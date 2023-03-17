https://ria.ru/20230317/demonstratsiya-1858728754.html
В Париже для разгона демонстрации применили слезоточивый газ
В Париже для разгона демонстрации применили слезоточивый газ - РИА Новости, 17.03.2023
В Париже для разгона демонстрации применили слезоточивый газ
Полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестации против пенсионной реформы на площади Согласия в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T22:58
2023-03-17T22:58
2023-03-17T23:02
в мире
париж
франция
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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестации против пенсионной реформы на площади Согласия в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.На акции против пенсионной реформы в Париже начались стычки демонстрантов с полицией. Протестующие разбирают брусчатку на площади и закидывают полицию булыжниками, а также горящими досками, которые они отодрали от ремонтных заграждений. Полиция начала оттеснять демонстрантов, применив слезоточивый газ.Ранее несколько тысяч человек собрались на стихийный митинг против пенсионной реформы на площади Согласия в Париже.Они скандировали "Макрона в отставку!" "Париж, вставай!" "Молодежь на улицах, Макрон, это война!"Среди участников много молодежи, а также радикалов black bloc.Полиция заблаговременно заблокировала доступ на площадь со всех прилегающих улиц. На площади дежурят стражи правопорядка. Доступ к Бурбонскому дворцу, где заседает Национальная ассамблея, блокирован водометами.Участники протеста начали строить баррикады из ремонтных заграждений.Позже они начали жечь ремонтные заграждения, строить баррикады, требуя отставки президента Эммануэля Макрона.Накануне на площади Согласия также состоялся митинг против принятой правительством пенсионной реформы.
https://ria.ru/20230317/nedoverie-1858660379.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, франция, эммануэль макрон
В мире, Париж, Франция, Эммануэль Макрон
В Париже для разгона демонстрации применили слезоточивый газ
В Париже для разгона демонстрации применили слезоточивый газ, в стычках ранен полицейский
ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестации против пенсионной реформы на площади Согласия в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.
На акции против пенсионной реформы в Париже начались стычки демонстрантов с полицией. Протестующие разбирают брусчатку на площади и закидывают полицию булыжниками, а также горящими досками, которые они отодрали от ремонтных заграждений. Полиция начала оттеснять демонстрантов, применив слезоточивый газ.
Ранее несколько тысяч человек собрались на стихийный митинг против пенсионной реформы на площади Согласия в Париже.
Они скандировали "Макрона
в отставку!" "Париж
, вставай!" "Молодежь на улицах, Макрон, это война!"
Среди участников много молодежи, а также радикалов black bloc.
Полиция заблаговременно заблокировала доступ на площадь со всех прилегающих улиц. На площади дежурят стражи правопорядка. Доступ к Бурбонскому дворцу, где заседает Национальная ассамблея, блокирован водометами.
Участники протеста начали строить баррикады из ремонтных заграждений.
Позже они начали жечь ремонтные заграждения, строить баррикады, требуя отставки президента Эммануэля Макрона.
Накануне на площади Согласия также состоялся митинг против принятой правительством пенсионной реформы.
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