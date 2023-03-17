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Президента Чехии оштрафовали за нехватку данных о предвыборной кампании - РИА Новости, 17.03.2023
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00:06 17.03.2023 (обновлено: 00:07 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/chekhiya-1858461812.html
Президента Чехии оштрафовали за нехватку данных о предвыборной кампании
Президента Чехии оштрафовали за нехватку данных о предвыборной кампании - РИА Новости, 17.03.2023
Президента Чехии оштрафовали за нехватку данных о предвыборной кампании
Новый глава Чехии Петр Павел должен будет заплатить штраф в размере 60 тысяч крон (около 2,7 тысячи долларов) за нехватку данных о спонсорах в недавней... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T00:06
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чехия
польша
петр павел
в мире
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ПРАГА, 17 мар – РИА Новости. Новый глава Чехии Петр Павел должен будет заплатить штраф в размере 60 тысяч крон (около 2,7 тысячи долларов) за нехватку данных о спонсорах в недавней предвыборной президентской кампании, сообщило Чешское ТВ. Как сообщил Оутлы, в данных о некоторых спонсорах предвыборного фонда Павела не хватало сведений, например, о месте их проживания и датах рождения, что является наиболее частым недостатком в данных документах. "Если у вас 6 тысяч спонсоров и все они должны сообщить такие данные, как адрес и дата рождения, но кто-то из них их вам не предоставит, то у нас нет способа, как это от тех людей получить", - прокомментировал наложение штрафа Павел в беседе с сопровождающими его в поездке в Польшу журналистами. "Думаю, что всё это понятно, у меня нет с этим проблем, потому что порой такие проблемы просто происходят", - добавил чешский президент, который 13 марта уже заплатил данный штраф. По словам Оутлы, его управление впервые выносит столь значительный штраф физическому лицу, обычно в таких размерах штрафовались лишь юридические лица.
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чехия, польша, петр павел, в мире
Чехия, Польша, Петр Павел, В мире
Президента Чехии оштрафовали за нехватку данных о предвыборной кампании

Главу Чехии оштрафовали на 2,7 тысячи долларов за нехватку данных о предвыборной кампании

© AP Photo / Petr David JosekГлава Чехии Петр Павел
Глава Чехии Петр Павел - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Глава Чехии Петр Павел. Архивное фото
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ПРАГА, 17 мар – РИА Новости. Новый глава Чехии Петр Павел должен будет заплатить штраф в размере 60 тысяч крон (около 2,7 тысячи долларов) за нехватку данных о спонсорах в недавней предвыборной президентской кампании, сообщило Чешское ТВ.
«
"Президент Павел оштрафован Управлением по надзору за хозяйственной деятельностью политических партий на рекордную сумму 60 тысяч крон. Штраф вынесен за неполные сведения о спонсорах в президентской кампании. Информацию подтвердил журналистам сотрудник данного управления Ян Оутлы", - отмечается в сообщении.
Как сообщил Оутлы, в данных о некоторых спонсорах предвыборного фонда Павела не хватало сведений, например, о месте их проживания и датах рождения, что является наиболее частым недостатком в данных документах.
"Если у вас 6 тысяч спонсоров и все они должны сообщить такие данные, как адрес и дата рождения, но кто-то из них их вам не предоставит, то у нас нет способа, как это от тех людей получить", - прокомментировал наложение штрафа Павел в беседе с сопровождающими его в поездке в Польшу журналистами.
"Думаю, что всё это понятно, у меня нет с этим проблем, потому что порой такие проблемы просто происходят", - добавил чешский президент, который 13 марта уже заплатил данный штраф.
По словам Оутлы, его управление впервые выносит столь значительный штраф физическому лицу, обычно в таких размерах штрафовались лишь юридические лица.
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