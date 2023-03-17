https://ria.ru/20230317/dogovor-1858726237.html

Киев вышел из договора о контроле за стратегическими ракетными комплексами

Киев вышел из договора о контроле за стратегическими ракетными комплексами - РИА Новости, 17.03.2023

Киев вышел из договора о контроле за стратегическими ракетными комплексами

Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения с Россией о надзоре за эксплуатацией стратегических ракетных комплексов, следует из информации... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T22:32

2023-03-17T22:32

2023-03-17T23:00

безопасность

украина

россия

киев

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742891981_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_4b33bec7ecfd11b289d364a76fb14313.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения с Россией о надзоре за эксплуатацией стратегических ракетных комплексов, следует из информации на его сайте. Уточняется, что договор заключили в Ялте в 1993 году. Ранее Киев вышел из соглашения с Москвой об эксплуатации стратегического ракетного комплекса "Сатана". Это вооружение в 1970-х годах разрабатывало днепропетровское конструкторское бюро "Южное". Договор заключили в 2006 году.

https://ria.ru/20230110/soglashenie-1843987339.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, украина, россия, киев, владимир зеленский