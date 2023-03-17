https://ria.ru/20230317/dollar-1858482215.html
Володин посоветовал странам проводить дедолларизацию
Володин посоветовал странам проводить дедолларизацию - РИА Новости, 17.03.2023
Володин посоветовал странам проводить дедолларизацию
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что кризис американской банковской системы охватит тех, кто больше всего на нее полагается, странам, во избежание... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T08:27
2023-03-17T08:27
2023-03-17T09:55
экономика
вячеслав володин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что кризис американской банковской системы охватит тех, кто больше всего на нее полагается, странам, во избежание кризиса, следует проводить дедолларизацию. "Вашингтон, решая проблемы известным всем способом — печатая необеспеченные доллары, — спровоцировал рекордную за последние 40 лет инфляцию. Борясь с ней, настолько повышал ключевую ставку, что это привело к невозможности обслуживать кредиты, и, как следствие, начались самые крупные с 2008 года банкротства банков", - указал Володин в телеграмм-канале. При этом он отметил, что кризис американской финансовой системы больше всего затронет тех, кто ориентируется "только на неё". В связи с этим политик подчеркнул, что странам необходима дедолларизация экономики, чтобы избежать грядущего кризиса.
https://ria.ru/20230317/kitay-1858378721.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, вячеслав володин, госдума рф, россия
Экономика, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия
Володин посоветовал странам проводить дедолларизацию
Володин призвал иностранные государства отказаться от доллара ради защиты экономики