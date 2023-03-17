https://ria.ru/20230317/dollar-1858482215.html

Володин посоветовал странам проводить дедолларизацию

Володин посоветовал странам проводить дедолларизацию - РИА Новости, 17.03.2023

Володин посоветовал странам проводить дедолларизацию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что кризис американской банковской системы охватит тех, кто больше всего на нее полагается, странам, во избежание... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T08:27

2023-03-17T08:27

2023-03-17T09:55

экономика

вячеслав володин

госдума рф

россия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что кризис американской банковской системы охватит тех, кто больше всего на нее полагается, странам, во избежание кризиса, следует проводить дедолларизацию. "Вашингтон, решая проблемы известным всем способом — печатая необеспеченные доллары, — спровоцировал рекордную за последние 40 лет инфляцию. Борясь с ней, настолько повышал ключевую ставку, что это привело к невозможности обслуживать кредиты, и, как следствие, начались самые крупные с 2008 года банкротства банков", - указал Володин в телеграмм-канале. При этом он отметил, что кризис американской финансовой системы больше всего затронет тех, кто ориентируется "только на неё". В связи с этим политик подчеркнул, что странам необходима дедолларизация экономики, чтобы избежать грядущего кризиса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, вячеслав володин, госдума рф, россия