https://ria.ru/20230317/delfin-1858589590.html
В Анапе выясняют, зачем мертвого дельфина подвесили на пляже
В Анапе выясняют, зачем мертвого дельфина подвесили на пляже - РИА Новости, 17.03.2023
В Анапе выясняют, зачем мертвого дельфина подвесили на пляже
Сотрудники полиции организовали проверку после появления видео с подвешенным мертвым дельфином в сарае на пляже в Анапе, сообщили РИА Новости в ГУМВД РФ по... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T14:07
2023-03-17T14:07
2023-03-17T14:07
происшествия
анапа
россия
краснодарский край
животные
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОДАР, 17 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции организовали проверку после появления видео с подвешенным мертвым дельфином в сарае на пляже в Анапе, сообщили РИА Новости в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. В пятницу в сети распространилось видео, на котором очевидцы показывают подвешенного на веревки к потолку сарая или бытовой постройки на берегу моря мертвого дельфина. В правоохранительных органах уточнили, что это произошло в Анапе. "По факту выявленной публикации в дежурной части отдела МВД России по Анапе материал зарегистрирован. В настоящее время полицейские проводят проверку", - прокомментировали в ведомстве.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, анапа, россия, краснодарский край, животные, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Анапа, Россия, Краснодарский край, Животные, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Анапе выясняют, зачем мертвого дельфина подвесили на пляже
МВД начало проверку из-за видео с подвешенным мертвым дельфином в сарае на пляже в Анапе
КРАСНОДАР, 17 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции организовали проверку после появления видео с подвешенным мертвым дельфином в сарае на пляже в Анапе, сообщили РИА Новости в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю.
В пятницу в сети распространилось видео, на котором очевидцы показывают подвешенного на веревки к потолку сарая или бытовой постройки на берегу моря мертвого дельфина. В правоохранительных органах уточнили, что это произошло в Анапе.
"По факту выявленной публикации в дежурной части отдела МВД России по Анапе материал зарегистрирован. В настоящее время полицейские проводят проверку", - прокомментировали в ведомстве.
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