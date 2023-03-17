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Володин посоветовал странам проводить дедолларизацию - РИА Новости, 17.03.2023
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08:27 17.03.2023 (обновлено: 09:55 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/dollar-1858482215.html
Володин посоветовал странам проводить дедолларизацию
Володин посоветовал странам проводить дедолларизацию - РИА Новости, 17.03.2023
Володин посоветовал странам проводить дедолларизацию
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что кризис американской банковской системы охватит тех, кто больше всего на нее полагается, странам, во избежание... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T08:27
2023-03-17T09:55
экономика
вячеслав володин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что кризис американской банковской системы охватит тех, кто больше всего на нее полагается, странам, во избежание кризиса, следует проводить дедолларизацию. "Вашингтон, решая проблемы известным всем способом — печатая необеспеченные доллары, — спровоцировал рекордную за последние 40 лет инфляцию. Борясь с ней, настолько повышал ключевую ставку, что это привело к невозможности обслуживать кредиты, и, как следствие, начались самые крупные с 2008 года банкротства банков", - указал Володин в телеграмм-канале. При этом он отметил, что кризис американской финансовой системы больше всего затронет тех, кто ориентируется "только на неё". В связи с этим политик подчеркнул, что странам необходима дедолларизация экономики, чтобы избежать грядущего кризиса.
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экономика, вячеслав володин, госдума рф, россия
Экономика, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия
Володин посоветовал странам проводить дедолларизацию

Володин призвал иностранные государства отказаться от доллара ради защиты экономики

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что кризис американской банковской системы охватит тех, кто больше всего на нее полагается, странам, во избежание кризиса, следует проводить дедолларизацию.
"Вашингтон, решая проблемы известным всем способом — печатая необеспеченные доллары, — спровоцировал рекордную за последние 40 лет инфляцию. Борясь с ней, настолько повышал ключевую ставку, что это привело к невозможности обслуживать кредиты, и, как следствие, начались самые крупные с 2008 года банкротства банков", - указал Володин в телеграмм-канале.
При этом он отметил, что кризис американской финансовой системы больше всего затронет тех, кто ориентируется "только на неё". В связи с этим политик подчеркнул, что странам необходима дедолларизация экономики, чтобы избежать грядущего кризиса.
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ЭкономикаВячеслав ВолодинГосдума РФРоссия
 
 
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