https://ria.ru/20230317/deti-1858555018.html

Львова-Белова рассказала о возвращении детей из Сирии

Львова-Белова рассказала о возвращении детей из Сирии - РИА Новости, 17.03.2023

Львова-Белова рассказала о возвращении детей из Сирии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, говоря о возвращении детей из Сирии, заявила РИА Новости, что документы на 200... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T12:32

2023-03-17T12:32

2023-03-17T12:32

сирия

москва

россия

мария львова-белова

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, говоря о возвращении детей из Сирии, заявила РИА Новости, что документы на 200 российских детей уже готовы, вывозить их планируется группами. Ранее Мария Львова-Белова сообщила, что с курдской стороной в Сирии достигнута договоренность о возвращении в ближайшее время еще 200 российских детей. В Москву при содействии детского омбудсмена РФ были доставлены из Сирии 56 российских детей. "Самое важное, конечно, что удалось ещё договориться о 200 разных детей, разновозрастных, потому что на них готовы документы уже. Мы провели забор биоматериала, подтверждение факта родства с российскими гражданами бабушками, дедушками, и собственно готовы на этих детей документы. Эту группу детей мы договорились вывозить", - сказала Львова-Белова в кулуарах форума труда. По ее словам, 200 человек сразу вывезти будет довольно сложно. Международный форум труда начал работу 15 марта в Петербурге, мероприятия продлятся до 17 марта. Форум объединяет представителей профессионального сообщества, власти, бизнеса, образования, профсоюзов.

https://ria.ru/20230313/rdkb-1857453292.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сирия, москва, россия, мария львова-белова, общество