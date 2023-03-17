https://ria.ru/20230317/bunt-1858464853.html

Украинские беженцы подняли бунт в Берлине

Украинские беженцы подняли бунт в Берлине - РИА Новости, 17.03.2023

Украинские беженцы подняли бунт в Берлине

Украинские беженцы устроили "бунт" в Берлине из-за карантина, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на соцсети одной из беженок. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T01:00

2023-03-17T01:00

2023-03-17T11:52

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Украинские беженцы устроили "бунт" в Берлине из-за карантина, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на соцсети одной из беженок.Инцидент произошел в палаточном городке для беженцев в бывшем аэропорту Берлин-Тегель, подробности произошедшего рассказала беженка Лилия Брагар в TikTok, сопроводив публикации хэштегом "БунтУкраинскихБеженцевБерлин".По словам женщины, причиной карантина стал выявленный случай ветрянки у жившего там ребенка, при этом "целую неделю" на это никто не обращал внимания. "А в один день, когда поняли, закрыли палатки на карантин", - пожаловалась Брагар.Украинка сообщила, что "люди в бешенстве", кроме того, появились проблемы с обеспечением детей пищей. "У многих есть дети, которые не едят еду, которую тут дают. Родителям нужно покупать, тогда появляется вопрос, где брать еду для детей?" – добавила она.В Германию за последний год прибыли свыше одного миллиона просителей убежища с Украины.

https://ria.ru/20230309/bezhentsy-1856659555.html

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в мире, берлин (город), германия, украина