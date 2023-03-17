https://ria.ru/20230317/donetsk-1858597561.html

В Донецке женщина пострадала при обстреле

В Донецке женщина пострадала при обстреле - РИА Новости, 17.03.2023

В Донецке женщина пострадала при обстреле

Женщина ранена в районе железнодорожного вокзала в Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T14:27

2023-03-17T14:27

2023-03-17T14:27

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 мар – РИА Новости. Женщина ранена в районе железнодорожного вокзала в Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Город Донецк (Киевский район): в районе железнодорожного вокзала ранена женщина 1971 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Ранее мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале сообщил, что в пятницу украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230317/dnr-1858478524.html

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия