черного моря
, "поскольку это станет новым и очень чувствительным репутационным ударом по Пентагону и американской военной машине в целом".
В Китае раскрыли неприятную правду об американском беспилотнике
Комментируя заявления источников американских СМИ, по данным которых, в Вашингтоне
рассматривают возможность запустить над Черным морем в ближайшие дни еще один беспилотник, военный эксперт высказал мнение, что "его будет ждать судьба первого аппарата".
Минобороны России сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.