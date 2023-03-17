https://ria.ru/20230317/bunt-1858464853.html
Украинские беженцы подняли бунт в Берлине
Украинские беженцы подняли бунт в Берлине - РИА Новости, 17.03.2023
Украинские беженцы подняли бунт в Берлине
Украинские беженцы устроили "бунт" в Берлине из-за карантина, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на соцсети одной из беженок. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T01:00
2023-03-17T01:00
2023-03-17T11:52
в мире
берлин (город)
германия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858534294_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_cbf9f0b48ae95423b01e7e6d9d0209d6.jpg
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Украинские беженцы устроили "бунт" в Берлине из-за карантина, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на соцсети одной из беженок.Инцидент произошел в палаточном городке для беженцев в бывшем аэропорту Берлин-Тегель, подробности произошедшего рассказала беженка Лилия Брагар в TikTok, сопроводив публикации хэштегом "БунтУкраинскихБеженцевБерлин".По словам женщины, причиной карантина стал выявленный случай ветрянки у жившего там ребенка, при этом "целую неделю" на это никто не обращал внимания. "А в один день, когда поняли, закрыли палатки на карантин", - пожаловалась Брагар.Украинка сообщила, что "люди в бешенстве", кроме того, появились проблемы с обеспечением детей пищей. "У многих есть дети, которые не едят еду, которую тут дают. Родителям нужно покупать, тогда появляется вопрос, где брать еду для детей?" – добавила она.В Германию за последний год прибыли свыше одного миллиона просителей убежища с Украины.
https://ria.ru/20230309/bezhentsy-1856659555.html
берлин (город)
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858534294_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d81a08d9708aa3e4cfc7ba1ef8655231.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), германия, украина
В мире, Берлин (город), Германия, Украина
Украинские беженцы подняли бунт в Берлине
"Страна": украинцев возмутил карантин из-за ветрянки в палаточном городке в Берлине
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Украинские беженцы устроили "бунт" в Берлине из-за карантина, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на соцсети одной из беженок.
Инцидент произошел в палаточном городке для беженцев в бывшем аэропорту Берлин-Тегель, подробности произошедшего рассказала беженка Лилия Брагар в TikTok, сопроводив публикации хэштегом "БунтУкраинскихБеженцевБерлин".
По словам женщины, причиной карантина стал выявленный случай ветрянки у жившего там ребенка, при этом "целую неделю" на это никто не обращал внимания. "А в один день, когда поняли, закрыли палатки на карантин", - пожаловалась Брагар.
Украинка сообщила, что "люди в бешенстве", кроме того, появились проблемы с обеспечением детей пищей. "У многих есть дети, которые не едят еду, которую тут дают. Родителям нужно покупать, тогда появляется вопрос, где брать еду для детей?" – добавила она.
В Германию
за последний год прибыли свыше одного миллиона просителей убежища с Украины
.
СМИ: восточные немцы оскорбляют украинцев и портят их машины