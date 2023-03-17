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США рискуют потерять в Черном море новые дроны, считает Коротченко - РИА Новости, 17.03.2023
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12:16 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/dron-1858550255.html
США рискуют потерять в Черном море новые дроны, считает Коротченко
США рискуют потерять в Черном море новые дроны, считает Коротченко - РИА Новости, 17.03.2023
США рискуют потерять в Черном море новые дроны, считает Коротченко
Военные США рискуют потерять в Черном море новые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), если попытаются отправить их в зону, объявленную закрытой в связи с... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T12:16
2023-03-17T12:16
россия
черное море
вашингтон (штат)
игорь коротченко
джон кирби
министерство обороны сша
в мире
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Военные США рискуют потерять в Черном море новые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), если попытаются отправить их в зону, объявленную закрытой в связи с проведением спецоперации на Украине, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Как ранее заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, Вашингтон считает незаконными авиационные ограничения, которые ввела Россия над Черным морем, и не собираются их придерживаться. "После инцидента с потерей беспилотника Пентагон внимательным образом анализирует ситуацию и просчитывает риски. Понятно, что при направлении очередных беспилотников-разведчиков в зону, которая объявлена закрытой в связи с проведением специальной военной операции, американцы будут терять все новые и новые БПЛА Поэтому сейчас у них идет переоценка рисков и соотнесение возможных потерь с необходимостью вести разведку именно в данной зоне", - пояснил Коротченко РИА Новости. При этом эксперт добавил, что критически важным для Пентагона будет - сможет ли Россия поднять обломки со дна Черного моря, "поскольку это станет новым и очень чувствительным репутационным ударом по Пентагону и американской военной машине в целом". Комментируя заявления источников американских СМИ, по данным которых, в Вашингтоне рассматривают возможность запустить над Черным морем в ближайшие дни еще один беспилотник, военный эксперт высказал мнение, что "его будет ждать судьба первого аппарата". Минобороны России сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20230317/ssha-1858511355.html
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россия, черное море, вашингтон (штат), игорь коротченко, джон кирби, министерство обороны сша, в мире
Россия, Черное море, Вашингтон (штат), Игорь Коротченко, Джон Кирби, Министерство обороны США, В мире
США рискуют потерять в Черном море новые дроны, считает Коротченко

Коротченко: США рискуют потерять в Черном море новые дроны при отправке их в закрытую зону

© РИА Новости / Пресс-служба Европейского командования ВС США | Перейти в медиабанкИстребитель Су-27 ВКС РФ пролетает вблизи БПЛА MQ-9 Reaper ВС США в акватории Черного моря
Истребитель Су-27 ВКС РФ пролетает вблизи БПЛА MQ-9 Reaper ВС США в акватории Черного моря - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Европейского командования ВС США
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Истребитель Су-27 ВКС РФ пролетает вблизи БПЛА MQ-9 Reaper ВС США в акватории Черного моря
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Военные США рискуют потерять в Черном море новые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), если попытаются отправить их в зону, объявленную закрытой в связи с проведением спецоперации на Украине, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Как ранее заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, Вашингтон считает незаконными авиационные ограничения, которые ввела Россия над Черным морем, и не собираются их придерживаться.
"После инцидента с потерей беспилотника Пентагон внимательным образом анализирует ситуацию и просчитывает риски. Понятно, что при направлении очередных беспилотников-разведчиков в зону, которая объявлена закрытой в связи с проведением специальной военной операции, американцы будут терять все новые и новые БПЛА Поэтому сейчас у них идет переоценка рисков и соотнесение возможных потерь с необходимостью вести разведку именно в данной зоне", - пояснил Коротченко РИА Новости.
При этом эксперт добавил, что критически важным для Пентагона будет - сможет ли Россия поднять обломки со дна Черного моря, "поскольку это станет новым и очень чувствительным репутационным ударом по Пентагону и американской военной машине в целом".
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
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Комментируя заявления источников американских СМИ, по данным которых, в Вашингтоне рассматривают возможность запустить над Черным морем в ближайшие дни еще один беспилотник, военный эксперт высказал мнение, что "его будет ждать судьба первого аппарата".
Минобороны России сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.
Инцидент с американским беспилотником MQ-9Инцидент с американским беспилотником MQ-9
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РоссияЧерное мореВашингтон (штат)Игорь КоротченкоДжон КирбиМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
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