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Силы ЮВО уничтожили ДРГ, пытавшуюся форсировать Каховское водохранилище - РИА Новости, 17.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 17.03.2023 (обновлено: 10:33 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/drg-1858471778.html
Силы ЮВО уничтожили ДРГ, пытавшуюся форсировать Каховское водохранилище
Силы ЮВО уничтожили ДРГ, пытавшуюся форсировать Каховское водохранилище - РИА Новости, 17.03.2023
Силы ЮВО уничтожили ДРГ, пытавшуюся форсировать Каховское водохранилище
Артиллеристы Южного военного округа уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ, пытавшуюся переправиться через Каховское водохранилище, сообщил... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T05:04
2023-03-17T10:33
специальная военная операция на украине
днепр (город)
новая каховка
владимир сальдо
вооруженные силы украины
херсонская область
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Артиллеристы Южного военного округа уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ, пытавшуюся переправиться через Каховское водохранилище, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Днепр" Роман Кодрян."Уничтожена живая сила противника численностью до тактической группы", — уточнил он.Бойцы ВСУ также потеряли плавсредства — замаскированные отсеки понтонного моста.Удар нанесли из 203-миллиметровых САУ "Малка".Ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщал, что украинские ДРГ постоянно пытаются переправиться на левобережье Херсонской области. Как заявлял РИА Новости врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, подобные попытки обречены на провал.Левобережье Днепра в Херсонской области сейчас находится под контролем российских войск, ВСУ удерживают правый берег и ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре левобережных районов, в том числе по Новой Каховке и Каховской ГЭС.
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днепр (город)
новая каховка
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Военные об уничтожении украинской диверсионно-разведывательной группы
Российские военные уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, пытавшуюся форсировать Каховское водохранилище, сообщили в Минобороны РФ.
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днепр (город), новая каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Новая Каховка, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
Силы ЮВО уничтожили ДРГ, пытавшуюся форсировать Каховское водохранилище

Артиллеристы ВС России уничтожили ДРГ, пытавшуюся переплыть Каховское водохранилище

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Артиллеристы Южного военного округа уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ, пытавшуюся переправиться через Каховское водохранилище, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Днепр" Роман Кодрян.
"Уничтожена живая сила противника численностью до тактической группы", — уточнил он.
Бойцы ВСУ также потеряли плавсредства — замаскированные отсеки понтонного моста.
Удар нанесли из 203-миллиметровых САУ "Малка".
Ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщал, что украинские ДРГ постоянно пытаются переправиться на левобережье Херсонской области. Как заявлял РИА Новости врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, подобные попытки обречены на провал.
Левобережье Днепра в Херсонской области сейчас находится под контролем российских войск, ВСУ удерживают правый берег и ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре левобережных районов, в том числе по Новой Каховке и Каховской ГЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Новая КаховкаВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныХерсонская область
 
 
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