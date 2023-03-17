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Путину направили второй доклад рабочей группы по вопросам спецоперации - РИА Новости, 17.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:14 17.03.2023 (обновлено: 19:28 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/doklad-1858699160.html
Путину направили второй доклад рабочей группы по вопросам спецоперации
Путину направили второй доклад рабочей группы по вопросам спецоперации - РИА Новости, 17.03.2023
Путину направили второй доклад рабочей группы по вопросам спецоперации
Руководитель рабочей группы по вопросам специальной военной операции, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак направил президенту РФ Владимиру Путину... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T19:14
2023-03-17T19:28
специальная военная операция на украине
россия
андрей турчак
владимир путин
единая россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Руководитель рабочей группы по вопросам специальной военной операции, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак направил президенту РФ Владимиру Путину второй доклад, сообщается в телеграм-канале рабочей группы. "Глава Рабочей группы по вопросам СВО, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак направил второй доклад Президенту", - говорится в сообщении. Отмечается, что в документ вошли законодательные предложения о прекращении кредитных обязательств родителям-созаемщикам погибших в ходе спецоперации военнослужащих, об установлении дополнительных надбавок срочникам, которые проходят службу в приграничных регионах, о совершенствовании порядка заключения контрактов и прохождения военно-врачебных комиссий добровольцами. "Также в доклад вошел блок предложений по совершенствованию правовой базы в области гособоронзаказа и повышению привлекательности работы на предприятиях ОПК", - добавили в сообщении.
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россия, андрей турчак, владимир путин, единая россия, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Турчак, Владимир Путин, Единая Россия, Совет Федерации РФ
Путину направили второй доклад рабочей группы по вопросам спецоперации

Глава рабочей группы по вопросам спецоперации Турчак направил Путину второй доклад

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Руководитель рабочей группы по вопросам специальной военной операции, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак направил президенту РФ Владимиру Путину второй доклад, сообщается в телеграм-канале рабочей группы.
"Глава Рабочей группы по вопросам СВО, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак направил второй доклад Президенту", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в документ вошли законодательные предложения о прекращении кредитных обязательств родителям-созаемщикам погибших в ходе спецоперации военнослужащих, об установлении дополнительных надбавок срочникам, которые проходят службу в приграничных регионах, о совершенствовании порядка заключения контрактов и прохождения военно-врачебных комиссий добровольцами.
"Также в доклад вошел блок предложений по совершенствованию правовой базы в области гособоронзаказа и повышению привлекательности работы на предприятиях ОПК", - добавили в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАндрей ТурчакВладимир ПутинЕдиная РоссияСовет Федерации РФ
 
 
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