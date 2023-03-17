https://ria.ru/20230317/donetsk-1858516575.html

ВСУ вновь обстреляли Донецк

ВСУ вновь обстреляли Донецк - РИА Новости, 17.03.2023

ВСУ вновь обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T10:55

2023-03-17T10:55

2023-03-17T10:55

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

нато

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ДОНЕЦК, 17 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Кроме того, в 9.55 было выпущено два снаряда такого же калибра по Киевскому и Куйбышевскому районам города. О последствиях пока не сообщается. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230317/obstrel-1858463085.html

https://ria.ru/20230316/donetsk-1858239943.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, нато