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ВСУ вновь обстреляли Донецк - РИА Новости, 17.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:55 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/donetsk-1858516575.html
ВСУ вновь обстреляли Донецк
ВСУ вновь обстреляли Донецк - РИА Новости, 17.03.2023
ВСУ вновь обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T10:55
2023-03-17T10:55
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
нато
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ДОНЕЦК, 17 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Кроме того, в 9.55 было выпущено два снаряда такого же калибра по Киевскому и Куйбышевскому районам города. О последствиях пока не сообщается. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230317/obstrel-1858463085.html
https://ria.ru/20230316/donetsk-1858239943.html
донецк
куйбышевский район
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происшествия, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, НАТО
ВСУ вновь обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Донецк пятью снарядами натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Калининского района Донецка
Последствия обстрела Калининского района Донецка - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела Калининского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
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Кроме того, в 9.55 было выпущено два снаряда такого же калибра по Киевскому и Куйбышевскому районам города. О последствиях пока не сообщается.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаНАТО
 
 
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