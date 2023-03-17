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Киев вышел из договора о контроле за стратегическими ракетными комплексами - РИА Новости, 17.03.2023
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22:32 17.03.2023 (обновлено: 23:00 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/dogovor-1858726237.html
Киев вышел из договора о контроле за стратегическими ракетными комплексами
Киев вышел из договора о контроле за стратегическими ракетными комплексами - РИА Новости, 17.03.2023
Киев вышел из договора о контроле за стратегическими ракетными комплексами
Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения с Россией о надзоре за эксплуатацией стратегических ракетных комплексов, следует из информации... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T22:32
2023-03-17T23:00
безопасность
украина
россия
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения с Россией о надзоре за эксплуатацией стратегических ракетных комплексов, следует из информации на его сайте. Уточняется, что договор заключили в Ялте в 1993 году. Ранее Киев вышел из соглашения с Москвой об эксплуатации стратегического ракетного комплекса "Сатана". Это вооружение в 1970-х годах разрабатывало днепропетровское конструкторское бюро "Южное". Договор заключили в 2006 году.
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безопасность, украина, россия, киев, владимир зеленский
Безопасность, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский
Киев вышел из договора о контроле за стратегическими ракетными комплексами

Украина вышла из договора с Россией о контроле за стратегическими ракетными комплексами

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения с Россией о надзоре за эксплуатацией стратегических ракетных комплексов, следует из информации на его сайте.
«
"О прекращении действия Договора между Украиной и Российской Федерацией о порядке осуществления гарантийного и авторского надзора за эксплуатацией стратегических ракетных комплексов Стратегических сил, расположенных на их территориях", — гласит название документа.
Уточняется, что договор заключили в Ялте в 1993 году.
Ранее Киев вышел из соглашения с Москвой об эксплуатации стратегического ракетного комплекса "Сатана". Это вооружение в 1970-х годах разрабатывало днепропетровское конструкторское бюро "Южное". Договор заключили в 2006 году.
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