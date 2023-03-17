https://ria.ru/20230317/deti-1858555018.html
Львова-Белова рассказала о возвращении детей из Сирии
Львова-Белова рассказала о возвращении детей из Сирии - РИА Новости, 17.03.2023
Львова-Белова рассказала о возвращении детей из Сирии
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, говоря о возвращении детей из Сирии, заявила РИА Новости, что документы на 200... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T12:32
2023-03-17T12:32
2023-03-17T12:32
сирия
москва
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мария львова-белова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, говоря о возвращении детей из Сирии, заявила РИА Новости, что документы на 200 российских детей уже готовы, вывозить их планируется группами. Ранее Мария Львова-Белова сообщила, что с курдской стороной в Сирии достигнута договоренность о возвращении в ближайшее время еще 200 российских детей. В Москву при содействии детского омбудсмена РФ были доставлены из Сирии 56 российских детей. "Самое важное, конечно, что удалось ещё договориться о 200 разных детей, разновозрастных, потому что на них готовы документы уже. Мы провели забор биоматериала, подтверждение факта родства с российскими гражданами бабушками, дедушками, и собственно готовы на этих детей документы. Эту группу детей мы договорились вывозить", - сказала Львова-Белова в кулуарах форума труда. По ее словам, 200 человек сразу вывезти будет довольно сложно. Международный форум труда начал работу 15 марта в Петербурге, мероприятия продлятся до 17 марта. Форум объединяет представителей профессионального сообщества, власти, бизнеса, образования, профсоюзов.
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сирия, москва, россия, мария львова-белова, общество
Сирия, Москва, Россия, Мария Львова-Белова, Общество
Львова-Белова рассказала о возвращении детей из Сирии
Львова-Белова: документы на 200 российских детей, возвращающихся из Сирии, уже готовы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, говоря о возвращении детей из Сирии, заявила РИА Новости, что документы на 200 российских детей уже готовы, вывозить их планируется группами.
Ранее Мария Львова-Белова сообщила, что с курдской стороной в Сирии достигнута договоренность о возвращении в ближайшее время еще 200 российских детей. В Москву
при содействии детского омбудсмена РФ
были доставлены из Сирии 56 российских детей.
В РДКБ доставили 56 детей из лагерей для беженцев в Сирии
"Самое важное, конечно, что удалось ещё договориться о 200 разных детей, разновозрастных, потому что на них готовы документы уже. Мы провели забор биоматериала, подтверждение факта родства с российскими гражданами бабушками, дедушками, и собственно готовы на этих детей документы. Эту группу детей мы договорились вывозить", - сказала Львова-Белова в кулуарах форума труда.
По ее словам, 200 человек сразу вывезти будет довольно сложно.
«
"Я думаю, что мы разобьем на 3-4 группы и в ближайшее время мы это осуществим", - заключила она.
Международный форум труда начал работу 15 марта в Петербурге
, мероприятия продлятся до 17 марта. Форум объединяет представителей профессионального сообщества, власти, бизнеса, образования, профсоюзов.
Из Сирии в Москву вернулись 38 российских детей