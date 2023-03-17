https://ria.ru/20230317/delfin-1858589590.html

В Анапе выясняют, зачем мертвого дельфина подвесили на пляже

В Анапе выясняют, зачем мертвого дельфина подвесили на пляже - РИА Новости, 17.03.2023

В Анапе выясняют, зачем мертвого дельфина подвесили на пляже

Сотрудники полиции организовали проверку после появления видео с подвешенным мертвым дельфином в сарае на пляже в Анапе, сообщили РИА Новости в ГУМВД РФ по... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T14:07

2023-03-17T14:07

2023-03-17T14:07

происшествия

анапа

россия

краснодарский край

животные

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КРАСНОДАР, 17 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции организовали проверку после появления видео с подвешенным мертвым дельфином в сарае на пляже в Анапе, сообщили РИА Новости в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. В пятницу в сети распространилось видео, на котором очевидцы показывают подвешенного на веревки к потолку сарая или бытовой постройки на берегу моря мертвого дельфина. В правоохранительных органах уточнили, что это произошло в Анапе. "По факту выявленной публикации в дежурной части отдела МВД России по Анапе материал зарегистрирован. В настоящее время полицейские проводят проверку", - прокомментировали в ведомстве.

https://ria.ru/20230315/sobaki-1858110497.html

анапа

россия

краснодарский край

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, анапа, россия, краснодарский край, животные, министерство внутренних дел рф (мвд россии)