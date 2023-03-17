https://ria.ru/20230317/dogovor-1858726237.html
Киев вышел из договора о контроле за стратегическими ракетными комплексами
Киев вышел из договора о контроле за стратегическими ракетными комплексами - РИА Новости, 17.03.2023
Киев вышел из договора о контроле за стратегическими ракетными комплексами
Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения с Россией о надзоре за эксплуатацией стратегических ракетных комплексов, следует из информации... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T22:32
2023-03-17T22:32
2023-03-17T23:00
безопасность
украина
россия
киев
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742891981_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_4b33bec7ecfd11b289d364a76fb14313.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения с Россией о надзоре за эксплуатацией стратегических ракетных комплексов, следует из информации на его сайте. Уточняется, что договор заключили в Ялте в 1993 году. Ранее Киев вышел из соглашения с Москвой об эксплуатации стратегического ракетного комплекса "Сатана". Это вооружение в 1970-х годах разрабатывало днепропетровское конструкторское бюро "Южное". Договор заключили в 2006 году.
https://ria.ru/20230110/soglashenie-1843987339.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742891981_410:95:3015:2048_1920x0_80_0_0_372cda7bd20a357de6083a48ad1eb670.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, россия, киев, владимир зеленский
Безопасность, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский
Киев вышел из договора о контроле за стратегическими ракетными комплексами
Украина вышла из договора с Россией о контроле за стратегическими ракетными комплексами