ВСУ вновь обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Донецк пятью снарядами натовского калибра
Последствия обстрела Калининского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Кроме того, в 9.55 было выпущено два снаряда такого же калибра по Киевскому и Куйбышевскому районам города. О последствиях пока не сообщается.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.