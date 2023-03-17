https://ria.ru/20230317/drg-1858471778.html

Силы ЮВО уничтожили ДРГ, пытавшуюся форсировать Каховское водохранилище

Силы ЮВО уничтожили ДРГ, пытавшуюся форсировать Каховское водохранилище - РИА Новости, 17.03.2023

Силы ЮВО уничтожили ДРГ, пытавшуюся форсировать Каховское водохранилище

Артиллеристы Южного военного округа уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ, пытавшуюся переправиться через Каховское водохранилище, сообщил... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T05:04

2023-03-17T05:04

2023-03-17T10:33

специальная военная операция на украине

днепр (город)

новая каховка

владимир сальдо

вооруженные силы украины

херсонская область

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Артиллеристы Южного военного округа уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ, пытавшуюся переправиться через Каховское водохранилище, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Днепр" Роман Кодрян."Уничтожена живая сила противника численностью до тактической группы", — уточнил он.Бойцы ВСУ также потеряли плавсредства — замаскированные отсеки понтонного моста.Удар нанесли из 203-миллиметровых САУ "Малка".Ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщал, что украинские ДРГ постоянно пытаются переправиться на левобережье Херсонской области. Как заявлял РИА Новости врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, подобные попытки обречены на провал.Левобережье Днепра в Херсонской области сейчас находится под контролем российских войск, ВСУ удерживают правый берег и ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре левобережных районов, в том числе по Новой Каховке и Каховской ГЭС.

https://ria.ru/20230311/kherson-1857194757.html

днепр (город)

новая каховка

херсонская область

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Военные об уничтожении украинской диверсионно-разведывательной группы Российские военные уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, пытавшуюся форсировать Каховское водохранилище, сообщили в Минобороны РФ. 2023-03-17T05:04 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепр (город), новая каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины, херсонская область