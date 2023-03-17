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В Анапе выясняют, зачем мертвого дельфина подвесили на пляже - РИА Новости, 17.03.2023
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14:07 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/delfin-1858589590.html
В Анапе выясняют, зачем мертвого дельфина подвесили на пляже
В Анапе выясняют, зачем мертвого дельфина подвесили на пляже - РИА Новости, 17.03.2023
В Анапе выясняют, зачем мертвого дельфина подвесили на пляже
Сотрудники полиции организовали проверку после появления видео с подвешенным мертвым дельфином в сарае на пляже в Анапе, сообщили РИА Новости в ГУМВД РФ по... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T14:07
2023-03-17T14:07
происшествия
анапа
россия
краснодарский край
животные
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОДАР, 17 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции организовали проверку после появления видео с подвешенным мертвым дельфином в сарае на пляже в Анапе, сообщили РИА Новости в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. В пятницу в сети распространилось видео, на котором очевидцы показывают подвешенного на веревки к потолку сарая или бытовой постройки на берегу моря мертвого дельфина. В правоохранительных органах уточнили, что это произошло в Анапе. "По факту выявленной публикации в дежурной части отдела МВД России по Анапе материал зарегистрирован. В настоящее время полицейские проводят проверку", - прокомментировали в ведомстве.
https://ria.ru/20230315/sobaki-1858110497.html
анапа
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происшествия, анапа, россия, краснодарский край, животные, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Анапа, Россия, Краснодарский край, Животные, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Анапе выясняют, зачем мертвого дельфина подвесили на пляже

МВД начало проверку из-за видео с подвешенным мертвым дельфином в сарае на пляже в Анапе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОДАР, 17 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции организовали проверку после появления видео с подвешенным мертвым дельфином в сарае на пляже в Анапе, сообщили РИА Новости в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю.
В пятницу в сети распространилось видео, на котором очевидцы показывают подвешенного на веревки к потолку сарая или бытовой постройки на берегу моря мертвого дельфина. В правоохранительных органах уточнили, что это произошло в Анапе.
"По факту выявленной публикации в дежурной части отдела МВД России по Анапе материал зарегистрирован. В настоящее время полицейские проводят проверку", - прокомментировали в ведомстве.
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ПроисшествияАнапаРоссияКраснодарский крайЖивотныеМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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