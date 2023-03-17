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В Донецке женщина пострадала при обстреле - РИА Новости, 17.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:27 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/donetsk-1858597561.html
В Донецке женщина пострадала при обстреле
В Донецке женщина пострадала при обстреле - РИА Новости, 17.03.2023
В Донецке женщина пострадала при обстреле
Женщина ранена в районе железнодорожного вокзала в Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T14:27
2023-03-17T14:27
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 мар – РИА Новости. Женщина ранена в районе железнодорожного вокзала в Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Город Донецк (Киевский район): в районе железнодорожного вокзала ранена женщина 1971 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Ранее мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале сообщил, что в пятницу украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230317/dnr-1858478524.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
В Донецке женщина пострадала при обстреле

В Донецке женщина пострадала при обстреле со стороны украинских войск

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 17 мар – РИА Новости. Женщина ранена в районе железнодорожного вокзала в Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Город Донецк (Киевский район): в районе железнодорожного вокзала ранена женщина 1971 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Ранее мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале сообщил, что в пятницу украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаКуйбышевский районАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККПроисшествия
 
 
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